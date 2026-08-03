Тръмп обяви споразумение и нови преговори с Иран, Техеран отрича

Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има сделка за денуклеаризацията на Иран, заяви американският президент Доналд Тръмп в разговор с журналисти на борда на самолета си, докато пътуваше към Вашингтон, цитиран от Ройтерс.

Той обяви, че започват и нови преговори с Техеран.

Представители на Иран, Катар, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Саудитска Арабия поискаха от американските власти да спрат плановете за удар срещу Ислямската република, каза още Тръмп

"Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и Иран ме помолиха да отложа ударите“, каза той и добави, че "това щеше да бъде масирана атака“.

Ден по-рано Тръмп обяви, че се отказва от нови удари срещу Иран "с нива на сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам“, при условие че бъде постигнато бързо споразумение с Техеран, по-специално за Ормузкия проток.

Техеран отрича

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви днес по повод евентуални преговори със САЩ, че "няма планове за приемане на американска делегация или за изпращане на иранска делегация през следващите дни“, предаде Ройтерс.

Иран в момента не води преговори със САЩ, а вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен маршрут през Ормузкия проток, каза Багаи.

Той уточни, че новият маршрут ще представлява едно трасе с отделни коридори за влизане и излизане.

Постигането на споразумение с Оман няма да е достатъчно за повторното отваряне на протока, добави в също време Багаи, като се аргументира, че ситуацията ще остане непроменена, докато „американската агресия“ продължава.

Ключовият за глобалната търговия с въглеводороди Ормузки проток отново е блокиран от Ислямската република след възобновяването на военните действия със САЩ в началото на юли, което причини мащабни нарушения в глобалната икономика.

Иран, който не желае трафикът през протока да се върне към предвоенната ситуация, в момента разрешава само един корабен маршрут покрай своето крайбрежие и възнамерява да запази контрола върху пролива, част от водите на който принадлежат на Оман.

През юни установяването на плавателен маршрут край брега на Оман разгневи иранските власти, но според Техеран изглежда се оформя компромис, въпреки че Маскат все още не е коментирал.

От началото на конфликта, започнал на 28 февруари с израелско-американска офанзива, президентът на САЩ многократно заплашва да нанесе масирани въздушни удари срещу Иран, преди да се откаже от намеренията си, припомня АФП.

Меморандум за разбирателство, подписан в средата на юни, целящ да проправи пътя за мирни преговори, не успя да доведе до дипломатически пробив и в началото на юли бяха нанесени нови реципрочни удари.