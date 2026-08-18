Подкрепата ни за Украйна е 100%, заяви Бърнам след заплахи на Русия заради украински удари с британски дронове

Британският премиер Анди Бърнъм заяви, че Великобритания ще продължи "да подкрепя Украйна 100%", след като Москва предупреди за "последствия" във връзка с потвърждението, че произведени във Великобритания дронове са били използвани при неотдавнашни украински удари на руска територия.

В понеделник руското посолство във Великобритания заяви, че страната умишлено ескалира конфликта в Украйна и че колкото по-сериозно се намесва, "толкова по-висока ще бъде цената, която ще плати".



Запитан как ще отговори на заплахата от Москва, Бърнъм във вторник заяви:

"Великобритания, която прави това, което отдавна е заявила, че ще прави - да подкрепя Украйна 100% в тази незаконна война, водена от Владимир Путин. Ние предоставяме подкрепа, за да може Украйна да се защитава. Това е британската позиция през целия този конфликт, включително при предишните министър-председатели. Такава остава позицията и при мен. Ние не сме приятели само в добри времена. Ще бъдем до Украйна в трудния ѝ момент и това няма да се промени."



Използването на дронове, произведени от британски компании, е част от украинската кампания за "дълбоки удари". Това обаче не е първият път, когато Украйна използва произведено във Великобритания оборудване на руска територия - Киев отдавна използва ракети Storm Shadow, отбелязва "Гардиан".



Тази година Украйна засили атаките си, като ракети с голям обсег и рояци от дронове все по-често са насочвани срещу руската военна промишленост и енергийната инфраструктура.



Украйна атакува и големи складове на Wildberries - най-голямата руска онлайн търговска платформа, като при ударите са унищожени стоки за милиарди евро. Така, повече от четири години след началото на пълномащабната война на Русия в Украйна, тя се усеща все по-осезаемо от руското население.

Преди ден руското посолство във Великобритания излезе изявление, че "Лондон умишлено залага на ескалация на кризата в Украйна" и обвини Обединеното кралство, че "се стреми да ограничи Русия и да ѝ нанесе максимални щети с чужди ръце".

"Действията на Лондон неизбежно ще имат последствия, за които той ще трябва да отговаря", добавиха от посолството.

"Колкото по-дълбоко е участието на Великобритания в конфликта и колкото по-голяма е подкрепата ѝ за терористичната машина на Киев, толкова по-висока ще бъде цената, която ще плати", казаха от посолството, предаде БТА.