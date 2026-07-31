Мъж от Варна запалил съпругата си след скандал

Мъж на 48 години от Варна е арестуван заради опит за убийство на съпругата му, съобщи прокуратурата. Според разследващите престъплението е извършено малко след полунощ на 28 юли. През деня обвиняемият употребил значително количество алкохол, а вечерта се скрала със съпругата си.
След скандала той я залял със запалителна течност и запалил. Жената е с тежки изгаряния. Откарана е в болница и с опасност за живота.
Мъжът е задържан, а след съдебно решение остава за постоянно в ареста.
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5 коментара
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Мъжът не е от Варна а е от село Медовец. Не мога да разбера грешката умишлена ли е или е по невнимание. Ако е умишлена вероятно се цели да не се образува етническо напрежение.
В село Медовец община Дългопол живеят 11 българи и 1700 турци според преброяването. Намира се в източна Стара планина. Няма цигани. През социализъма командироваха учители българи, като им брояха една година работа, две или три години стаж. Тези 11 българи най-вероятно са учители.
Кой ли адвокат ще е куражлията да защитава този биологичен отпадък?
Алкохолизиран боклук.
Случва се. Най-вече във Варна.