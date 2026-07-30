Велислава Петрова към иранския си колега: Американските самолети в БГ не са за "преки военни действия"

Външната министърка Велислава Петрова е разговаряла по телефонна с колегата си от Ислямска република Иран Абас Арагчи, на когото е обяснила, че "е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток".

Иран няколко пъти предупреди България, че ще понесе отговорност за решението си да допусне американски военни самолети-цистерни да бъдат базирани на българско летище. Първо те бяха разположени на летището в София, а сега предстои да пристигнат на военната авиобаза "Безмер".

Петрова е посочила, цитирана от пресцентъра на Външно министерство, че "решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество със САЩ, и е прието в съответствие с Конституцията и действащото българско законодателство след официално искане от американската страна".

По думите ѝ това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран, съобщиха от пресцентъра на Външно министерство.

Велислава Петрова е припомнила, че страната ни последователно апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да създаде условия за постигането на устойчиво споразумение и трайно прекратяване на конфликта.

По време на разговора Велислава Петрова е посочила значението, което България отдава на установените добри отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество. Двамата министри изразиха готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог между България и Иран.

По-рано тази седмица премиерът Румен Радев коментира, че държавното ръководство на Иран разбира много добре, че американските самолети, които ще пристигнат в Безмер, не са предназначени за бойни действия.

Доскоро САЩ използваха летището в София, но правителството на Румен Радев постави ултиматум на Вашингтон или да паднат визите за българи, или самолетите да напуснат.

В крайна сметка САЩ въобще не обърнаха внимание на Радев и сега той се озова в неудобната ситуация отново да приеме американски самолети у нас.

Очаква се самолетите да пристигнат в България до дни.