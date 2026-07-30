Нов опит: МО търси кой да ремонтира 10 двигатели на МиГ-29 за 17 млн. евро

Министерството на отбраната (МО) обяви нова обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за изтребителите МиГ-29, след като предишните му опити да намери изпълнител се провалиха.
Очакванията са за двигатели от Полша, която остана единствената държава, на която разчита България за поддръжката на старите съветски машини. Подобни възможности има и Украйна, но правителството има резерви към този вариант.
Сега МО търси кой да ремонтира до десет двигателя РД-33, сер. 2, за самолети МиГ-29, като се готви да сключи рамково споразумение за 4 години.
Очаквам днеска - утре зеленочорапниците да кажат че Пентагона ги е насочил към Путин за ремонта на миговете и че това е едно супер добро решение ... Въпреки че ще е най добре да се дадат на Украйна тъй като са в състояние да ги оправят и ползват докато алкохолицзираните ватници само ще ги потрошат ...
Доколкото знам, за дежурството на Еър полисинг, постоянно са дислоцирани 2 Мига. Е, след като първата партида F-16 са вече тук и след като още преди години изпратихме пилоти на обучение в САЩ, толкова ли няма двама от тях, които да застъпят на дежурство и да се свърши с проблема, или цялата сага е задето "Ники иска да лети" на един МиГ?!?
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Би трябвало да поискат дерогация и да ги ремонтират руснаците. Поляците също са вариант, на наркозависимите обитатели на 404 не може да се има вяра.
Очаквам днеска - утре зеленочорапниците да кажат че Пентагона ги е насочил към Путин за ремонта на миговете и че това е едно супер добро решение ... Въпреки че ще е най добре да се дадат на Украйна тъй като са в състояние да ги оправят и ползват докато алкохолицзираните ватници само ще ги потрошат ...
Най-добре ще се справи Украйна! Необходимите части ги имат или ще набавят като свалят няколко съветски Миг-а!
Мадяр ще се справи още по-добре!
Доколкото знам, за дежурството на Еър полисинг, постоянно са дислоцирани 2 Мига. Е, след като първата партида F-16 са вече тук и след като още преди години изпратихме пилоти на обучение в САЩ, толкова ли няма двама от тях, които да застъпят на дежурство и да се свърши с проблема, или цялата сага е задето "Ники иска да лети" на един МиГ?!?
Искам аз да ги ремонтирам !!! Най обичам да ремонтирам самолетни двигатели !!! ^^
Най добре ще се справи РФ!
Помните ли Желяз? Той осигуряване нелегалната логистика на раашки чаркове за МО. Пипнаха го янките, обаче, та нашите се чудят каква дерогация да изпросят. Какво прави Желяз, между другото?
Щеше да е много смешно, ако не беше много, много тъжно
Иранците имат едни страхотни МИГ-ове. Ходете там, за да получите МИГ с чалма...