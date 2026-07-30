Филм с българско участие влезе в селекцията на фестивала в Сан Себастиан и ще се бори за голямата награда

Филм с българско участие ще бъде част от основния конкурс на 74-ия международен кинофестивал в Сан себастия и ще може да се бори за голямата награда. Продукцията "Каквото остава" на турската режисьорка Йешим Устаоглу ще има световната си премиера от категория "А" на един от найх-авторитетните кинофестивали в света.

Филмът е копродукция между Турция, Люксембург, Франция и България, като оператор е Кирил Проданов, асистент-оператор на фокус - Делян Георгиев, гафер - Александър Бенев, а главният гримьор на продукцията е Росица Герасимова.

Продуцент от българска страна е Стефан Китанов, изпълнителен продуцент – Светла Цоцоркова, а асистент на продуцента – Вихрена Нинова. Български партньор е "РФФ Интернешънъл", а лентата е реализирана с подкрепата на Националния филмов център.

"Каквото остава" разказва за пътя на поетеса, която бяга от задушаващото я ежедневие, за да се свърже отново със своето вътрешно "аз" и съвестта си.

Решението ѝ да избяга поставя пред нея въпросите за семейството, отговорността към близките и начина, по който иска да живее.

Международно признатата турската режисьорка Йешим Устаоглу сама пише сценариите и продуцира своите филми. През 1999 г. продукцията ѝ "Пътуване към слънцето" се превръща в един най-успешните турски филми, след като е отличен с награди от фестивалите в Берлин, Валядолид, Сао Пауло и Йерусалим.

"В очакване на облаците" (2004), който е нейният трети филм, печели наградата за режисура в Сънданс, както и специалната награда на журито и наградата за най-добра актриса от фестивала в Истанбул. " И други нейни продукции са били отличавани на международни фестивали.

През 2013 г. Устаоглу беше председател на журито на "София филм фест".