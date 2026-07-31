ГЕРБ и ПП внесоха заедно жалби в КС срещу Бюджет 2026, ДБ и "Възраждане" не подписаха

ГЕРБ и "Продължаваме промяната" внесоха заедно три отделни жалби в Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на Бюджет 2026, както и на бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Двете парламентарни групи са си помогнали взаимно с осигуряването на подписите, тъй като самостоятелно нито една от тях няма нужните 48 депутата, а мотивите им се разминават сериозно. Въпреки че гласуваха против бюджета на правителството на "Прогресивна България", депутатите от "Демократична България" и от "Възраждане" не са се подписали под жалбите. Засега не са известни мотивите им, но може да имат съмнения за правната основателност на жалбите.

Като символичен може да се приеме подписът на бившия премиер от ГЕРБ Росен Желязков под жалбата на "Продължаваме промяната", чийто лидер Асен Василев бе основен вдъхновител на гражданските протести, свалили Желязков.

През седмицата председателят на Конституционния съд Павлина Панова заяви в интервю, че ако определена институция или орган в държавата е с прекалено намален бюджет, така че това пречи на нормалното му функциониране, Конституционният съд (КС) ще има основание да се произнесе, като обяви част от Закона за държавния бюджет за противоконституционна.

ГЕРБ: Проблемът е в свръхдефицита

"Внесохме в деловодството на Конституционния съд искане за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет", каза Владислав Горанов от ГЕРБ на брифинг пред медиите.

Основната критика на ГЕРБ е, че законът за бюджета беше приет със свръхдефицит от 5.7%, което е в противоречие със Закона за публичните финанси и с правото на ЕС, което според партията на Бойко Борисов е нарушение на принципа на правовата държава, заложен в Конституцията, както и на преимуществото на международното право над националното.

Горанов каза, че жалбата е подписана от 50 народни представители, като подкрепа е била получена от "Продължаваме Промяната" (ПП).

Кадър: ПП ГЕРБ

Надявам се бързо да получим мнение от съда, заяви Горанов. По думите му не може съществуващите фискални правила, описани в Закона за публичните финанси, с лека ръка да бъдат нарушавани. Според него законът за бюджета нарушава и Договора за функциониране на ЕС.

Отмяната на едни грешни норми възстановява някакви принципи на по-добро управление, защото със 131 депутата можеш да направиш какъвто решиш бюджет, каза още Горанов.

Той обясни, че ако законът за държавния бюджет бъде отменен от Конституционния съд, ще действа старият удължителен закон.

ПП внесе жалба и срещу бюджета на НОИ

Депутатите от "Продължаваме промяната" внесоха две конституционни жалби в петък - срещу Закона за държавния бюджет и Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване. Това заяви Стою Стоев от ПП пред медиите преди влизането в сградата на съда.

Той отбеляза, че са събрани над 50 подписа от депутати, като подкрепа е била получена само от ГЕРБ.

Четири са основанията за сезиране на Конституционния съд, посочи Стоев, цитиран от БТА. Първото е обвързването на магистратските заплати с депутатските, което според него е най-яркият пример за противоконституционност в бюджета и директно нарушение на принципа на разделение на властите. По думите му, това поставя магистратите под политическо влияние, което нарушава всякакви международни принципи и стандарти.

Снимка: БГНЕС

Второто основание е суспендирането на механизма за определяне на минимална работна заплата, без да се предложи алтернативен механизъм. Стоев посочи, че няма задължение да има конкретен механизъм, но има задължение по международен договор да има формула за изчисляването ѝ.

Следващото основание, по думите му, е свързано с бюджета на държавното обществено осигуряване във връзка с решенията от ТЕЛК, а последното – с Кодекса на труда по отношение изчисляването на трудовия стаж.

Неща, които не зависят от бюджета, се променят през него в преходни и заключителни разпоредби, без никаква мотивираност и без обществено обсъждане по ключови теми, коментира още Стою Стоев.

Той изрази учудване, че от „Демократична България“ не са ги подкрепили, въпреки че според него имат сходни виждания, особено по отношение на Закона за съдебната власт.

В сряда президентът Илияна Йотова каза, че няма да наложи вето върху бюджета на мнозинството на Румен Радев, а днес законът бе обнародван в Държавен вестник.