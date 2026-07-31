Мъж от Варна запалил съпругата си след скандал

Мъж на 48 години от Варна е арестуван заради опит за убийство на съпругата му, съобщи прокуратурата. Според разследващите престъплението е извършено малко след полунощ на 28 юли. През деня обвиняемият употребил значително количество алкохол, а вечерта се скрала със съпругата си.

След скандала той я залял със запалителна течност и запалил. Жената е с тежки изгаряния. Откарана е в болница и с опасност за живота.

Мъжът е задържан, а след съдебно решение остава за постоянно в ареста.