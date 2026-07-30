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Нов опит: МО търси кой да ремонтира 10 двигатели на МиГ-29 за 17 млн. евро

10 коментара
МиГ 29, сн. Военновъздушните сили (ВВС)
Министерството на отбраната (МО) обяви нова обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за изтребителите МиГ-29, след като предишните му опити да намери изпълнител се провалиха. 
 
Очакванията са за двигатели от Полша, която остана единствената държава, на която разчита България за поддръжката на старите съветски машини. Подобни възможности има и Украйна, но правителството има резерви към този вариант. 
 
Сега МО търси кой да ремонтира до десет двигателя РД-33, сер. 2, за самолети МиГ-29, като се готви да сключи рамково споразумение за 4 години.  
 

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Крайният срок за подаване на оферти е 1 септември.
 
В началото на тази година отново беше обявена обществена поръчка за ремонт на двигатели за МиГ-29, но по-късно беше прекратена, тъй като не беше подадено нито едно заявление за участие.
 
Тогава МО търсеше кой да ремонтира за 10 двигатели за МиГ-29 за над 21 млн. евро, но никой не прояви интерес.
 
 
България вече заяви интерес към резервни части от последните полските МиГ-ове, от които се нуждае и Украйна. 
 
Старите съветски машини са единствените, на които България разчита, за да охранява въздушното си пространство. 
 
Ще трябват най-малко още две години преди Военновъздушните сили да усвоят новозакупените от САЩ F-16 Block 70. 
 
Прогнозните разходи за експлоатацията на МиГ-овете и щурмовиците Су-25 за 2026 г. са около 114 млн. лева.
 
Издръжката на МиГ-овете ще струва около 86.5 млн. лева, а тези на Су-25 около 27.6 млн. лева.
 
Ресурсът на МиГ-овете изтича в периода 2028-2030 година.  
 

Ключови думи

изтребители МиГ 29 МО
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10 коментара

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  1. Sion
    #10

    Би трябвало да поискат дерогация и да ги ремонтират руснаците. Поляците също са вариант, на наркозависимите обитатели на 404 не може да се има вяра.

  2. Entdecken
    #9

    Очаквам днеска - утре зеленочорапниците да кажат че Пентагона ги е насочил към Путин за ремонта на миговете и че това е едно супер добро решение ... Въпреки че ще е най добре да се дадат на Украйна тъй като са в състояние да ги оправят и ползват докато алкохолицзираните ватници само ще ги потрошат ...

  3. Javor
    #8

    Най-добре ще се справи Украйна! Необходимите части ги имат или ще набавят като свалят няколко съветски Миг-а!

  4. Pepa
    #7
    Отговор на коментар #4

    Мадяр ще се справи още по-добре!

  5. ultra
    #6

    Доколкото знам, за дежурството на Еър полисинг, постоянно са дислоцирани 2 Мига. Е, след като първата партида F-16 са вече тук и след като още преди години изпратихме пилоти на обучение в САЩ, толкова ли няма двама от тях, които да застъпят на дежурство и да се свърши с проблема, или цялата сага е задето "Ники иска да лети" на един МиГ?!?

  6. Любо от Далеч
    #5

    Искам аз да ги ремонтирам !!! Най обичам да ремонтирам самолетни двигатели !!! ^^

  7. Milanova Magda
    #4

    Най добре ще се справи РФ!

  8. простакa
    #3

    Помните ли Желяз? Той осигуряване нелегалната логистика на раашки чаркове за МО. Пипнаха го янките, обаче, та нашите се чудят каква дерогация да изпросят. Какво прави Желяз, между другото?

  9. Препоръка
    #2

    Щеше да е много смешно, ако не беше много, много тъжно

  10. Жеко
    #1

    Иранците имат едни страхотни МИГ-ове. Ходете там, за да получите МИГ с чалма...

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