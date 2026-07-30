Извадиха останките от мамут, открити в Дунав край Русе

Специалисти от Регионалния исторически музей в Русе извадиха древните останки от мамут от коритото на река Дунав край русенското село Ряхово. Праисторическите находки вече са откарани в музея, където ще бъдат консервирани и изследвани.
Останките се показаха заради ниското ниво на реката. Те първо са забелязани от случаен минувач, който е сигнализирал за находките. След уведомяване на общинските еколози и Регионалния исторически музей – Русе в сряда специалистите извършиха оглед и обявиха, че са разпознали долна челюст, два бивника и вероятно ребро от мамут.
По думите на директора на музея Николай Ненов досега в района са откривани множество подобни останки. Според него районът може да крие подобни находки. Предполага се, че преди хилядолетия мястото е представлявало блато, където животното е загинало.
Предварителната хипотеза беше, че останките не са донесени от течението на реката.
При изваждането на останките в четвъртък обаче уредникът в отдел "Природа" към музея Красимир Киров обясни пред БТА, че има вероятност останките да са довлечени от реката.
"Районът край Ряхово вероятно представлява своеобразен депозит, в който с течението на Дунав са били пренасяни и натрупвани останки от различни животни, не само от мамути. Особеностите на релефа вероятно са довели до тяхното натрупване тук, като своеобразна "банка" за съхранение. Разбира се, възможно е да има и местни животни, живели на тази територия", разказа той.
От музея обявиха, че при последващо спадане на реката вероятно ще се покажат и други кости.
Според първоначалната работна хипотеза става дума за останки от вълнест мамут (Mammuthus primigenius).
"Размерите на животното са впечатляващи – достигало е близо 5 метра височина и тегло над 7–8 тона. Макет на същия вид може да се види в Екомузея с аквариум към Регионалния исторически музей – Русе, където посетителите могат да добият представа за мащабите му", заяви Киров.
Досега специалистите са установени долна челюст, бивни, лопатка, ребра и други костни фрагменти, като е възможно значителна част от скелета да се намира все още под земята.
По думите на Киров датирането е трудно, но предполагаемият вид е съществувал до преди 10 000 години и се е появил преди приблизително 500-800 хиляди години.
"Това е бил широко разпространен вид, живял при климат, коренно различен от днешния – значително по-студен“, каза експертът.
Според него костите не са в добро състояние, защото след дългогодишния престой във водна среда при контакта с въздуха започват процеси на разрушаване.
"Цветът на костите може да даде информация. Ако те са много тъмни, почти черни или тъмнокафяви, това често подсказва, че животното е загинало в блатиста местност. Говорим за събития отпреди хиляди години, а оцветяването се дължи на въздействието на тинята. Подобни особености наблюдаваме и при други фосили, които сме намирали в района. Засега обаче това остава работна теория“, обясни Киров.
След приключване на консервацията и изследванията останките ще бъдат експонирани в Екомузея с аквариум към регионалния музей, ако състоянието им позволява.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.