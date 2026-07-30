Пътят на чипровската крафт бира тръгва от бабината тенджера

"Чипровско пиво" е първата семейна занаятчийска пивоварна в Северозападна България. Основана е от Цветомир Стефанов - млад предприемач, който започва да вари бира едва на 16 години. Днес, на 24 г., той е собственик и управител на семейна пивоварна в Чипровци. Завършил е маркетинг и има професионална квалификация по "Производство на алкохолни и безалкохолни напитки".

Компанията "Михалкови и син" е регистрирана през 2020 г., а две години по-късно към семейния бизнес се присъединяват малък хотел с механа и туристически преживявания, които превръщат бирата в част от уюта на Чипровци.

Историята на "Чипровско пиво" започва далеч преди регистрацията на фирмата. Всичко тръгва от любопитството на 16-годишното момче, което израства в семейство, където домашното производство на ракия и вино е традиция от поколения.

"Започнах като домашен пивовар. Бях добре запознат с процесите на производство на ракия и вино, защото баща ми и дядо ми са майстори и съм им помагал. Реших да проуча в интернет за технологичните процеси и попаднах на статия за варене на бира в домашни условия. Това засили интереса ми, още повече, че към статията имаше реклама на магазин, който продава суровини за производство на бира. Това реших да си купя, споделих на баща ми и проучвах още няколко месеца рецептите и технологията в интернет", разказва Цветомир.

Неуспешният първи опит поражда амбицията

На 18 ноември 2018 г. той и баща му сваряват първата си бира в семейната кухня. Използват тенджерата, в която готви баба му, обикновено сито за брашно и домашния котлон. Получават едва два литра и половина бира.

"Опитът не беше особено успешен. Бирата беше много силноалкохолна, мътна и почти без газировка. Но за мен това остана най-специалната бира, която съм пил", споделя той.

Вместо разочарование първият неуспех носи още по-голяма амбиция. Цветомир прекарва месеци в проучване на технологията, семейството постепенно купува по-добри съдове за варене, усъвършенства рецептите и започва да вари все повече бира, която първоначално раздава на приятели. Пивото става все по-добро и в края на първата година хобито вече не е достатъчно.

"Бях на 17 години и вече знаех, че искам собствена пивоварна", казва Цветомир.

Да сбъднеш мечтата си

Мечтата му е подкрепена от уменията на близките му. Баща му е електротехник, чичо му е водопроводчик, а той самият разработва рецептите. Заедно започват сами да изграждат оборудването, което постепенно превръща домашното производство в истинска пивоварна.

Колко са 24-годишните със собствена пивоварна? Цветомир пред своята

Първото голямо изпитание идва по време на Фестивала на чипровския килим. Семейството подготвя 500 бутилки, без да знае как ще бъдат приети. Гостите на събитието ги изпили само за три часа и тогава разбрали, че бирата им може да стане бизнес.

Когато хората идват при бирата

Пивоварната е регистрирана през 2020 го., в разгара на пандемията. Началната инвестиция е около 10 хиляди лева. Производственото оборудване позволявало варене на 170 литра в една партида, а сградата била под наем. Според Цветомир най-сериозното предизвикателство не са били парите, а времето. Бирата е акцизна стока и подлежи на строг контрол от Агенция "Митници". Само издаването на лиценза отнело година и половина.

Процедурите съвпадат с локдауните по време на пандемията. Това забавя старта, но впоследствие семейството използва периода, за да усъвършенства производството.

В началото стратегията е била бирата да достигне до възможно най-много магазини в страната. Продукцията се продава в десетки обекти, като само в София присъства в 15 магазина.

Междувременно семейството придобива "Павловата къща" - малък семеен хотел с механа в Чипровци, и в края на 2022 г. започват да приемат гости. Именно тогава настъпва промяна в цялостната концепция в бизнеса. Огромната част от пивото се предлага на клиентите в заведението.

"Вместо бирата да обикаля България, решихме хората да идват при бирата", разказва Цветомир.

Днес посетителите не само опитват различните стилове бира, но и съчетават дегустацията с местната кухня и историята на Чипровци. Все повече туристи пристигат именно заради това преживяване.

"Клиентите ни намират основно чрез интернет и чрез участията ни на различни изложения. Голям процент от тях вече са хора, които веднъж са посетили Чипровци, опитали са нашата бира и след това се връщат", отбеляза той.

Пивоварната постепенно се превръща в туристическа атракция, а семейният бизнес започва да обединява производство и туризъм.

Крафт бира с вкус на традиция

През последната година семейството прави следващата голяма крачка. Купува сградата, която дотогава използва под наем, и значително разширява производството. Капацитетът на една партида вече достига 600 литра. Това позволява производството на шест партиди месечно или приблизително 10 хиляди бутилки от 330 милилитра при пълно натоварване.

За модернизацията се използва оборудване, което е доставено от различни европейски държави. "Варилният съд пристигна от Швейцария, два ферментатора са от Швеция, един е от Дания, а бутилиращата машина купихме от пивоварна в Бургас", уточнява Цветомир.

Макар производството да расте, огромна част от печалбата продължава да се инвестира обратно в развитието на компанията. Оборотът за миналата година е около 60 хил. лева.

"Всичко, което произвеждаме, се изкупува. Именно затова увеличихме капацитета. В момента по-голямата част от приходите отиват за ремонти, оборудване и бъдещо развитие", допълва той.

Според Цветомир качеството на бирата започва от водата. Бирата не се филтрира, не се пастьоризира и не съдържа стабилизатори и консерванти. "Водата в Чипровци е изключително подходяща за пивоварство. Освен това се стремим всеки детайл да бъде изпипан", обяснява той.

В "Чипровско пиво" варят светъл ейл, червен ейл и портър с алкохолно съдържание 4.7 процента.

Символи в етикетите

Междувременно Цветомир се е превърнал в опитен технолог. Той непрекъснато развива знанията си, посещава дегустации, специализирани събития и следи новостите в пивоварния бранш. Дори етикетите са негова изработка. В тях той вплита символите на прочутите чипровски килими. Сред житните класове присъства мотивът "Канатица", който символизира закрила, благополучие и късмет. Над него и под него е разположен мотивът "Каракачка", известен още като "чернооката булка", свързан с плодородието и със стилизираното изображение на летящ змей. Отстрани е поставена чипровската кука, която е още един характерен елемент от местното килимарско наследство.

Етикетите носят духа на чирповските символи

Днес в производството участват основно той и баща му, докато останалата част от семейството се грижи за хотела и механата. През 2025 г. към бизнеса изцяло се присъединяват и сестра му със своя партньор.

Следващите планове са свързани не толкова с нова пивоварна, колкото с развитието на туристическата част.

"Краткосрочната ни цел е да работим на пълния производствен капацитет и да разширим пазара. След това ще увеличим легловата база на хотела. По-голямо разширяване на производството ще бъде възможно едва в по-далечно бъдеще, като за целта ще е нужна нова сграда", посочва ентусиазираният пивовар.

Сред най-успешните инициативи на "Чипровско пиво" вече са и персоналните бирени турове, водени лично от Цветомир. Посетителите проследяват целия процес на производство – от смилането на малца, през варенето, ферментацията и газировката, до бутилирането на готовата бира.

За Цветомир успехът не се измерва единствено в произведени бутилки: "В България може да се печели от всичко, включително и от бира. Светът е отворен, социалните мрежи дават огромни възможности, а когато продуктът е качествен, хората сами започват да го търсят".

Историята на "Чипровско пиво" започва с два литра и половина домашна бира, сварена в семейната кухня. Днес тя продължава като пример как мечтата на едно момче, подкрепена от цялото семейство, може да превърне малък северозападен град в предпочитано място за любителите на занаятчийската бира.