Подкрепата ни за Украйна е 100%, заяви Бърнам след заплахи на Русия заради украински удари с британски дронове

Британският премиер Анди Бърнъм заяви, че Великобритания ще продължи "да подкрепя Украйна 100%", след като Москва предупреди за "последствия" във връзка с потвърждението, че произведени във Великобритания дронове са били използвани при неотдавнашни украински удари на руска територия.
В понеделник руското посолство във Великобритания заяви, че страната умишлено ескалира конфликта в Украйна и че колкото по-сериозно се намесва, "толкова по-висока ще бъде цената, която ще плати".
Запитан как ще отговори на заплахата от Москва, Бърнъм във вторник заяви:
"Великобритания, която прави това, което отдавна е заявила, че ще прави - да подкрепя Украйна 100% в тази незаконна война, водена от Владимир Путин. Ние предоставяме подкрепа, за да може Украйна да се защитава. Това е британската позиция през целия този конфликт, включително при предишните министър-председатели. Такава остава позицията и при мен. Ние не сме приятели само в добри времена. Ще бъдем до Украйна в трудния ѝ момент и това няма да се промени."
Използването на дронове, произведени от британски компании, е част от украинската кампания за "дълбоки удари". Това обаче не е първият път, когато Украйна използва произведено във Великобритания оборудване на руска територия - Киев отдавна използва ракети Storm Shadow, отбелязва "Гардиан".
Тази година Украйна засили атаките си, като ракети с голям обсег и рояци от дронове все по-често са насочвани срещу руската военна промишленост и енергийната инфраструктура.
Украйна атакува и големи складове на Wildberries - най-голямата руска онлайн търговска платформа, като при ударите са унищожени стоки за милиарди евро. Така, повече от четири години след началото на пълномащабната война на Русия в Украйна, тя се усеща все по-осезаемо от руското население.
Преди ден руското посолство във Великобритания излезе изявление, че "Лондон умишлено залага на ескалация на кризата в Украйна" и обвини Обединеното кралство, че "се стреми да ограничи Русия и да ѝ нанесе максимални щети с чужди ръце".
"Действията на Лондон неизбежно ще имат последствия, за които той ще трябва да отговаря", добавиха от посолството.
"Колкото по-дълбоко е участието на Великобритания в конфликта и колкото по-голяма е подкрепата ѝ за терористичната машина на Киев, толкова по-висока ще бъде цената, която ще плати", казаха от посолството, предаде БТА.
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73 коментара
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А как се развиват нещата в Ялта?! Полша кой я предава на СССР?!И това противопоставяне на Германия къде е , докато американците не идват?! Криейки се на Острова.
Абсолютно си прав - Великобритания дори през напредналата фаза на 2рта Световна Война е постявяла имперските си интереси на преден план. Интереси които е загубила и империята се е разпаднала точно защото е обявила война да се противопостави на нацистка Германия. Да, 'Нищо не се е променило' защотото през това време: 'Then, on 17 September, at German prompting, 1 million Soviet forces invaded from the east to occupy a zone of Poland assigned to Soviet interest under the terms of the secret protocol …
to the Non-Aggression Pact.' ...'On 28 September Soviet and German representatives met to sign a second agreement, a Treaty of Friendship, to draw up the demarcation of their spheres of influence. Within four weeks Poland had ceased to exist as a modern state.'.. Stalin, it is now known, did hope that the pact would create a new ‘equilibrium’ in Europe around a Soviet–German axis. ‘This collaboration,’ he told Ribbentrop, ‘represents a power that all other combinations must give way to.' Толкова за смехотворния мит за съветската 'борба' против нацизма. Борба е станала чак когато Хитлер ги е нападнал - иначе е било братска дружба!
Всички които вярват в "освобождението", без да се присъствали там, могат спокойно да се насладят на повторението - драматизация играеща се на територията на Украйна. Само че украинците са малко по-умни от БГ раята, (е отчитайки разликата в епохите), и не желаят да бъдат освобождавани от самото начало.
Колко бързо се сменят приоритетите в живота на руснаците? Преди една-две години в Русия пълна победа беше обявила смесът от боярышник и телевизора, а днес е по-важно да се определи къде трябва и може да се бага от Русия? Защото алтернативите се изчерпват всеки ден и много държави не искат да видят рунаци в своите страни... Особено страните от бившия СССР, защото имат "богат" опит и най-добре знаят руснаците...
Блатната губерния.... Хахаха. Това ми хареса
Може би дипломацията на цивилизования свят, трябва да снижи нивото, и да отговори по същия просташки начин, по който говори оня тибетски як - външния министър на мужиците. Скапаната торба с г**на, може да прави каквото си иска, видите ли. Но към тях трябва да се отнасяме по международните норми, създадени въпреки тях, и нарушени точно от тях. Бахти говняните наглеци!
"We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow" Лорд Палмерстън, 1 ви март , 1848.. Нищо не се е променило. А украинците да си мрат.
От Освобождението през 1878 г. до началото на комунистическото иго през 1944 г. България е нараснала като население от 3 млн. души до 7 млн. души (почти). Тоест за 66 г. България е нараснала двойно като население та даже с още 1 млн. души отгоре. По време на комунистическото иго за 45 г. (1944-1989) България нараства като население само с около 2 млн. души. Тоест от около 7 млн. до около 9 млн. души. И то това се дължи на затворените граници. А по време на Царство България, въпреки отворените граници, населението се е удвоило и даже с 1 млн. души отгоре.
Българите 5 века се бориха за свобода при постоянно намаляващо население, стигнало до 2 милиона преди Русия да ни освободи. След което до Горбачов населението бързо се увеличава до 9 милиона. След идването на Горбачов 1984 г населението започва да пада до ден днешен.