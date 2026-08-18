Осем компании инвестират в индустриалната зона на Бургас

Осем инвеститори вече са привлечени и са платили авансови вноски за терени в новата втора фаза на "Индустриален и логистичен парк Бургас". Това съобщиха от Национална компания "Индустриални зони" (НКИЗ), след като днес официално беше открита изградената инфраструктура в зоната.
Дейността на компаниите е свързана с производство на храни, дограма, мебели, електрически системи и други.
Свободни остават още 20 терена, посочват от НКИЗ.
Индустриален и логистичен парк Бургас е съвместен проект на Национална компания "Индустриални зони" към Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и община Бургас.
Проектът за изграждането на втората фаза на парка е на стойност над 20 млн. евро и е финансиран от Европейския съюз чрез Националния план за възстановяване и устойчивост.
Изградена е пътна мрежа, която осигурява достъп до всеки от терените в рамките на индустриалния парк. Има и велоалеи.
ВиК инфраструктура включва питейна водопроводна мрежа, промишлен водопровод, дъждовна и битова канализация.
Направени са и трасета за силови и слаботокови мрежи, изградена е помпена станция, а в зоната е монтирано цялостно видеонаблюдение.
Предвидено е и озеленяване на територията.
Втората фаза на проекта вече не е само подготвена за инвеститори територия, а на част от терените започват реални строителни дейности, каза Петър Иванов - директор на "Индустриален и логистичен парк Бургас".
Втората фаза на проекта се намира в промишлена зона "Юг" в близост до бургаските корабостроителници и пътната връзка за квартал "Меден рудник".
Зоната предлага възможност за развитие на по-големи предприятия, тъй като имотите са с размери между 20 и 150 дка, които могат да бъдат преконфигурирани съобразно изискванията на инвеститорите, посочват от НКИЗ.
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