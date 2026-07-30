Кризата с боклука в част от София продължава. Общината чака документи, новият чистач - "Готови сме"

В три района на София продължават проблемите със събирането на боклуците. Макар положението да се подобрява и голяма част от контейнерите в "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев" вече да се събират, едрогабаритните отпадъци все още не се извозват редовно, кофите са изпочупени и няма как да бъдат сменени, а миене и метене няма от месеци. Неприятните гледки с разпилени отпадъци се допълват от острата миризма, която се разнася на метри около контейнерите за боклук.

Проблемът би трябвало да се реши дългосрочно с подписването на договор с избрания нов чистач на така наречената зона 3 – "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев". Според общината парафирането на договора се бави, тъй като в момента частният изпълнител събирал нужните документи.

Пред Mediapool представителят на консорциума "Чиста София" (основен участник в него е турската фирма "Атлас темизлик") Сергей Памуков обясни, че обединението е готово с всички формалности, има нужната техника и хора и от 10 дни помага като подизпълнител на поредните временни чистачи в тази част на София. На въпрос защо тогава се бави финализирането на процедурата, отговори: "Не знам". След това добави, че общината искала да види дали и как фирмата се справя с работата.

Кой чисти в момента по документи

Официално почистването в "Слатина" и "Изгрев" се извършва от фирмата "БКС Чистота", част от холдинга "Титан", а в "Подуяне" – от общинското дружество "Софекострой". Тази организация е в сила от началото на юли. Според информацията в Търговския регистър "Софекострой" има договор за обслужването на "Подуяне", който е със срок една година или до подписване на дългосрочен договор с избрания за това чистач. Цените по дейности на общинската фирма не са посочени в официалните документи. Има само сума за едногодишна работа.



Контейнерите са празни, но боклукът наоколо си стои. Сн. Mediapool

"БКС Чистота" пък влезе в "Слатина" и "Изгрев" чрез възлагане от местната власт. За основната дейност – събирането на боклука, от бюджета на София се плащат по 285 лева или 145.72 евро на тон, а за едрогабаритните отпадъци – 102.26 евро (около 200 лв.) на тон. Дружеството чисти на тези цени в други 6 района на София, за които има нови петгодишни договори. То е единственото, което подписа с общината след мегапоръчката за боклука, довела до криза с отпадъците.

От общината обясниха по-рано за Mediapool, че боклукчийските камиони на временните чистачи влизат в трите проблемни района, след като приключат с работата в постоянните си зони. Това, както и състоянието на контейнерите и натрупаните отпадъци, създават проблеми с редовното извозване на сметта от всички контейнери.

В сряда зам.-кметът по околната среда Николай Неделков каза, че вече почти навсякъде битовите отпадъци се събират редовно. Проблем оставал кв. "Христо Ботев", където се обслужвали половината контейнери. Трябвало да се навакса и с едрогабаритните отпадъци, както и да започне да се мие и мете. Неделков обясни още, че към момента общината не санкционира временните чистачи за несвършена или некачествено свършена работа. "Предпочитаме да върнем камионите, за да изчистят", добави той.

Общината: Новият чистач събира документи

Зам.-кметът се срещна с кмета на "Слатина" Георги Илиев. На срещата бяха поканени и представители на фирмите, които сега чистят районите, както и на консорциума "Чиста София", който би трябвало да поеме дългосрочно работата. Пред медиите след разговора обаче говориха само Николай Неделков и Георги Илиев.

"Чиста София" беше избрана още на 11 май след бърза процедура с покана до определени участници. Решението беше обжалвано, но в началото на юли общината получи зелена светлина да подпише договор с "Чиста София" преди приключването на делата по поръчката. Цената на която обединението би трябвало да събира отпадъците от сивите контейнери е 134 евро на тон.

Зам.-кметът Неделков отново обясни, че подписването на договора с новия чистач се бави, тъй като обединението не е предоставило всички нужни документи като удостоверения от Турция за чуждестранния участник, документ за липса на задължения към община Пазарджик, където са регистрирани българските му партньори и т.н. Според него тези процедурни пречки щели да се изчистят скоро и в срок от 1 до 3 седмици новият чистач вече да има договор и да поеме работата.

Фирмата: Вече имаме всичко

"Готови сме. Дали сме всички документи. Имаме хора, техника. Не знам защо договорът не се подписва. Чувствам, че ще има развитие в понеделник другата седмица", коментира пред Mediapool представителят на консорциума Сергей Памуков, с когото се свързахме по телефона.

"От 10 дни помагаме като подизпълнители", добави още Сергей Памуков. И каза, че от общината искали да видят дали и как се справят, преди да подпишат 5-годишен договор. "Това е боклук, не е лесно, но ще се справим. Ние сме сериозна фирма", каза още представителят на "Чиста София".

По неофициална информация проблем за "Чиста София" е и това, че работници от фирмите, които сега обслужват града – това са основно дружества от холдинга "Титан", напускали досегашните си работодатели и отивали при новия играч в бизнеса. Това създало напрежение между старите играчи в бизнеса с боклука и новия. "Няма такова нещо като крадене на работници. Те сами идват при нас. Виждат, че камионите са нови, че условията са добри и искат да започнат", коментира Памуков.

Той добави, че обединението има чисто нови камиони "Шкода" и "Мерцедес", вече е наело 30 шофьори, 50 работници за камионите, метачки и т.н. Освен това каза, че част от техниката е работила в София, тъй като по Нова година били дали 7 камиона на общината. Тогава беше една от сериозните вълни на кризата с боклука в София след изтичането на договорите със старите почистващи фирми, а местната власт пое сама събирането на боклука, въпреки че не разполагаше с техника.