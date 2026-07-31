Демерджиев: Във ВиК-Бургас е действала схема за манипулиране на водомери

Схема за манипулиране на водомери е действала във ВиК-Бургас, твърди вътрешният министър Иван Демерджиев. Чрез нея дружеството е ощетено с милиони, които са били насочени към "черни партийни каси", заяви още той.

Изказването му дойде след като премиерът Румен Радев разкритикува прокуратурата, че се опитва да смачка разследването по случая. След неговите думи главната прокурорка Ваня Стефанова заяви, че е разпоредила проверка.

Ниски сметки

Според Демерджиев водомерите на някои обекти са били манипулирани, така че официално сметките за вода да са по-ниски. Остатъкът от сумите до реалното потребление обаче се е плащал на ръка.

МВР-шефът посочва, че разследването на ГДБОП е започнало на 5 юли с разпит на свидетели. Десет дни по-късно бе задържан общинският съветник от Бургас и местен лидер на ДПС Христо Широков. След разпити той бе освободен. Прокуратурата обаче отказала да го задържи за 72 часа, мярка, която в много други случаи се прилага масово. Има данни за участие на депутат, който е и бивш министът в схемата, но въпреки това държавното обвинение действа бавно, а наблюдаващ прокурор е определен цели три седмици след като материалите са докладвани.

"Бавните действия на българската прокуратура са директен отказ от справедливост. След толкова дълъг период допускам, че част от свидетелските показания може да са компрометирани, тъй като заподозрените са на свобода и имат възможност да влияят", заяви вътрешният министър.

От София до Бургас

Забавянето идва заради размотаване на делото между София и Бургас. Заради съмненията, че в схемата участва депутат материалите са изпратени на Софийската градска прокуратура, тъй като единствено тя е компетентна да разследва такива дела. Там обаче не намират достатъчно доказателства за участието на лице с имунитет. Затова материалите са върнати в Бургас, където пък трима прокурори си правят отвод. Наблюдващ делото е определен едва след реакцията на минситър-председателя.

Радев спомена случая преди заседанието на Министерски съвет в сряда. Той заяви, че разследването е смачкано и попита кой е работодателят на прокурорите – държавата или организираната престъпност.

Към момента обвияеми по това дело са двама души – бившият шеф на ВиК-Бургас Цветан Мирчев и служител на дружеството. И двамата бяха освободени под гаранция.