БАН и НИМХ с години си приписват имоти за над 8 млн. лв, останали неуредени след "развода" им

В продължение на осем години имоти за над 8 млн. лв. и с площ над 110 хил. кв. метра едновременно се водят собственост на две институции – Българската академия на науките (БАН) и Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Това неправомерно действие е било установено за пореден път от Сметната палата след финансов одит на годишния финансов отчет на БАН. Според одитния орган по този начин има несигурност за принадлежността и контрола върху имотите, изкривяване на финансовата отчетност на дружествата и риск от "неадекватни управленски решения" за бъдещето на имотите.

Става дума за осем недвижими имота с обща площ над 110.1 хил. кв.м и стойност 8.6 млн. лв. Пет от имотите, които включват сгради и земи, са на "Цариградско шосе" в София, а останалите край морето.

Въпросното дублиране обаче е установено преди години, когато метеорологичния институт се отдели от БАН. Основните спорове около "развода" им бяха именно имотите, използвани дотогава от въпросното звено към БАН.

Имотите за милиони фигурират в отчетността на НИМХ, който е второстепенен бюджетен разпоредител към Министерството на околната среда и водите (МОСВ), както и на БАН.

От Сметната палата съобщават, че не са представени документи, които да потвърдят, че БАН притежава правото на собственост върху имотите или упражнява контрол върху тях по "начин, който обосновава счетоводното им признаване като активи".

Още през 2018 г. имотите бяха ябълка на раздора при отделянето на НИХМ от БАН. Академията твърдеше, че имотите са нейни и тя трябва реши какво и как да даде на института.

От своя страна, НИМХ заявяваше, че имотите са били предоставени от държавата точно на това звено, за да изпълнява функциите си, и то следва да продължи да ги стопанисва и след излизането от БАН.

През есента на 2018 г. парламентът реши, че НИХМ трябва да бъде отделен от академията на науките. Депутатите решиха, че институтът следва да излезе от структурата на БАН с цялото си имущество, с всички права и задължения, както и с членство във всякакви международни организации.

От 1 януари 2019 г. офицално НИХМ вече не беше част от БАН и премина към образователното ведомство заедно с имотите и архивите си.

До последно обаче имаше спорово около управлението на имотите. Към декември 2018 г. решението беше въпросните имоти да бъдат предоставени безвъзмездно на НИХМ за ползване през следващите 4 години.

През 2023 г. идва институтът е преместен под шапката на Министерството на околната среда и водите, съгласно изменения в Закона за водите от 2022 г. Така имуществото, архивът, правата и задълженията на НИХМ вече са към екоминистерството.



Именно при тези премествания са съставени нови актове за държавна собственост за имотите на името на НИМХ, но те не са извадени от активите на БАН.

"Наличието на тези актове за държавна собственост, издадени след 2019 г., допълнително поставя под съмнение основанието за признаване на същите имоти като активи в отчетността на БАН, доколкото за тях са налични документи, сочещи права на управление или ползване от други публични организации", посочват от Сметната палата.

В търсенето на истината

През 2025 г. екоминистерството прави опит да изясни ситуацията и изпраща писмо до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което е компетентно за управлението на държавната собственост.

В него МОСВ обяснява, че спорните имоти се ползват от НИМХ, а отнемането им би създало сериозни затруднения в дейността на института.

От МРРБ отговарят, че не могат да се произнесат по поставените въпроси, защото не не са получени отговори от Областна администрация на област София, МОН и от НИХМ.

От Сметната палата твърдят още, че за неразрешения спор ставя ясно и от решения на административния съд във Варна от 2020 г., според което спорът за собствеността не може да бъде разрешен в производство по подаване на декларация по Закона за местните данъци и такси, а само в исково производство пред граждански съд.

Одиторите също не могат да потвърди дали признатите в баланса на БАН недвижими имоти са активи на Академията.

Сметната палата настоява двете институции да предприемат действия за уточняване на собствеността на имотите.

"Поради липсата на достатъчни, уместни и надеждни одитни доказателства относно правата на БАН върху посочените имоти и липсата на произнасяне от компетентния орган МРРБ, както и поради продължаващото двойно признаване на имотите в отчетността на БАН и НИМХ към МОСВ, одитният екип не може да получи разумна увереност относно правилността на представянето на тези активи в годишния финансов отчет на БАН", посочват одиторите.

Други нарушения в БАН

Междувременно одиторите са установили и други нередности в академията

Във финансовия отчет на БАН са установени неправилни отчитания за близо 3.6 млн. лева на неусвоени помощи и дарения, на извършени преоценки, при закриване на салда по партиди, на ремонти, дарения на книги, предоставени на служителите ваучери за храна и други.

В Националния археологически институт с музей (НАИМ), който е част от БАН, неправилно са признати получени аванси за археологически проучвания за близо 9.3 млн. лева, като приходи от продажба на услуги, вместо да бъдат отчетени като задължения по аванси към клиенти, тъй като се отнасят за бъдещи услуги по договори.

Пояснява се, че допуснатото неправилно отчитане е коригирано по време на одита.