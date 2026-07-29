"Душата на футбола не е за продан". Футболният свят негодува срещу FIFA и предложенията за частни инвестиции

Във футболния свят назрява голям скандал заради плановете на президента на FIFA Джани Инфантино да "покани трети страни да направят миноритарни, неконтролиращи инвестиции" в ново дъщерно дружество - Fifa Forward Enterprise (FFE) и да бъдат продадени част от правата на Световното първенство.

Международните футболни съюзи и асоциации, както и експерти и дори политици атакуват предложението на FIFA и дори се говори за бойкот на следващото издание на Световното първенство.

С остри критики първо излязоха от Европейската футболна асоциация UEFA, а след това против решението се обявиха много други асоциации. Очаква се в сряда UEFA да проведе и извънредно заседание, а някои издания посочват, че се обмисля бойкот спрямо идеите на Инфантино и FIFA.

Във вторник стана ясно, че FIFA планира създаването на дъщерно дружество – FIFA Forward Enterprise (FFE) на стойност около 20 милиарда долара. То трябва да обедини управлението на търговските права и организацията на турнирите, без да променя контрола върху самата FIFA.

Чрез новата структура международната федерация планира да привлече до 4.2 млрд. долара от дългосрочни инвеститори, които ще придобият единствено миноритарни дялове.

Организацията подчертава, че ще запази пълния контрол върху управлението на футбола, международния календар, турнирите и всички спортни и регулаторни решения.

Макар Инфантино да защитава идеята и да я представя като отлична възможност за развитието и финансирането на футбола, зад плана наднича американският президент Доналд Тръмп. Очаква се групата от външни инвеститори да бъде оглавена от компанията Thrive Eternal, която е свързана с Джошуа Къшнър. Той е брат на зетя на Тръмп Джаред Къшнър. Консултант по сделката ще бъде инвестиционната банка J.P. Morgan.

Тръмп и Инфантино отдавна поддържат отлични отношения, които бяха обект на коментар и по време на наскоро приключилото Световно първенство.

Според президента на FIFA всяка национална асоциация ще може да получи по 20 милиона долара за периода 2027–2030 година вместо предварително планираните осем милиона.

Със създаване на дъщерно дружество и участието на частни инвеститори обаче има сериозни опасения, че милиардите печалби от провеждането на Световно първенство могат да бъдат разпределени към въпросните дружества.

Според "Times" Инфантино би могъл да спечели десетки милиони долари, aко оглави новото дружество. Инфантино е начело на FIFA oт 2016 г. и в момента довършва своя трети мандат. Наскоро той обяви, че обмисля да се кандидатира отново за поста.

BBC Sports съобщава, че засега не е имало разговори за това евентуално кой да оглави бъдещата организация.

Финансови стимули за федерациите при подкрепа

По информация на BBC Sports Инфантино вече е изпратил писмо до всички 211 национални футболни асоциации, с което им съобщава, че всяка ще получи 40 млн. долара, ако предложението му бъде подкрепено.

Инфантино поставил на асоциациите кран срок до 19 септември, за да покрепят идеята му, ако искат да получат първоначално финансиране в размер на 20 млн. долара.

Според информацията на BBC дори част от вицепрезидентите на FIFA не са били предварително запознати с плана на Инфантино.

Средствата, които са предложени на федерациите, ще бъдат осигурени чрез продажбата на дялото от FFE и ще бъдат предоставени в началото на 2027 г.

"Никой не е собственик на футбола"

Първи срещу предложението на FIFA се обявиха от Европейската асоциация UEFA. Двете страни са в обтегнати отношения през последните месеци заради скандалите около световното първенство, като президентът на UEFA Александър Чеферин дори бойкотира финала и не присъства на срещата между Испания и Аржентина.

"Това преминава граница, която управляващите институции във футбола никога не трябва да преминават. UEFA възприема това изключително сериозно. Така трябва да направи и всяка национална футболна асоциация. Така трябва да направи и всяка заинтересована страна, загрижена за бъдещето на тази игра. Душата и управлението на футбола не са активи за търговия - особено при пълна липса на прозрачност относно това кой печели финансово. Никой от нас не е собственик на футбола. Той не е собственост на ФИФА, за да бъде продаван", гласи позицията.

UEFA statement on The Times article: ⬇️ pic.twitter.com/ye1tjfWRCb — UEFA (@UEFA) July 28, 2026

Впоследствие стана ясно, че в сряда UEFA ще проведе извънредна среща, за да обсъдят плановете на FIFA. Информацията беше потвърдена от френския спортен министър Марина Ферари.

Според различни британски издания на срещата ще се обсъди и евентуален бойкот на Мондиала през 2030 г., който ще се проведе в Испания, Португалия и Мароко, а няколко срещи ще има и в Аржентина, Уругвай и Парагвай.

⚽ UEFA will hold an emergency meeting on Wednesday to discuss its response to FIFA's controversial private investor plans, according to French sports minister Marina Ferrari. pic.twitter.com/PUKEPWwQbo — AFP News Agency (@AFP) July 29, 2026

Европейските страни са и водещите футболни нации, което се потвърди и на това издание на Мондиала, след като сред най-добрите осем отбора в турнира имаше шест европейски тима.

Критиките растат

UEFA далеч не е единствената организация недоволна от предложението на FIFA. CONCACAF (Футболната конфедерация на Северна, Централна Америка и Карибите), която бе домакин на тазгодишното Световно първенство също изрази своето безпокойство и критики.

"Дълбоко сме обезпокоени от липсата на установена процедура и консултации", посочва се в позицията и се допълва, че конфедерацията е разбрала за предложението от медийни публикации, а не от представители на Международната федерация.

Concacaf Statement Regarding the Proposed FIFA Forward Enterprise "Concacaf was only made aware of this matter through media reports and, subsequently, via a media release. We are deeply concerned by the lack of due process. We share the disappointment of many within our… — Concacaf Media (@ConcacafMedia) July 29, 2026

"Като лидери във футбола ние сме пазители на тази игра. Колективно, FIFA, конфедерациите и всяка една членуваща федерация, носим отговорността винаги да действаме в най-добрия интерес на спорта", гласи съобщението.

Посочва се още, че всяко решение, което се взема, "трябва да се ръководи от принципите на доброто управление, надеждни процеси и дългосрочна отговорност".

"Подобни инициативи трябва да се основават на принципите на добро управление, прозрачност и смислени консултации. Решенията, които могат да променят търговското и финансовото бъдеще на играта, изискват всеобхватно предварително ангажиране с конфедерациите, асоциациите-членки и други заинтересовани страни, преди да бъде направено каквото и да е предложение до съответния(ите) орган(и) за вземане на решения", написаха от Азиатската футболна конфедерация (AFC).

AFC takes note of FIFA's announcement on the proposed establishment of FIFA Forward Enterprise (FFE). https://t.co/btAnIDYkpg — AFC (@theafcdotcom) July 29, 2026

Оказва се, че близо 2/3 от членовете на FIFA имат възражения срещу спорното предложение. Членовете на UEFA са 55, на AFC – 47, а тези на CONCACAF 41.

Срещу предложенията на Инфантино се обявиха и от отделни футболни федерации. Английската футболна асоциация (FA) изрази своята "дълбока загриженост“ относно плановете на FIFA в изявление.

"Бяхме в пълно неведение за това предложение и не разполагаме със съществени подробности, включително какво точно представлява то и какви условия са прикрепени към него. Въз основа на ограничената информация сме дълбоко загрижени от липсата на процедура и управление, за да се стигне дотук, както и от очевидната същност и принципи, които са замесени", гласи изявлението.

Допълва се, че когато предложението бъде споделено по прозрачен начин, асоциацията ще коментира допълнително.

"Инфантино е проблемът"

Френската футболна федерация заяви, че планът поражда много въпроси, особено след като федерациите не са били включени в процеса на неговата изработка.

"Не разполагаме с конкретната информация, необходима, за да изразим позиция по въпроси, които безспорно са от фундаментално значение за бъдещето на футбола", посочват от френската федерация.

Президентът на испанската Ла Лига Хавиер Тебас обвини Инфантино, че се опитва да си осигури подкрепа преди следващия конгрес на FIFA.

"Това не изглежда като реформа. Изглежда като предизборна кампания, финансирана с бъдещето на футбола. Развитието на футбола не може да бъде използвано за купуване на гласове или мълчание. Състезанията и търговските права на FIFA не са лично имущество на Инфантино. Който смесва политика, дисциплина, пари и власт без прозрачност, не може да ръководи нищо. Инфантино не е решението за управлението на ФИФА. Той е проблемът.", заяви той, цитиран от BBC Sports.

Вицепрезидентът на Германския футболен съюз (DFB) Ханс-Йоахим Ватцке заяви пред списание Kicker, че плановете на FIFA са "абсолютна атака срещу футбола".

Бившият президент на FIFA Сеп Блатер написа в социалната мрежа Х, че близките отношения между Инфантино и Тръмп са достигнали финансово измерение, което сериозно вреди на футбола.

The close relationship between the FIFA President and the US President has reached a financial dimension that is deeply damaging football. No one has the right to sell our game. #GianniInfantino #DonaldTrump #FIFA #UEFA #USA #Sellout — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) July 28, 2026

"Никой няма право да продава нашата игра", пише предшественикът на Инфантино, който беше отстранен от поста заради сериозни обвинения в корупция.

Организацията на Европейските футболни клубове (EFC), която представлява над 850 тима, обяви, че FIFA следва да проведе консултации за обсъждането на такива мащабни промени.

"Настояваме за спокоен и задълбочен процес на консултации по всички въпроси, които засягат футболната екосистема, както и за въвеждането на по-строги и прозрачни управленски механизми, които да защитят играта в дългосрочен план", пишат те.

EFC Official Statement ✍️https://t.co/Z1N5Mn877x — European Football Clubs (@EFC_Football) July 29, 2026



Световният съюз на професионалните футболисти FIFPRO пък призова FIFA "да преразгледа предложението си без допълнително забавяне".

Все пак някои по-малки футболни асоциации като чешката обявиха своеобразна подкрепа за подобно предложение. Разбира се, увеличаването на бюджетите на федерациите ще има много по-голям ефект именно върху по-малките.

Политически реакции

Предложението не беше критикувано само от футболния свят, а и от важни политически лидери. Британският премиер Анди Бърнам критикува открито предложението.

"Нека го кажа съвсем директно. Футболът не принадлежи на инвеститорите. Той принадлежи на хората, които пълнят трибуните и които стоят край страничната линия седмица след седмица, независимо от времето", заяви той.

По думите му Мондиалът не е продкут, а най-голямото състезание в спортния свят и никога не е било ничие, че да се продава. Световното първенство не е продукт.

"Футболът принадлежи на феновете. Винаги е било така и винаги ще бъде така", посочва той.

Недоволство има и в Европейския парламент. Според изданието Politico сред евродепутатите се обсъжда възможността Инфантино да бъде поканен за обяснения.

Според тях спортът не трябва да бъде управляван единствено според логиката на финансовите пазари.

"Това не е бейзбол. Непрестанната комерсиализация на футбола вече има разрушително въздействие. Тя заплашва онези неща, които превърнаха футбола в най-популярния спорт в света", написа в Х еврокомисарят за справедливостта между поколенията, младежта, културата и спорта Глен Микалеф .

This isn’t baseball. The @FIFAcom World Cup remains the greatest sporting tournament on the planet, despite FIFA exploiting every commercial opportunity. But enough is enough. The relentless commercialisation of football has become corrosive. It’s threatening the things that… — Glenn Micallef (@GlennMicallef) July 29, 2026

По думите му Европейската комисия, която отговаря за антитръстовата политика на ЕС, ще проучи внимателно предложенията, позовавайки се на решение на върховния съд на блока, според което спортните правила са предмет на правото на ЕС, когато произвеждат икономически ефекти.

Той подкрепи призивите за прозрачност и контрол около предложението и посочи, че е нужен конструктивен диалог.

"Търговският успех трябва да укрепва футбола, а не да го поглъща. Не се месете в нашия спорт", заяви Микалеф.

Под въпрос ли е бъдещ мандат?

Във FIFA решенията се вземат с мнозинство от 211 национални федерации, а много от тях зависят финансово от средствата, отпускани от световната централа. Макар Инфантино да е често критикуван заради различни предложения и заради отношенията си с Тръмп, се смяташе, че ще получи необходимата подкрепа за нов мандат, след като настоящият му изтича след година.

Toй застана начело на международната федерация през февруари 2015 г., когато събра подкрепата на 115 страни. Тогава основният му опонент беше президентът на азиатския футбол шейх Салман бин Ебрахим ал Халифа. През 2019 и 2023 г. Инфантино беше единствен кандидат за поста и така вече е начело на федерацията в продължение на 10 години.

С оглед сериозното напрежение между него и UEFA и недоволството от последното му предложение обаче, не е сигурно дали Инфантино ще събере нужната подкрепа за нов мандат.

Пред него обаче има възможности, особено след като наскоро Доналд Тръмп предложи Инфантино да оглави ООН.