Обществени поръчки за 17 млрд. евро са спечелени без конкуренция

Обществени поръчки за близо 17 млрд. евро са спечелени без в процедурите да е имало конкуренция. Това съобщи пред БНТ министърът на иновациите Иван Василев. Това сочат данните от платформата за прозрачност на търговете СИГМА.

Това са над 31% от обществените поръчки за последните пет години. В тях е имало само по един участник, което означава, че конкуренция изобщо липсва. Това е особено явно в сектори като строителство на инфраструктура.

"Множество са секторите. Най-сериозна е концентрацията в ресурсноемките сектори, т.е. тези, които харчат повече средства. И инфраструктура. Там се забелязват много значителни проблеми", заяви Василев.

Освен това се забелязва и че "една шепа фирми" досега са разработвали софтуер за нуждите на държавата.

"Олигархичният модел има различни проявление. Най-видима за нас гражданите е некачествената инфраструктура по магистралите и пътищата, когато си чупим колите. По-малко видимо и скрита е тази дигитални инфраструктура, тези дигитални магистрали, които аз заварвам не с дупки, а с кратери и пропаси. Една шепа фирми са участвали в тези поръчки. Доволни ли сте от дигиталните услуги, които ползвате?", заяви Василев.

Министърът съобщи още, че предстои нова версия на системата СИГМА, която ще включва връзка с Търговския регистър. Очакването му е новата версия да бъде представена в следващите седмица-две. Новата функционалност на системата ще позволява проследяване на свързани лица и фирми. По думите му ще бъде добавена и информация за връзки между фирми и политически лица. И в момента свързаността на политическите лица с фирми се декларира, а тази информация е публична. Според него около 250 политици са заявили такава свързаност.

"Всички тези, които са подавали декларации през тези години, самите декларации са публични. Те казват в декларациите: аз вземам тази публична длъжност, имам свързаност с тези фирми. Тези декларации са публични и сега всеки може да ги види. Просто са на неразбираемо място. Ние ще ги направим видими и в СИГМА. Някои са и сега в управлението. Има действащи, например видях общински съветници. Но това не е незаконно. Тоест не е незаконно да имат участие във фирми", заяви министърът.

Според него така ще стане ясно къде и как публични средства отиват във фирми, свързани с политици. Той даде пример с общински съветник в малка община, при когото отивали значителни по размер средства, но не назова името му.