Съд в Москва осъди журналистка на 12 години затвор за превод на пари на роднини

Московски съд осъди журналистката Дария Шипачева на 12 години затвор, след като я призна за виновна в държавна измяна, съобщи излизащото зад граница руско издание "Медиязона".

Сайтът T-Invariant, позовавайки се на пет източника, близки до Шипачева, която е родена в Украйна, съобщи, че осъдителната присъда на Московския градски съд се основава на банков превод, който тя е направила на член на украинското си семейство.

"Доколкото знаем, следователите са приложили като доказателство превод, който тя е направила на цивилен член на семейството си и са изградили цялото обвинение в държавна измяна около този чек, с който тя е искала да помогне на близките си", коментира познат на журналистката пред T-Invariant.

Дария Шипачева е арестувана през април 2025 г. Първоначално е била в арест в южния град Ростов на Дон, но неотдавна е била преместена в московския затвор "Лефортово", който се слави със жестокостите в него.

Делото срешу журналистката е продължило едва 90 минути и се е провело при закрити врати.

Семейството на Шипачева и назначеният ѝ от съда адвокат решиха да не разкриват никакви подробности за ареста и процеса срещу нея.

Приятел на журналистката каза пред T-Invariant, че тя е против привличането на общественото внимание към случая ѝ от страх, че това ще доведе до по-тежка присъда.

"Наскоро обаче тя ни помоли да поканим репортери на заседанието по произнасянето на присъдата", казва приятелят на осъдената журналистка.

Журналистката е шокирана от размера на присъдата при произнасянето ѝ от съдията се вижда от разпространен видеоклип в социалните мрежи.

Защитата на Шипачева поиска от съдията да ѝ наложи по-лека присъда, тъй като е сътрудничила на служителите на реда и се е признала за виновна.

Между 2019 и 2025 г. Шипачева е работила като журналист на свободна практика в областта на медицината за руското издание на Forbes, както и за издания като RBC, Takie Dela и други.

Преди ареста си Шипачева е била подложена на онлайн тормоз от членове на забранената ултранационалистическа група "Мъжка държава" заради феминистките си възгледи.

Руските съдилища осъдиха рекордните 312 души по обвинения в държавна измяна, шпионаж и незаконно сътрудничество с чужда държава през първата половина на 2026 г., съобщи изданието "Вьорстка".