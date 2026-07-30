Европа дава 10 млрд. евро за гигафабрики с цел да стане AI континент

Европейският съюз отправи в четвъртък покана за участие в търг за създаване на до седем гигафабрики за изкуствен интелект (AI) в цяла Европа като част от последния голям тласък за ускоряване на технологичния суверенитет и амбицията на Европа да се превърне в AI континент.

За целта ще бъдат предоставени до 10 милиарда евро финансиране от ЕС и национално финансиране, които се очаква да отключат поне 20 милиарда евро частни инвестиции в целия Съюз. Целта е така да се разшири изчислителният капацитет на Европа в областта на изкуствения интелект и ще предостави на стартиращите предприятия, разрастващите се предприятия, малките и средните предприятия, промишлеността, академичните среди и публичните органи достъп до инфраструктура за обучение, изводи и прецизиране на усъвършенстваните модели на граничен AI.

Гигафабриките, които ще бъдат финансирани, трябва да съчетават усъвършенствани AI процесори, софтуер и облачни технологии, високоскоростна свързаност и енергийно ефективни центрове за данни.

Заедно с европейската мрежа от 19 фабрики за изкуствен интелект те ще укрепят технологичното лидерство, устойчивостта и стратегическата автономност на Европа, посочва се в съобщението на Брюксел.

За финансиране може да кандидатстват консорциуми или дружества със специална инвестиционна цел, които обединяват дружества, публични субекти, инвеститори и други партньори.

Гигафабриките могат да бъдат установени в една държава членка на един обект или на няколко места. Те могат да включват и трансгранично развитие в няколко държави членки чрез разпределени изчислителни съоръжения с изкуствен интелект.

Предложенията ще бъдат подложени на конкурентна оценка, за да се изберат успешните проекти.

При правителството на Росен Желязков България беше обявила, че може да разработи проект за гигафабрика заедно с компанията IBM, но извън тези изявления така и няма информация да прави нещо в тази посока, което означава, че страната ни няма да може да се възползва от възможността за субсидия в областта на изкуствения интелект.

Финансиране и мащаб

Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (СП EuroHPC) и държавите членки съвместно ще възлагат обществени поръчки за време за достъп до изчисления от избраните гигафабрики за ИИ. Осемнадесет държави членки подписаха споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки със СП EuroHPC. Това са Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Словакия, Испания и Швеция. Процесът на възлагане на обществени поръчки ще подкрепи до седем гигафабрики за ИИ в две последователни фази на разработване и две обособени позиции, като участващите държави членки ще осигурят съответстващо финансиране от ЕС. Публичното финансиране действа като мощен катализатор за инициативата, като стимулира дълбоките частни инвестиции, необходими за изграждането и експлоатацията на тези съоръжения, посочват от Еврокомисията.

С първия лот ще бъдат подкрепени до четири проекта, всеки от които отговаря на условията за финансиране от ЕС в размер до 100 милиона евро през първия етап и до допълнителни 400 милиона евро на проект през втория етап. Всяка гигафабрика, избрана в тази обособена позиция, трябва да внедри поне толкова от най-модерните AI процесори, колкото понастоящем са инсталирани в най-мощната фабрика за изкуствен интелект в Европа. Във втория етап капацитетът трябва да се увеличи най-малко три пъти.

С втората обособена позиция ще бъдат подкрепени до три проекта, всеки от които отговаря на условията за финансиране от ЕС в размер до 200 милиона евро през първия етап и до допълнителни 800 милиона евро на проект през втория етап. Всяка гигафабрика, избрана в тази обособена позиция, трябва да внедри до два пъти повече от най-модерните AI процесори, отколкото понастоящем са инсталирани в най-мощната фабрика за изкуствен интелект в Европа. Във втория етап капацитетът трябва да се увеличи най-малко четири пъти.

Споразумения с ключови хардуер доставчици от САЩ

Консорциумите от гигафабрики за изкуствен интелект ще могат да възлагат поръчки за хардуер по време на всяка от двете фази на разработване на гигафабриката от всички доставчици на хардуер в Европа или държави със сходни възгледи. Част от тази обществена поръчка може да бъде предназначена за европейски стартиращи и разрастващи се предприятия, като гигафабриките предоставят конкретни възможности за укрепване на европейската цифрова верига на доставки.

В същото време и като последващо действие във връзка с търговското споразумение между ЕС и САЩ Комисията подписа три писма за намерения с основните доставчици на хардуер от САЩ — AMD, NVIDIA и Qualcomm, за да се гарантира, че консорциумите имат безпроблемен достъп до необходимия хардуер.

Срокове

Поканата за кандидатстване приключва на 12 ноември 2026 г.

След процес на оценка, управляван от СП EuroHPC, решенията за възлагане се очакват до началото на 2027 г. След това ще бъдат подписани необходимата рамка и конкретни договори, за да може строителството да започне през 2027 г.

Избрани гигафабрики за изкуствен интелект се очаква да започнат работа в рамките на максимум 18 месеца от подписването.