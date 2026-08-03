Тръмп обяви споразумение и нови преговори с Иран, Техеран отрича

Ден по-рано Тръмп обяви, че се отказва от нови удари срещу Иран "с нива на сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам“, при условие че бъде постигнато бързо споразумение с Техеран, по-специално за Ормузкия проток.
Техеран отрича
Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви днес по повод евентуални преговори със САЩ, че "няма планове за приемане на американска делегация или за изпращане на иранска делегация през следващите дни“, предаде Ройтерс.
Иран в момента не води преговори със САЩ, а вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен маршрут през Ормузкия проток, каза Багаи.
Той уточни, че новият маршрут ще представлява едно трасе с отделни коридори за влизане и излизане.
Постигането на споразумение с Оман няма да е достатъчно за повторното отваряне на протока, добави в също време Багаи, като се аргументира, че ситуацията ще остане непроменена, докато „американската агресия“ продължава.
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17 коментара
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Все по - жалък попаднал в собствения си капан мошеник, от който няма излизане.
По-вероятно е баща му да е чукал майка му в напреднал стадий от бременността, и така Трът е бил удрян от ху-я на баща си многократно по главата и ... резултатът е налице !
Хайде да приключват със споразумение, че у нас цените вече са непоносими ...............
Отдавна се съмнявах, но вече съм убеден; - акушерката го е изпуснала на бетонния пол с главата надолу, веднага след раждане! И воаляяя... това е резултатът?!
Един самолет. Чака
Не е важно Иран да знае дали има споразумение. Важното е Тръмп да не бъде питан за войната в Украйна дето щеше да я спира за 24 часа. Сакън!
Някой знае ли в момента колко самолета-цистерни има в Безмер и какво правят там?
Питам се само дали Иран знае за такова споразумение?
Краснов трябва да поддържа СВО, че иначе Вова пуска мръсните филмчета с дечицата.
Сега да поевтинее петрола и пак ще има удари и пак ще затворят протока.