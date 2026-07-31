Обществени поръчки за 17 млрд. евро са спечелени без конкуренция

Обществени поръчки за близо 17 млрд. евро са спечелени без в процедурите да е имало конкуренция. Това съобщи пред БНТ министърът на иновациите Иван Василев. Това сочат данните от платформата за прозрачност на търговете СИГМА.
Това са над 31% от обществените поръчки за последните пет години. В тях е имало само по един участник, което означава, че конкуренция изобщо липсва. Това е особено явно в сектори като строителство на инфраструктура.
"Множество са секторите. Най-сериозна е концентрацията в ресурсноемките сектори, т.е. тези, които харчат повече средства. И инфраструктура. Там се забелязват много значителни проблеми", заяви Василев.
Освен това се забелязва и че "една шепа фирми" досега са разработвали софтуер за нуждите на държавата.
"Олигархичният модел има различни проявление. Най-видима за нас гражданите е некачествената инфраструктура по магистралите и пътищата, когато си чупим колите. По-малко видимо и скрита е тази дигитални инфраструктура, тези дигитални магистрали, които аз заварвам не с дупки, а с кратери и пропаси. Една шепа фирми са участвали в тези поръчки. Доволни ли сте от дигиталните услуги, които ползвате?", заяви Василев.
Министърът съобщи още, че предстои нова версия на системата СИГМА, която ще включва връзка с Търговския регистър. Очакването му е новата версия да бъде представена в следващите седмица-две. Новата функционалност на системата ще позволява проследяване на свързани лица и фирми. По думите му ще бъде добавена и информация за връзки между фирми и политически лица. И в момента свързаността на политическите лица с фирми се декларира, а тази информация е публична. Според него около 250 политици са заявили такава свързаност.
"Всички тези, които са подавали декларации през тези години, самите декларации са публични. Те казват в декларациите: аз вземам тази публична длъжност, имам свързаност с тези фирми. Тези декларации са публични и сега всеки може да ги види. Просто са на неразбираемо място. Ние ще ги направим видими и в СИГМА. Някои са и сега в управлението. Има действащи, например видях общински съветници. Но това не е незаконно. Тоест не е незаконно да имат участие във фирми", заяви министърът.
Според него така ще стане ясно къде и как публични средства отиват във фирми, свързани с политици. Той даде пример с общински съветник в малка община, при когото отивали значителни по размер средства, но не назова името му.
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15 коментара
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Тази платформа я присвоиха най-нахално от създотелите й , за да отчитат някаква дейност. Както беше написал Радой Ралин " г.зът си с рози накичи, н#сраното да не личи"
Има много престъпници в България, няма кой да ги окошари .
Сред като обществените поръчки са били за дигитални услуги , и никой не е видял ефекта от тези услуги, няма такива, значи е престъпна схема.
Каква престъпна схема, бе! В Закона за обществените поръчки си има правила, процедури, прагове и тези поръчки с по един кандидат сигурно не са били в нарушение на ЗОП. ЗОП обаче е тънка материя и затова простолюдието лесно се лъже, че 31% от обществените поръчки са били кражби и престъпления. Колко удобно само! Занимавал съм се малко с материята и ми е ясно за какво става дума и как могат да се заобикалят понякога правилата, но не за да се краде, а за да случат нещата, за които са предвидени средства. …
Но ако Законът по някакъв начин толерира подобни практики, значи той трябва да се промени, а не да се търсят престъпници навсякъде. Не че няма, но не всичко е кражби и престъпления. Всичко обаче вече стана пропаганда.
Хайде да ви видим вас какви ще ги надробите. Инхауз възлагането беше престъпно според вас, ама дойдохте на власт и вече не е. Липсвала е конкуренция при възлагането на поръчки, но гарантирам, че и при вас ще е същото. Само балъците си мислят, че изборите променят нещо. Ако беше така щяха да ги забранят. Прав е колегата по-долу, че единствено при г-н Иван Костов се промениха нещата към по-добро, въпреки че и той бая поразии направи. Оттам нататък само крадене. Но комунистите са шампиони в този спорт. А Радев е типичен комуняга
Мазният модел шарлатани-ДеБ-или са много вещи по обществемите поръчки! ;)
България в периаода 1997-2001 год.се управляваше от държавници които работеха за България.В останалото време с много малки изключения за по няколко месеца България се управлява от мафията която е на подчинение на престъпниците в кремъл. Царя,тиквата,прасето,а сега льотчика руZофилистик,каквито са трасето и тиквата са тази мафия която на практика съсипва България.
Дрън-дрън ЕНП/АЛДЕ , ако ти извадят списъка за написаното в статията ще лъснат фирмите на Свинчо ,тиквоча, Гуцанчо и сие
250 политици са свързани с този грабеж. Знаят ги кои са , да им се търси отговорност в съда