Израел със "сериозни опасения" относно споразумението за разоръжаване на "Хамас"

Израел сподели “сериозни опасения за сигурността” си с Белия дом във връзка с предложеното споразумение за разоръжаване на “Хамас”, заяви високопоставен израелски представител, цитиран от Асошиейтед прес.
Изявлението на Дорон Шпилман - говорител на канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, е един от първите публични коментари, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че е постигнато споразумение за разоръжаването.
Шпилман каза пред АП, че според оценката на израелското разузнаване радикалната палестинска групировка “Хамас” остава ангажирана с възстановяването на военния си капацитет, а не с реална демилитаризация. Той добави, че израелската армия няма да се изтегли от ивицата Газа - където контролира повече от 60% от територията - преди групировката да се разоръжи.
“Нашите оценки са, че ако се изтеглим, преди “Хамас” наистина да се разоръжи, групировката бързо ще разшири присъствието си в Газа, ще възстанови терористичната инфраструктура, отново ще е заплаха за израелското население и ще се опита да извърши атака в стил 7 октомври”, каза Шпилман.
“Разоръжаването означава физическо предаване на оръжията. Нищо друго”, подчерта той.
Коментарът му бе направен няколко дни след като “Хамас” заяви, че започва да се разоръжава като част от договореното с посредничеството на САЩ споразумение за примирие, подписано преди девет месеца, с което бе сложен край на продължилата две години война. Това бележи потенциален пробив в прекратяването на конфликта, но остават много препятствия, условия и дълги срокове, посочва АП.
Планът за примирие на Тръмп от 20 точки предвижда въоръжената групировка да предаде оръжията си и да унищожи огромната си мрежа от тунели. Той включва и изтегляне на израелските сили от ивицата Газа, поемане на властта от ново технократско палестинско правителство, разполагане на международни сили за сигурност и възстановяване на опустошения палестински анклав.
Разоръжаването на “Хамас” беше спорна точка, която блокира преговорите в продължение на месеци. В публикация в социалните мрежи, в която обяви постигнатото споразумение в четвъртък, Тръмп каза, че разоръжаването ще протече във “внимателно структурирани етапи”.
Копие от споразумението, с което АП съобщи, че разполага, гласи, че всички оръжия, държани от контролираната от “Хамас” полиция, ще бъдат прехвърлени на подкрепяния от САЩ палестински технократски комитет, известен като Национален комитет за администрация на Газа, след установяването му в анклава. Не е ясно кога ще се случи това, тъй като то зависи от други стъпки.
Процесът на извеждането от експлоатация и съхранение на тежки оръжия и на демонтирането на военни производствени обекти и тунели ще започне след пристигането на палестинския комитет и разполагането на международни сили. Процесът ще бъде свързан с поетапно изтегляне на Израел, според споразумението.
Районите, които Израел контролира в ивицата Газа, са в голяма степен опустошени и обезлюдени. Голяма част от двумилионното палестинско население е в други части на анклава, където хиляди живеят в мизерни палаткови лагери и разрушени квартали, обръща внимание АП.
Изглежда малко вероятно Израел да изтегли значителни сили или да направи други отстъпки преди изборите през октомври, отбелязва АП.
Премиерът Бенямин Нетаняху е изправен пред трудна битка за преизбиране, като крайнодесните му коалиционни партньори го призовават да продължи натиска върху “Хамас” и да остави сили в Газа, а опонентите му го обвиняват, че не е предотвратил атаката на 7 октомври 2023 г.
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9 коментара
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Да, юдеоискариот си, НАГЛОСТТА ти те издава! Разбира се, че арабите обичат децата си повече от всичко и за това не искат те да бъдат УНИЖАВАНИ ПОДТИСКАНИ НАСИЛВАНИ ЕЖЕДНЕВНО и да живеят като РОБИ и "Втора Ръка" хора на СОБСТВЕНАТА СИ ЗЕМЯ, заграбена чрез ТЕРОРИЗЪМ И НЕЗАКОННА МИГРАЦИЯ от вас Сатанистите! Месите се във всяка държава, имате ни за ПОДЧОВЕЦИ, а вие за "Богоизбрани", 3000 години ви бил общеал Господ, а преди 2000 години какво направихте с Исус Христос пратеникът на Господ!? По тая Логика ние кво праим?
Голда Мейр е покойник от 1978 г., а Хамас е създадена през 1987 и за пръв път взима власта в Газа през 2006 след победа над Фатах в избори. Нищо не е казала Голда Мейр за Хамас или палестинците, тя воюва със съседните арабски държави през 6 дневната война през 1973. След тази война, тя губи следващите избори както се очаква да стане и с Биби, който за разлика от нея е дълбоко корумпиран.
Цитирах израелски политически лидери, защото споделям тези мнения за причините конфликтът да продължава. Ако не си съгласен с Нетаняху и Голда Меир, обясни защо. Но не подменяй темата с други проблеми, които - както сам виждаш - не съм отричал.
В Уест Банк няма ХАМАС, там неизраелските Деца какво са виновни, че ги стрялят и палят! А недецата и жените, старците!?.. А че им ЗАГРАБВАТ Къщите, добитъка, земята и овошките!? Да разбирам ли, че си един от тях?
Да разбирам ли, че не си съгласен с това, което Г.Меир и Б.Нетаняху са казали?
Не останаха хора, които да вярват на Израел.........................ХАМАС знаят какво ще стане, когато в Палестина няма оръжие................
И за това ли тия Сатанисти избиват главно деца!?.. И ти ги подкрепяш.. Нали знаеш за коя част от дрехата да ги хванеш твоите Господари, когато дойде Времето!.. Или ти си един от тях Искариотски убиец на Деца!?..
Бенямин Нетаняху, 14 август 2006 г, изказване в израелския парламент:
“Ако арабите сложат оръжие, няма да има повече война. Ако Израел сложи оръжие, няма да има повече Израел“
…
Голда Меир – много години преди Нетаняху:
“Мирът ще дойде тогава, когато арабите се научат да обичат децата си повече, отколкото мразят нас“
но Разбира се.. израел не мисли ИЗОБЩО НИКОГА да се изтегля от Газа, Хамас просто се бъзикат с тях!..