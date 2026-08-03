За четвърта година А1 е най-голямата българска тех компания

За четвърта поредна година А1 е на първо място в класацията DigitalK 101 за 2025 г., която традиционно проследява развитието на технологичния сектор и представя 100-те най-големи компании в страната. Водещата позиция е в резултат от традиционно силното представяне в сферата на телекомуникациите, в комбинация с утвърждаването на А1 като предпочитан технологичен партньор на бизнеса и публичните организации в областта на ICT услугите и системната интеграция.
А1 зае първо място в общото класиране и оглави пет секторни категории, сред които тези за най-голям доставчик на телекомуникационни услуги, лидер в системната интеграция на хардуер и услуги и водещ доставчик на хардуер. За резултата допринасят ускореното развитие на ICT услугите за корпоративни клиенти и затвърждаването на позициите на телекома при решенията за киберсигурност и мрежова защита, които отбелязаха двуцифрен ръст на приходите през 2025 г.
Класацията Digitalk 101 се изготвя въз основа на информация, предоставена от компаниите, данни от публични източници и регулаторни органи, както и финансовите отчети, публикувани в Търговския регистър. В нея участват нефинансови дружества, регистрирани в България, чиято основна дейност е в областта на информационните и комуникационните технологии. Компаниите се подреждат според общия размер на приходите им за 2025 г.
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