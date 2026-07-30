Украйна атакува едно от най-големите пристанища в Южна Русия и още 2 склада на Wildberries

През нощта на 30 юли Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) атакуваха черноморското пристанище Таман в Краснодарския край – едно от най-големите пристанища в Южна Русия, съобщи руската транспортна прокуратура. По данни на ведомството пристанищната инфраструктура е получила повреди, а има и пострадали.

Оперативният щаб на Краснодарския край съобщи, че вследствие на паднали "отломки от безпилотен летателен апарат“ е избухнал пожар на територията на предприятие в селището Волна, Темрюкски район. Там се намират терминалите за нефтопродукти и насипни товари на пристанище Таман. Пострадали са четирима души, като трима от тях са били хоспитализирани.

Спътниковата система NASA FIRMS, която следи термични аномалии и пожари, е регистрирала огнища в пристанище Таман и в големия частен морски нефтен терминал "Таманнефтегаз“, управляван от групата ОТЕКО. Капацитетът на терминала е около 20 млн. тона годишно, а общият обем на резервоарния парк възлиза на 640 000 кубически метра.

Съобщава се също за пожар в обекти на компанията "ЕФКО Пищеви ингредиенти“, която произвежда и изнася продукти от растителни масла и мазнини.

Източници на Reuters потвърдиха удара по терминала на ЕФКО за претоварване на растителни масла и съобщиха за повреди по зърнения терминален комплекс "Таман“, който има годишен капацитет от 5,5 млн. тона.

Пристанище Таман е един от ключовите транспортни възли в Южна Русия. То се намира в незамръзващата акватория на Керченския проток, откъдето се изнасят нефтопродукти, втечнен въглеводороден газ, въглища, сяра, зърно, растителни масла и минерални торове. Общият капацитет на пристанището надхвърля 90 млн. тона годишно, което го нарежда на второ място по товарооборот в Азово-Черноморския басейн след Новоросийск.

Пристанище Таман беше атакувано и през февруари 2026 г. Тогава, според официалните данни, бяха ранени двама души и се запали резервоар с нефтопродукти. През декември 2025 г., след атака с безпилотни летателни апарати, бяха повредени два кея, два кораба, четири резервоара за нефтопродукти и тръбопровод за мазут.

Освен това в четвъртък ВСУ нанесоха удар по плавателни съдове в морския терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) в Новоросийск.

По информация на КТК вследствие на атаката се е запалил танкерът Nissos Sifnos, плаващ под флага на Маршаловите острови и превозващ товар на компанията "Тенгизшевройл“. Няма пострадали, корабът е запазил плавателните си качества, а в момента се извършва оценка на нанесените щети.

Съобщава се също, че на около шест морски мили от пристанището е бил атакуван и танкерът Marathi, плаващ под флага на остров Ман.

След инцидента товаренето и износът на петрол през терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум са временно преустановени.

Украйна атакува още два склада на Wildberries

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да нанасят удари по логистичните центрове на най-големия руски онлайн маркетплейс Wildberries. През нощта на 30 юли украински дронове атакуваха склад на компанията в Пензенска област.

"По предварителна информация има един пострадал, а около 200 служители са евакуирани", съобщи губернаторът на областта Олег Мелниченко. Той добави, че на територията на обекта е възникнал пожар, с който пожарните екипи продължават да се борят.

От пресслужбата на Wildberries заявиха, че логистичните вериги са пренасочени и приемането и експедирането на стоки от засегнатия склад временно са преустановени. Според компанията логистичният комплекс край Пенза е голям разпределителен център, обслужващ Приволжкия федерален окръг. В момента площта му е около 90 000 кв. м, а след завършването на втория етап е било планирано тя да достигне 180 000 кв. м.

Същевременно сутринта украински безпилотни летателни апарати атакуваха "едно от предприятията" в Удмуртия, съобщи временно изпълняващата длъжността ръководител на републиката Олга Абрамова.

"По оперативни данни няма пострадали. На място дежурят екипи на спешна помощ и работят всички компетентни служби", заяви Абрамова.

От Wildberries съобщиха, че ударът е засегнал логистичен обект в град Сарапул. След атаката е възникнал пожар, но персоналът е бил своевременно евакуиран, което е предотвратило жертви. Логистичният център на компанията в Сарапул е с площ над 50 000 кв. м.

ВСУ започнаха да нанасят удари по складовете на руския търговец на 18 юли. След последните две атаки украинските дронове са поразили общо 15 разпределителни центъра.

По-рано изданието "Вьорстка" изчисли, че са изведени от експлоатация над 15% от всички складови площи на Wildberries, или около 860 000 кв. м. Най-голямата загуба за компанията е складът в град Електростал, Московска област, където са изгорели около 250 000 кв. м площи и е загинал един служител.

Още около 170 000 кв. м складови площи бяха засегнати при атака с дронове на 29 юли в Рязан. Четири други атаки на ВСУ – срещу обекти в Коледино (Московска област), Екатеринбург, Воронеж и Зеленодолск (Татарстан) – са преминали без възникване на пожари.

На този фон Wildberries е започнала да търси свободни складови площи, но собствениците на подобни обекти не желаят да подписват нови договори за наем с маркетплейса заради риска от бъдещи атаки с дронове, твърдят източници на вестник "Комерсант".

Освен това, според източници на Reuters, собственичката на Wildberries Татяна Ким е поискала подкрепа от руското правителство. По-конкретно, тя обсъжда възможността за предоставяне на данъчни облекчения, които да помогнат на компанията да обезщети засегнатите търговци.