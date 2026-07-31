ДБ за кабинета "Радев": Дълг вместо реформи и кадрова подмяна вместо демонтаж

Вътрешната политика на кабинета "Радев" се събира в една формула - дълг вместо реформи и кадрова подмяна вместо демонтаж. Външната политика на правителството също е ясна - тя не се основава на принципи и ценности, а на моментни сделки, противоречиви послания и демонстративна двусмисленост. Това заяви председателят на парламентарната група на "Демократична България" (ДБ) Надежда Йорданова в декларация по повод края на парламентарната сесия.
От ДБ призоваха за оставката на вицепремиера Иво Христов и за друг подход при разглеждането на реформаторските и надпартийни законопроекти, постъпили в деловодството на парламента.
В деловодството има огромен набор от законопроекти, които са реформаторски и надпартийни, и в новата сесия очакваме друг подход, каза Йорданова. Внесохме пакети от законопроекти за по-модерна и по-икономична държава, за по-малко бонуси и привилегии, повече контрол върху публичните предприятия, проверки на рисковите ТЕЛК решения и продажба на ненужните ведомствени имоти, добави тя.
Вицепремиерът Иво Христов се превърна в събирателен образ на невъзможността на това правителство да формулира реформаторски цели и да поеме отговорност за конкретни резултати, каза Йорданова и добави, че управленска програма няма, има само телевизионните сеанси на вицепремиера Иво Христов.
Единственото, за което вече има достатъчно основания, е оставката на Иво Христов, който отговаря за наличието на програмата. Време е да я подаде, а, ако желае да продължи да се занимава с проруска пропаганда и с арогантно разделяне на обществени групи, нека го прави от свое име и за своя сметка, без институционалния щит на вицепремиерския пост, каза Надежда Йорданова.
По отношение на външната политика тя заяви, че пред европейските партньори се казва едно, а пред българските граждани - друго. "В Париж България напуска Коалицията на желаещите, в Киев външният министър подписва обща декларация. Американските самолети първо са заплаха и повод за ултиматум, а после са приети, без парламентът да разбере какви ангажименти са поети. Това не е стратегическа автономия, а е опасна стратегическа безпътица и геополитическа мъгла", каза Йорданова.
"Кабинетът "Радев" предпочита политиката на сделките пред политиката на съюзите. Гледа към Вашингтон за еднократна договорка, към Москва - за галванизиране на електората си и към Брюксел - за пари. Отказва да разбере, че Европейският съюз не е банкомат, а е общност на право, солидарност и взаимна сигурност", коментира тя.
Според нея политиката на кабинета спрямо Европа е отказ от участие във всякакви многостранни междудържавни споразумения в името на съграждане на европейската сигурност. По думите ѝ това практически са действия, които правят Европа по-слаба.
По отношение на Украйна посоката също е последователна - ограничения за жертвата, снизхождение към агресора, отказ от трибунал за престъплението, агресия, дистанциране от общата европейска отбрана и вадене на олигарси и КГБ-ченгета от санкционни списъци, каза Йорданова.
През тази сесия управляващите превърнаха словосъчетанието "български национален интерес" в универсално оправдание, допълни тя от името на парламентарната си група.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.