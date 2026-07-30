Съд в Москва осъди журналистка на 12 години затвор за превод на пари на роднини

Московски съд осъди журналистката Дария Шипачева на 12 години затвор, след като я призна за виновна в държавна измяна, съобщи излизащото зад граница руско издание "Медиязона".
Сайтът T-Invariant, позовавайки се на пет източника, близки до Шипачева, която е родена в Украйна, съобщи, че осъдителната присъда на Московския градски съд се основава на банков превод, който тя е направила на член на украинското си семейство.
"Доколкото знаем, следователите са приложили като доказателство превод, който тя е направила на цивилен член на семейството си и са изградили цялото обвинение в държавна измяна около този чек, с който тя е искала да помогне на близките си", коментира познат на журналистката пред T-Invariant.
Дария Шипачева е арестувана през април 2025 г. Първоначално е била в арест в южния град Ростов на Дон, но неотдавна е била преместена в московския затвор "Лефортово", който се слави със жестокостите в него.
Делото срешу журналистката е продължило едва 90 минути и се е провело при закрити врати.
Семейството на Шипачева и назначеният ѝ от съда адвокат решиха да не разкриват никакви подробности за ареста и процеса срещу нея.
Приятел на журналистката каза пред T-Invariant, че тя е против привличането на общественото внимание към случая ѝ от страх, че това ще доведе до по-тежка присъда.
"Наскоро обаче тя ни помоли да поканим репортери на заседанието по произнасянето на присъдата", казва приятелят на осъдената журналистка.
Журналистката е шокирана от размера на присъдата при произнасянето ѝ от съдията се вижда от разпространен видеоклип в социалните мрежи.
Защитата на Шипачева поиска от съдията да ѝ наложи по-лека присъда, тъй като е сътрудничила на служителите на реда и се е признала за виновна.
Между 2019 и 2025 г. Шипачева е работила като журналист на свободна практика в областта на медицината за руското издание на Forbes, както и за издания като RBC, Takie Dela и други.
Преди ареста си Шипачева е била подложена на онлайн тормоз от членове на забранената ултранационалистическа група "Мъжка държава" заради феминистките си възгледи.
Руските съдилища осъдиха рекордните 312 души по обвинения в държавна измяна, шпионаж и незаконно сътрудничество с чужда държава през първата половина на 2026 г., съобщи изданието "Вьорстка".
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2 коментара
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Днешните руски съдии не носят тоги, а униформите на НКВД. Ленин измисли концлагерите, Сталин ги напълни, а режимът на наследника им Путин доведе тези извращения до абсолютен перверзен връх.Когато една държава обяви семейните връзки и журналистиката за „държавна измяна“, тя престава да бъде цивилизация и се превръща в морално фалирала психиатрия. А „миротворецът“ от село Славяново, вместо да осъди този сталински терор, продължава с позорното си мълчание да брани кремълската инквизиция.
Скоро и у нас!