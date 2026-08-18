Осем компании инвестират в индустриалната зона на Бургас

Осем инвеститори вече са привлечени и са платили авансови вноски за терени в новата втора фаза на "Индустриален и логистичен парк Бургас". Това съобщиха от Национална компания "Индустриални зони" (НКИЗ), след като днес официално беше открита изградената инфраструктура в зоната.

Дейността на компаниите е свързана с производство на храни, дограма, мебели, електрически системи и други.

Свободни остават още 20 терена, посочват от НКИЗ.

Индустриален и логистичен парк Бургас е съвместен проект на Национална компания "Индустриални зони" към Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и община Бургас.

Проектът за изграждането на втората фаза на парка е на стойност над 20 млн. евро и е финансиран от Европейския съюз чрез Националния план за възстановяване и устойчивост.

Изградена е пътна мрежа, която осигурява достъп до всеки от терените в рамките на индустриалния парк. Има и велоалеи.

ВиК инфраструктура включва питейна водопроводна мрежа, промишлен водопровод, дъждовна и битова канализация.

Направени са и трасета за силови и слаботокови мрежи, изградена е помпена станция, а в зоната е монтирано цялостно видеонаблюдение.

Предвидено е и озеленяване на територията.

Втората фаза на проекта вече не е само подготвена за инвеститори територия, а на част от терените започват реални строителни дейности, каза Петър Иванов - директор на "Индустриален и логистичен парк Бургас".

Втората фаза на проекта се намира в промишлена зона "Юг" в близост до бургаските корабостроителници и пътната връзка за квартал "Меден рудник".

Зоната предлага възможност за развитие на по-големи предприятия, тъй като имотите са с размери между 20 и 150 дка, които могат да бъдат преконфигурирани съобразно изискванията на инвеститорите, посочват от НКИЗ.