Нов опит: МО търси кой да ремонтира 10 двигатели на МиГ-29 за 17 млн. евро

Министерството на отбраната (МО) обяви нова обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за изтребителите МиГ-29, след като предишните му опити да намери изпълнител се провалиха.

Очакванията са за двигатели от Полша, която остана единствената държава, на която разчита България за поддръжката на старите съветски машини. Подобни възможности има и Украйна, но правителството има резерви към този вариант.

Сега МО търси кой да ремонтира до десет двигателя РД-33, сер. 2, за самолети МиГ-29, като се готви да сключи рамково споразумение за 4 години.

Крайният срок за подаване на оферти е 1 септември.

В началото на тази година отново беше обявена обществена поръчка за ремонт на двигатели за МиГ-29, но по-късно беше прекратена, тъй като не беше подадено нито едно заявление за участие.

Тогава МО търсеше кой да ремонтира за 10 двигатели за МиГ-29 за над 21 млн. евро, но никой не прояви интерес.

България вече заяви интерес към резервни части от последните полските МиГ-ове, от които се нуждае и Украйна.

Старите съветски машини са единствените, на които България разчита, за да охранява въздушното си пространство.

Ще трябват най-малко още две години преди Военновъздушните сили да усвоят новозакупените от САЩ F-16 Block 70.