За да помогне на Сметната палата, Демерджиев прати сигнал за проверка на Пеевски

Вътрешният министър Иван Демерджиев е подал до Сметната палата сигнал за проверка на имуществото на лидера на ДПС Делян Пеевски. Конкретният повод за действията му е твърдение, че институцията не може да се сезира сама, дори когато има публични данни за извършено нарушение.
Позицията на Сметната палата, за която съобщи "Капитал", е качена на сайта им на 10 юли. В нея се заявява, че се работи само по сигнали и няма възможност за самосезиране поради законови ограничения.
Полетите
Преди няколко седмици Демерджиев изнесе данни за полетите на Пеевски в чужбина с частни самолети. Част от тях са платени от адвокатско дружество, а такива плащания би следвало да бъдат посочени в декларацията му. Това обаче не е направено, писа "Капитал". Пеевски не отрече, че полетите му да плащани от фирмата, а само коментира, че у нас санкциите по глобалния закон "Магнитски" не важат в България. Тъй като е санкциониран за корупция, той е силно ограничен при ползване на банкове услуги.
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Според информацията на Демерджиев Пеевски е летял до Дубай заедно с конституционната съдийка Десислава Атанасова. Тя отрече и показа справки от МВР и паспорта си като доказателство. Министърът обаче заяви, че Атанасова е имала два паспорта – обикновен и дипломатически.
Сигналът
"В сигнала посочвам още, че за последните години народният представител многократно е летял до различни дестинации, основно до Дубай, като полетите са осъществявани с частни самолети, независимо от наложените му финансови санкции по глобалния закон "Магнитски". Съществуват данни, че с цел заобикаляне на санкциите, финансирането на полетите е извършено от трети лица. Лицата, заемащи публични длъжности са задължени да декларират случаите, в които в тяхна полза са дадени обезпечения и направени разходи от тях или в тяхна полза, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжност за пътуване, както и други плащания с единична цена над 500 евро", заяви Демерджиев.
Той посочи още, че има данни, които пораждат съмнения за несъответствие между декларираното от Пеевски имущество и начина му на живот.
"Считам, че следва да бъде извършена детайлна проверка на декларираното имуществото от г-н Пеевски, в качеството му на лице, заемащо публична длъжност в светлината на изнесените от мен данни и факти за осъществени от него полети с частни самолети през последните години", посочва още министърът.
Засега от Сметната палата няма реакция. Институцията се ръководи от бившия служебен премиер Димитър Главчев. След закриването на антикорупционната комсия част от правомощията ѝ (имущество, декларации, конфликт на интереси) бяха прехвърлени на Сметната палата.
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5 коментара
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Поредният симулативен екшън за наивници. Сигналът срещу Пеевски не е реформа, а епизод от гангстерска война между Радев, Пеевски и Борисов за овладяване на сивата икономика. Истинският залог зад кулисите е кой ще администрира милиардите от трафика на дрога, цигари и оръжие. Тримата разиграват бутафорни разводи и коалиции, но споделената им лоялност към Москва гарантира, че България ще остане пробита сива зона. Промяна няма – само едните руски проксита се опитват да изместят другите от кранчето.
Крадеца вика,Дръжте крадеца.Бях точен с парите трябва да е благодарен на 1,4млн. заблудени душици.Те дадоха властта на фатмака,и сега прогнила българия прави с държавата каквото си пожелае.
Дъртият мазен корупционер - "Бях точен с парите"ни е много ясен. Но му прощаваме защото се е опълчил да се бори с Прасчо Магнитски! ;)
Дъртият мазен корупционер - "Бях точен с парите"! ;)
Както се е разпускал, да пусне един сигнал и за банкянското прасе.