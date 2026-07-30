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Велислава Петрова към иранския си колега: Американските самолети в БГ не са за "преки военни действия"

12 коментара
Велислава Петрова, сн. БГНЕС
Външната министърка Велислава Петрова е разговаряла по телефонна с колегата си от Ислямска република Иран Абас Арагчи, на когото е обяснила, че "е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток".
 
Иран няколко пъти предупреди България, че ще понесе отговорност за решението си да допусне американски военни самолети-цистерни да бъдат базирани на българско летище. Първо те бяха разположени на летището в София, а сега предстои да пристигнат на военната авиобаза "Безмер". 
 

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Петрова е посочила, цитирана от пресцентъра на Външно министерство, че "решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество със САЩ, и е прието в съответствие с Конституцията и действащото българско законодателство след официално искане от американската страна". 
 
По думите ѝ това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран, съобщиха от пресцентъра на Външно министерство.
 
Велислава Петрова е припомнила, че страната ни последователно апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да създаде условия за постигането на устойчиво споразумение и трайно прекратяване на конфликта.
 
По време на разговора Велислава Петрова е посочила значението, което България отдава на установените добри отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество. Двамата министри изразиха готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог между България и Иран.
 
По-рано тази седмица премиерът Румен Радев коментира, че държавното ръководство на Иран разбира много добре, че американските самолети, които ще пристигнат в Безмер, не са предназначени за бойни действия.
 
Доскоро САЩ използваха летището в София, но правителството на Румен Радев постави ултиматум на Вашингтон или да паднат визите за българи, или самолетите да напуснат.
 
В крайна сметка САЩ въобще не обърнаха внимание на Радев и сега той се озова в неудобната ситуация отново да приеме американски самолети у нас.
 
Очаква се самолетите да пристигнат в България до дни. 

Ключови думи

американски самолети Иран Велислава Петрова Абас Арагчи
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12 коментара

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  1. Sion
    #12

    Това естествено са пълни глупости, но това е цената Лукойл България да продължи да работи.

  2. Pepa
    #11

    И иранският министър веднага се съгласил и казал " Щом е така добре". Тъпа патка!

  3. Кая
    #10

    „Великият дипломат“ Велислава Петрова с поредния си гаф. Отишла да обяснява на Техеран, че американските самолети-цистерни KC-135 не били за „преки военни действия“. Моме , тези самолети зареждат във въздуха бойните изтребители, които утре ще удрят Иран. Това не е разходка с балон! Да се оправдаваш пред Ислямската република като ученичка, вместо да демонстрираш суверенитет и евроатлантическа тежест, е връх на простотията.

  4. Славейков
    #9

    Чамовица пък какво се обяснява на един представител на античовешки, зловреден и антидемократичен до крайност режим? Защо изобщо му дава обяснение, ние сме от другата страна(уж).Вирусоложката Вируслава не става за министър, поне да подреди папките в министерството,което е пълно с руски хора- полендаци, главанаци и всякакви комунистически ахмаци.

  5. [email protected]
    #8

    Най-разочарован съм от министрите от кабинета „Решетников“, от които очаквах най-много. Единият е Велислава Петрова, която една външнополитическа позиция не може да аргументира като хората. Вторият е Атанас Пеканов, за когото оставам с впечатлението, че е ординерна номенклатурна издънка с високо самомнение, ласкаеща себе си, когато се отърква о звездния прах, с който са обсипани (от PR-и) други, постигаща основно пропагандни резултати.

  6. БГаньо
    #7
    Отговор на коментар #4

    Е да де, ама това на електората не му влияе особено. Той ще продължи да вЕрва до последно на Чорапа, който бил броня за всякакви критики. Напъхахме се в руския капан с безмандатен президент премиер, президентска партия и патриарх и всички останали екстри.

  7. Шерлок Холмс
    #6

    Преки, непреки, какво значение има? Тая по-добре да мълчи че всеки път като се обади прави гафове.

  8. БГаньо
    #5

    Добре, че нашата голораменна мома е обяснила на невежия иранец за какво служат тия самолети. Той въобще не бил чувал, че можело да се зареждат самолети във въздуха.

  9. Фани Мазакура
    #4

    Брутални некадърници и малоумници!!! Тоя киликанзър направо да му слагат лавров венец за върховна простотия! На кого, какво има да обяснява!?

  10. anton nikolov
    #3

    Смях в залата.

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