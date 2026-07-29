"Спасяване на 800 млн. евро": За метрото 220 млн., за детската болница в Бургас - 75 млн.

Столичното метро, детската болница в Бургас, обновяването на градския транспорт в 9 големи града и приклюващи проекти по общинската инвестиционна програма, финансирана с държавни пари - това са част от мерките в плана за спасяване на 800 милиона евро от загуба по програмата "Развитие на регионите" 2021 - 2027 г. Той беше одобрен в сряда от правителството, а вицепремиерът по еврофондовете Атанас Пеканов съобщи мерките след заседанието на Министерския съвет.

На практика се прави пренареждане на програмата, което може да се сравни с това по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Предложеният "план за спасение" трябва да бъде одобрен и от Европейската комисия, за да се отпуснат средствата за проектите, които сега се вкарват за финансиране. Част от тях са напълно завършени, а други са в напреднал етап на приключване. Те са реализирани със заеми и средства от държавния или общински бюджети, като са спазени правилата на Европейския съюз и по тази причина могат да бъдат включени за финансиране в европрограмата, обясни Пеканов.

До операция "Спасяване" се стига заради слабото усвояване на средствата по програма "Развитие на регионите", която е с най-голям бюджет през настоящия програмен период - близо 3.4 милиарда евро. От него са договорени близо 2 милиарда евро, което е над 57% от средствата. Разплатени са обаче едва над 506 млн. евро, което е близо 15 на сто, показват данните в системата за еврофондовете ИСУН 2020.

"До края на тази година България трябва да декларира към Европейската комисия изпълнени разходи в размер на 800 млн. евро. Ако не бяхме приели този план днес, щяхме да загубим тези пари", каза вицепремиерът.

Пренареждане за общините

Около една трета от всички средства отиват за София. Столична община защити 265 млн. евро европейско финансиране за най-мащабното обновяване на градския транспорт в новата си история, похвали се столичният кмет Васил Терзиев на страницата си във "Фейсбук".

Традицията столичното метро да спасява европари се запазва и през третия програмен период, откакто България е член на Европейския съюз от 2007 г. Различното този път е, че се преразпределят пари от програма "Развитие на регионите", а не от "Транспорт", както беше в предишните два периода.

Над 220 млн. евро ще бъдат инвестирани в разширението на метрото, включително новите станции в "Люлин". Останалите 45 млн. евро ще отидат за покупката на нови трамваи, тролейбуси и електробуси със зарядна инфраструктура - инвестиция, която ще направи градския транспорт по-модерен, по-надежден и по-достъпен, посочи столичният кмет.

Лидерът на "Спаси София" Борис Бонев също се похвали, че 125 милиона евро европейско финансиране отиват за купуването на 75 тролейбуса, 50 електробуса и 20 трамвая за градския транспорт. "Заедно с екипа на вицепремиера Пеканов успяхме да намерим механизъм за финансирането на закупуването на превозните средства, част от които целим да пристигнат в София преди провеждането на Евровизия през май догодина", заяви Бонев. Той уточни, че решението обхваща договори, сключени от Столична община без осигурено финансиране.

Преди 2 години по предложение на "Спаси София" Столичният общински съвет прие амбициозна програма за обновяване на подвижния състав на градския транспорт за 500 милиона евро. По тази програма "Столичен електротранспорт" обяви обществените поръчки за 145 превозни средства. Бонев съобщи още, че е провел и серия разговори с чешкия консорциум "Шкода", който спечели обществената поръчка за производство на 75 тролейбуса и оттам са потвърдили и пред вицепремиера Пеканов, че ще могат да ги доставят до април 2027 г.

Радост има и за община Бургас. В деня, в който един от най-успешните български кметове Димитър Николов получи разрешителното за дейността на детската болница "Света Анастасия", правителството му отпусна и до 75 млн. евро за покриване на разходите от "Развитие на регионите". Това е "един от най-щастливите дни в живота ми", написа той на страницата си във "Фейсбук".

Новата детска болница в морския град разполага със 142 легла и включва 26 клиники, отделения и лаборатории. Лечебното заведение е оборудвано със съвременна медицинска апаратура и се очаква да осигурява специализирана помощ на над 220 000 деца от Югоизточна България. Апаратурата в лечебното заведение е изцяло адаптирана за нуждите на малките пациенти, като част от уредите са проектирани във формата на животни и анимационни герои.

Част от успешно приключилите или в напреднала фаза общински проекти, финансирани от държавния бюджет, също ще бъдат прехвърлени по програма "Развитие на регионите", като предвидените за това средства са до 75 млн. евро, съобщиха от екипа на вицепремиера Пеканов за Mediapool.

Други до 27 млн. евро ще отидат за проекти за градска мобилност за 9 големи града, посочиха оттам.

За въглищните региони - 500 млн. евро

Около 500 млн. евро ще бъдат спасени и за въглищните региони - Стара Загора, Перник и Кюстендил по линия на Фонда за справедлив преход, каза Пеканов. Той посочи, че ключово за днешното решение са били стъпките за прекратяването на една "опорочена процедура за насърчаване на малки и средни предприятия в Стара Загора".

По думите му процедурата за 127 млн. евро е била с "нагласени критерии и манипулирани оценки", а спечелилите били "близки на кабинета "Желязков" фирми". По думите му това е било съобщено на правителството на Румен Радев през май от Европейската комисия (ЕК). Веднага бил възложен одит, който установил пропуските, а регионалното министерство в лицето на арх. Иван Шишков взели необходимите мерки и прекратили процедурата.

Пеканов благодари на бизнеса за конструктивния диалог по тема. Вицепремиерът увери, че прекратяването на процедурата няма да лиши коректните компании от подкрепа, но те ще трябва да кандидатстват отново. "Съвестните фирми трябва да получат финансиране, но това ще стане по нова процедура с ясни правила", каза Пеканов. Според него "парите по този начин ще бъдат спасени, а не удържани и изгубени за България".

По новата процедура средствата ще подкрепят рекултивацията и възстановяването на минни терени, бъдещи индустриални зони, привличането на инвеститори и други стратегически проекти, свързани с икономическата трансформация и създаването на нови работни места в региона, изреди Пеканов. Той посочи, че конкретните дейности и разпределението на ресурса предстои да бъде договорено с Европейската комисия.

"Призовавам и народните представители, като бившия министър Николай Нанков, да не ми пишат писма с апели и да ни казват как нямало субективизъм, защото виждаме докъде ги заведе това политически", заяви Пеканов.

Нанков: Пеканов нещо се е объркал

"Вицепремиерът Пеканов нещо много се е объркал. Нито съм му писал апели, нито защитавам нечии интереси", написа Николай Нанков - депутат от ГЕРБ и бивш регионален министър, на страницата си във "Фейсбук".

Той посочи, че с колегата му Христо Терзийски, който е бивш вътрешен министър и настоящ депутат от ГЕРБ от Кюстендил, са задали актуален въпрос в рамките на парламентарния контрол.

"След като спират процедура в МРРБ, защото твърдят, че критериите по нея са били субективни, няма ли да прекратят и процедури в друго министерство по друга оперативна програма, в които са налице абсолютно същите критерии (част от тях субективни по собственото им твърдение)", пита Нанков. Според него "аршинът би следвало да е еднакъв навсякъде". "Или извън МРРБ критериите от субективни изведнъж стават обективни", пише бившият регионален министър.

Бившият заместник-министър на регионалното развитие Юра Витанова, която отговаряше за оперативната програма и за процедурата в служебните правителства на Димитър Главчев и в кабинета на Росен Желязков обясни пред Mediapool, че критериите и правилата по процедурата за малки и средни предприятия са същите като тези по програма "Конкурентоспособност". Тя посочи, че до февруари 2026 г., когато е заемала поста, не е имала нито едно оплакване по процедурата. Нещо повече - критериите и методиката на оценяване на кандидатите са одобрени от Комитета за наблюдение на програмата, в който участват и представители на ЕК, посочи Витанова. Ако са имали възражения по тях, би трябвало да са ги направили тогава, но такова нещо няма, допълни тя.