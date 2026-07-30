FT: САЩ и Франция са помагали на Украйна да избира цели за далекобойни удари в Русия

Серията от далекобойни украински удари по руска територия, които първоначално бяха насочени срещу десетки големи петролни рафинерии и складове, а впоследствие и срещу складове на Wildberries, е станала възможна благодарение на разузнавателната помощ на САЩ и Франция.

Както пише Financial Times, позовавайки се на официални лица, запознати със ситуацията, американските и френските разузнавателни служби са помагали на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) при избора на цели, оценката на разположението на системите за противовъздушна отбрана и намирането на маршрути, които позволяват на безпилотните апарати да достигат цели дълбоко във вътрешността на Русия.

По думите на украински представители, разузнавателната информация, предоставена от САЩ и Франция, е подобрила процеса по избор на цели, като е помогнала на украинските подразделения "да разберат къде да нанасят удари".

"Разглеждаме Русия като една система. Разбирането на тази система позволява да се открият критичните ѝ елементи, където ефектът от удара ще бъде значително по-голям", заявява пред Financial Times бившият министър на отбраната на Украйна Андрей Загороднюк.

По неговите думи американското и френското разузнаване са подобрили способността за определяне на приоритетните цели. Ако поразяването на основната цел стане невъзможно поради противодействие от страна на противовъздушната отбрана или технически проблеми, операторите преминават към резервни обекти.

През юли за първи път ударите не бяха насочени само срещу руската енергийна инфраструктура, но и срещу складове на онлайн търговеца Wildberries. За около седмица и половина украинските въоръжени сили нанесоха удари по осем склада с обща площ приблизително 860 000 кв. м., което представлява около 15,4% от всички складови площи на компанията.

Най-големите щети за Wildberries са нанесени на склада в град Електростал, Московска област, където след атаката на 18 юли са изгорели около 250 000 кв. м.

Според Financial Times Украйна е променила и тактиката си при далекобойните удари срещу петролната инфраструктура. Вместо масирани атаки срещу цели заводи и резервоари, ВСУ вече се концентрират върху поразяването на ключови възли и критично важно оборудване.

Както по-рано писа The New York Times, експерти на ЦРУ са идентифицирали определени елементи от оборудването, които са изключително трудни за подмяна или ремонт. Освен това ЦРУ оказва съдействие на Украйна при атаките с морски дронове и безпилотни апарати камикадзе срещу танкери в Черно, Средиземно и други морета.

Преди атаките операторите на безпилотните апарати получават консултации от инженери и отраслови специалисти. Те определят кои елементи от оборудването са най-критични за работата на предприятията и най-трудни за замяна.

Един от основните елементи на новата тактика са повторните удари по едни и същи критични компоненти, преди ремонтът им не бъде окончателно завършен.

Украинските военни плановици са създали и подробна карта на руската енергийна инфраструктура, която позволява да бъдат идентифицирани обекти, чието повреждане може да доведе до мащабни смущения в работата на цялата система.

В резултат на атаките с безпилотни летателни апарати през юли работа са преустановили Тюменският нефтопреработвателен завод (28 юли), "Газпромнефтехим Салават“ (14 юли), Сизранският НПЗ на „Роснефт“ (12 юли), Саратовският НПЗ (8 юли), Омският НПЗ (6 юли) и "Нижегороднефтеоргсинтез“ на „Лукойл“ (2 юли).

По оценки на Energy Intelligence обемът на нефтопреработката в Русия през юли е спаднал до около 3,58 млн. барела дневно, което може да се окаже най-ниското равнище най-малко от 2002 година насам.