Окончателно е възстановен машинният вот, без ограничение за секциите извън ЕС

Мнозинството в парламента прие окончателно промените в Изборния кодекс (ИК), с които се връща изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели и отпадат ограниченията за разкриване на секции за български избори в страни, които са извън Европейския съюз (ЕС).
В същото време управляващите прокараха отпадането на планираното създаване на избирателен район "Чужбина" – тоест, българите извън страната ще продължават да не могат да гласуват за конкретни депутати, както правят хората в 31-те многомандатни изборни района в страната.
В закона бе записано още, че в една подвижна секционна избирателна комисия не може да гласуват повече от 30 избиратели. Вотът по този начин от години е сериозно поставян под въпрос заради възможността за манипулации.
Отпада ограничението за разкриване на секции извън ЕС
С гласовете на имащите мнозинство в парламента управляващи от "Прогресивна България", "Демократична България", "Продължаваме промяната" и ДПС беше зачеркнато ограничението секциите извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са част от ЕС, да са най-много 20.
Премахнатото орязване бе прието през януари тази година с гласовете на ГЕРБ, БСП, ИТН и "Възраждане". То засегна най-вече българските гласоподаватели в Турция, Великобритания и САЩ, а критиките на тогавашната опозиция бяха, че текстовете обслужват Делян Пеевски във войната му с хората на Ахмед Доган, които традиционно бяха първа сила в Турция.
Отпадането на тези на практика кратко съществували в закона текстове не е изненада. Още в началото на юли, когато от ПБ повдигнаха темата за изборния закон, махането на ограничението беше сред предложенията им. "Това ограничение беше продиктувано от тясно партийни политически интереси и беше меко казано дискриминационно", каза тогава шефът на парламентарната група на ПБ Петър Витанов.
Машинното гласуване: 300 или 100 избиратели?
Приетите поправки предвиждат само с машини да се гласува в секции с над 300 избиратели. Отхвърлено беше предложението на Стою Стоев от "Продължаваме промяната" вот с устройства да има в секции с над 100 избиратели.
Така в крайна сметка се очаква за президентския вот да се гласува само с машини, освен в избирателните секции в страната с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме, както и в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени по-малко от 300 заявления или в които на последните избори са гласували по-малко от 300 избиратели.
Освен това устройствата за гласуване спират да са принтери за бюлетини, които да се броят на ръка. Измененията предвиждат след края на изборния ден устройствата в секциите да отпечатват протокол. Извън това обаче ще има и контролно преброяване на разписките от машинно гласуване, които гласоподавателите в рамките на изборния ден са пускали в урните.
С отложено действие: Машините за гласуване ще могат да говорят заради незрящите
Окончателно приетите поправки предвиждат за незрящите хора и хората със зрителни увреждания устройствата за гласуване да могат да "говорят" – функция, която в момента машините нямат.
Измененията няма да влязат в сила за предстоящите президентски избори, а за местния вот догодина. Инициатор на поправките е депутатът от "Прогресивна България“ Иван Янев, който е със зрително увреждане.
По думите му за президентския вот тактилните шаблони ще бъдат значително повече, а идеята е гласоподавателите със зрителни проблеми да гласуват спокойно сами, без да се налага да имат помощ и в същото време да са сигурни, че вотът им е отразен правилно.
"С тези текстове гарантираме тайната на вота, която досега беше споделена тайна", каза Янев.
По думите му държавата ще продължи да работи със съществуващите машини за гласуване, но за да бъдат въведени гласовите инструкции и останалите функции за достъпност, ще трябва да бъде разработен и внедрен допълнителен софтуер.
Очаква се да бъде направена обществена поръчка за нов софтуер, който да даде възможност да се осъществи гласуването на хората с увреждания, а по думите му от ЦИК са казали, че това няма как да стане за местния вот.
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9 коментара
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Не мога да си изкривя душата, това е нещо добро. Просто да им се ненадяваш на тези от гълъбарника! Може би е изключението, което доказва иначе пълната им некадърност.
Сега турските пълчища ще могат да гласуват необезпокоявани.
Американска журналистка разпозна в новия посланик на Сирия в САЩ един от похитителите си от Ал Кайда 22:00 | 30 Jul 26
Американска журналистка разпозна в новия посланик на Сирия в САЩ един от похитителите си от Ал Кайда
Американската журналистка Линдзи Снел разпозна нейния похитител от Фронта Ал Нусра (клонът на Ал Кайда в Сирия) Мохамед Канатари в новия шарже д’афер в сирийското посолство в Съединените щати. Тя сама разказа за откритието си в социалната мрежа X и публикува видео с дипломата …
от преди 10 г., когато е в Сирия и е член на Ал Нусра, обявена от ООН и САЩ за терористичната организация.
Във видеото настоящият дипломат, тогава терорист, заявява, че самоубийствените атентати не са самоубийство, а саможертва и че след 10 г. ще наложат ислямска държава в Сирия.
През юли 2016 г. журналистката Линдзи Снел пътува до Сирия, за да заснеме репортаж за „ужасите на режима на Башар ал-Асад.“ В Алепо тя се среща с Мохамед Канатари, член на терористичното подразделение Фронтът Ал Нусра на Ал Кайда в Сирия, който се съгласява да даде интервю.
След интервюто въоръжените мъже от Ал Нусра я затварят в затвор, от който тя успява да избяга две седмици по-късно. След като преминава границата с Турция, е задържана и изпратена в затвора по подозрение в шпионаж. Американците едва успяват да измъкнат Снел оттам. Причината е, че малко преди да замине за Сирия, в Турция е извършен неуспешен опит за преврат срещу президента Ердоган.
Сега, десет години по-късно, Белият дом одобри първия официален дипломатически представител на Сирия от 2014 г. насам — и Снел разпознава в мъжа в скъпия костюм един от похитителите си.
През декември 2024 г. бившият командир на Ал Кайда в Сирия Ал Джолани стана президент под светското си име Ал Шараа, след като неговите сили превзеха властта в Дамаск, а дългогодишният президент Башар Асад напусна страната и получи убежище в Русия.
Двете месеца по-късно Ахмед ал Шараа, за залавянето на когото САЩ бяха обявили 10 милиона долара награда, произнесе реч пред общото събрание на ООН и се срещна в САЩ с редица западни лидери и с украинския президент Володимир Зеленски, а САЩ извадиха Сирия от списъка на страните, спонсори на тероризма.
Бившият посланик на САЩ в Сирия Робърт Форд заяви по време на лекция пред Съвета по външни работи в Балтимор, че преди три години е бил поканен от британска неправителствена организация, специализирана в „разрешаване на конфликти“, да участва в план, насочен към „извеждане на Шараа, известен по това време като Джулани, от света на тероризма и включването му в редовната политика“.
Бившият посланик на САЩ разказва за два разговора с Шараа, проведени в сирийската провинция Идлиб през 2023 г. По време на един от тези разговори Шараа му казал, че неговите идеологически убеждения и тактиките, които е използвал като член на Ал Кайда, вече не могат да се прилагат, докато управлява милиони хора, подчертавайки, че е бил принуден да прави „компромиси“.
Това е било в периода, в който организацията на Шараа „Хаят Тахрир ал-Шам“ (бивш клон на Ал Кайда, известен като Фронтът Нусра) управляваше северната сирийска провинция Идлиб. Форд каза, че второто му посещение в Идлиб се е състояло през септември миналата година, два месеца преди нападението на столицата Дамаск, довело до падането на правителството на бившия сирийски президент Башар Асад.
Според източници, цитирани от Independent Arabia, британското НПО, посочено от Форд, е неправителствена организация със седалище в Лондон, наречена Inter Mediate. Според уебсайта й тя посредничи в „сложни и опасни“ конфликти и допринася за преговорите със своя „малък и гъвкав екип“.
Основана е през 2011 г. от Джонатан Пауъл, който преди това е бил началник на кабинета на бившия британски премиер Тони Блеър.
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Смотан , да промените Конституцията намерихте мнозинство. Да пиете кафе в скута на Шиши също. Да управлявате с Борисов, и за това намерихте време. Виж , да свършите нещо полезно , тц , забрави.
Глупак! Кога са имали мнзинство, че да го свършат!
Мисла, чи Фърчилко сам си го наби, респ. на Фърьчилкова... Стреснат от "путстроечните голосы на етническите мюсюлмане", ОН лиши и бабаушка Радька и дедо Иванча от малките городки и по-крупните деревни в ЕС-"Курицистань", да могат да му ПУТснат БЕЛЬОтината си. Хо-хо-хо. От стотина лубянко-зеленогашчь-чингиджийски ПРАгнозы, къкто е известно, само 2-3 са ЗБЪДнуват рИално. Тик-так! Времето на мосфильм-читалищното ГИБРИДИЗИРАНЕ на Татковината НИ изтича! Стягайте се за есенните /истински ПРЕЗИДЕНТСКИ, а не путРЕЗИДЕНТски!/ избори, проевропейски СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ!!!
Добре, че е Радев. Нефелните петроханци никаква не я свършиха.
Добра стъпка в правилната поскока.
Има ли смисъл да се очаква реакция от Йотова, настоящ президент и кандидат? Риторичен въпрос. Гумен печат!