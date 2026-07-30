Извадиха останките от мамут, открити в Дунав край Русе

Специалисти от Регионалния исторически музей в Русе извадиха древните останки от мамут от коритото на река Дунав край русенското село Ряхово. Праисторическите находки вече са откарани в музея, където ще бъдат консервирани и изследвани.

Останките се показаха заради ниското ниво на реката. Те първо са забелязани от случаен минувач, който е сигнализирал за находките. След уведомяване на общинските еколози и Регионалния исторически музей – Русе в сряда специалистите извършиха оглед и обявиха, че са разпознали долна челюст, два бивника и вероятно ребро от мамут.

По думите на директора на музея Николай Ненов досега в района са откривани множество подобни останки. Според него районът може да крие подобни находки. Предполага се, че преди хилядолетия мястото е представлявало блато, където животното е загинало.

Предварителната хипотеза беше, че останките не са донесени от течението на реката.

При изваждането на останките в четвъртък обаче уредникът в отдел "Природа" към музея Красимир Киров обясни пред БТА, че има вероятност останките да са довлечени от реката.

"Районът край Ряхово вероятно представлява своеобразен депозит, в който с течението на Дунав са били пренасяни и натрупвани останки от различни животни, не само от мамути. Особеностите на релефа вероятно са довели до тяхното натрупване тук, като своеобразна "банка" за съхранение. Разбира се, възможно е да има и местни животни, живели на тази територия", разказа той.

От музея обявиха, че при последващо спадане на реката вероятно ще се покажат и други кости.

Според първоначалната работна хипотеза става дума за останки от вълнест мамут (Mammuthus primigenius).

"Размерите на животното са впечатляващи – достигало е близо 5 метра височина и тегло над 7–8 тона. Макет на същия вид може да се види в Екомузея с аквариум към Регионалния исторически музей – Русе, където посетителите могат да добият представа за мащабите му", заяви Киров.

Досега специалистите са установени долна челюст, бивни, лопатка, ребра и други костни фрагменти, като е възможно значителна част от скелета да се намира все още под земята.

По думите на Киров датирането е трудно, но предполагаемият вид е съществувал до преди 10 000 години и се е появил преди приблизително 500-800 хиляди години.

"Това е бил широко разпространен вид, живял при климат, коренно различен от днешния – значително по-студен“, каза експертът.

Според него костите не са в добро състояние, защото след дългогодишния престой във водна среда при контакта с въздуха започват процеси на разрушаване.

"Цветът на костите може да даде информация. Ако те са много тъмни, почти черни или тъмнокафяви, това често подсказва, че животното е загинало в блатиста местност. Говорим за събития отпреди хиляди години, а оцветяването се дължи на въздействието на тинята. Подобни особености наблюдаваме и при други фосили, които сме намирали в района. Засега обаче това остава работна теория“, обясни Киров.

След приключване на консервацията и изследванията останките ще бъдат експонирани в Екомузея с аквариум към регионалния музей, ако състоянието им позволява.