Кабинетът пита главния прокурор за "тънките" магистрали

Докъде стигнаха разследванията за "тънките" магистрали - това са питали днес министрите на регионалното развитие арх. Иван Шишков и на парвосъдието Николай Найденов изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова.

"Надявам се, че ние, като институции, и Прокуратурата сме от една и съща страна - тази, която опазва и защитава обществения интерес" - с тези думи регионалният министър се обърна към Стефанова, съобщи пресцентърът на ведомството му. От съобщението не става ясно къде се е провела срещата и кой е бил инициатор за нея.

Двамата министри са разговаряли с Ваня Стефанова по повод подадените през март 2023 г. сигнали до тогавашния главен прокурор Иван Гешев. Тогава те бяха изпратени от арх. Шишков като служебен регионален министър, след като той направи проверка на строителството на обектите и представи публично резултатите от тях.

В сигналите до прокуратурата са посочени нередностите, свързани с раздадените аванси на "доставчиците на услуги" за изграждането на магистрала "Хемус", включително незаконното строителство на 4-ти лот, Северната скоростна тангента на София, Софийския околовръстен път, участъците 2 и 3 от магистрала "Тракия", както и още няколко обекта, при които са установени нарушения в изпълнението на строителния процес.

Министър Шишков увери Ваня Стефанова, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с подопечните му звена, са на разположение и ще окажат пълно съдействие на разследващите органи, е посочено в съобщението.

Прокуратурата никога не е представяла официална информация относно разследванията по тези сигнали. Към момента на сайта на прокуратурата също няма съобщение за срещата. Тя става след като в сряда премиерът Румен Радев остро критикува работата на държавното обвинение. Поводът беше разследване свързано с източването на ВиК Бургас.