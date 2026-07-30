Окончателно е възстановен машинният вот, без ограничение за секциите извън ЕС

Мнозинството в парламента прие окончателно промените в Изборния кодекс (ИК), с които се връща изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели и отпадат ограниченията за разкриване на секции за български избори в страни, които са извън Европейския съюз (ЕС).

В същото време управляващите прокараха отпадането на планираното създаване на избирателен район "Чужбина" – тоест, българите извън страната ще продължават да не могат да гласуват за конкретни депутати, както правят хората в 31-те многомандатни изборни района в страната.

В закона бе записано още, че в една подвижна секционна избирателна комисия не може да гласуват повече от 30 избиратели. Вотът по този начин от години е сериозно поставян под въпрос заради възможността за манипулации.

Отпада ограничението за разкриване на секции извън ЕС

С гласовете на имащите мнозинство в парламента управляващи от "Прогресивна България", "Демократична България", "Продължаваме промяната" и ДПС беше зачеркнато ограничението секциите извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са част от ЕС, да са най-много 20.

Премахнатото орязване бе прието през януари тази година с гласовете на ГЕРБ, БСП, ИТН и "Възраждане". То засегна най-вече българските гласоподаватели в Турция, Великобритания и САЩ, а критиките на тогавашната опозиция бяха, че текстовете обслужват Делян Пеевски във войната му с хората на Ахмед Доган, които традиционно бяха първа сила в Турция.

Отпадането на тези на практика кратко съществували в закона текстове не е изненада. Още в началото на юли, когато от ПБ повдигнаха темата за изборния закон, махането на ограничението беше сред предложенията им. "Това ограничение беше продиктувано от тясно партийни политически интереси и беше меко казано дискриминационно", каза тогава шефът на парламентарната група на ПБ Петър Витанов.

Машинното гласуване: 300 или 100 избиратели?

Приетите поправки предвиждат само с машини да се гласува в секции с над 300 избиратели. Отхвърлено беше предложението на Стою Стоев от "Продължаваме промяната" вот с устройства да има в секции с над 100 избиратели.

Така в крайна сметка се очаква за президентския вот да се гласува само с машини, освен в избирателните секции в страната с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме, както и в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени по-малко от 300 заявления или в които на последните избори са гласували по-малко от 300 избиратели.

Освен това устройствата за гласуване спират да са принтери за бюлетини, които да се броят на ръка. Измененията предвиждат след края на изборния ден устройствата в секциите да отпечатват протокол. Извън това обаче ще има и контролно преброяване на разписките от машинно гласуване, които гласоподавателите в рамките на изборния ден са пускали в урните.

С отложено действие: Машините за гласуване ще могат да говорят заради незрящите

Окончателно приетите поправки предвиждат за незрящите хора и хората със зрителни увреждания устройствата за гласуване да могат да "говорят" – функция, която в момента машините нямат.

Измененията няма да влязат в сила за предстоящите президентски избори, а за местния вот догодина. Инициатор на поправките е депутатът от "Прогресивна България“ Иван Янев, който е със зрително увреждане.

По думите му за президентския вот тактилните шаблони ще бъдат значително повече, а идеята е гласоподавателите със зрителни проблеми да гласуват спокойно сами, без да се налага да имат помощ и в същото време да са сигурни, че вотът им е отразен правилно.

"С тези текстове гарантираме тайната на вота, която досега беше споделена тайна", каза Янев.

По думите му държавата ще продължи да работи със съществуващите машини за гласуване, но за да бъдат въведени гласовите инструкции и останалите функции за достъпност, ще трябва да бъде разработен и внедрен допълнителен софтуер.

Очаква се да бъде направена обществена поръчка за нов софтуер, който да даде възможност да се осъществи гласуването на хората с увреждания, а по думите му от ЦИК са казали, че това няма как да стане за местния вот.