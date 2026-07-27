Едва свършил Hills Of Rock 2026 и промо билетите за догодина са продадени за час

Часове след последните акорди на Hills Of Rock 2026 малко преди 3 часа сутринта в понеделник на Гребната база в Пловдив и пуснатите за изданието догодина промо билети на сляпо вече са разпродадени, съобщиха организаторите от Fest Team.

Билетите за тридневния купон през юли догодина са разграбени само за час, независимо че все още не са ясни нито точните дати, нито който и да било от участниците. Въведената в последните издание практика за подобни продажби обаче показва лоялността на феновете, които още от сега вкарват в плановете си следващите концерти.

В първия ден на сцените се вихриха дузина групи, а край основната Sex Pistols Featuring Frank Carter преди здрач заформиха чудовищно по размерите си пого от фенове, подгряти подобаващо от P.O.D. Мерилин Менсън бе приветстван мощно, а дълго след неговото шоу The Toy Dolls забавляваха останалата до край публика.

Пистолетите гръмнаха и на българска сцена

Мерилин Менсън предложи истинско удоволствие на феновете си

Пред сцената на The Toy Dolls се подскачаше късно след полунощ

Във втория ден шоуто продължи с мощните жици на Black Label Society, чийто китарист Зак Уайлд не пропусна да отдаде почитта си към Ози Озбърн, към който се присъединява едва 20-годишен. Godsmack продължиха да разчувстват присъстващите не само със звучи, но и с посланията на Съли Ерна за обединяващата сила на рока и живата емоция от концертите с света на днешните технологии. Накрая той изкара на сцената десетина деца от публиката да я дирижират. След това на съседните сцени паралелно "Дзанго Зе" и гръцката Koza Mostra продължиха до преди 2 часа.

Почит към Принца на мрака

Съли Ерна и Godsmack искрено се забавляваха

На основната сцена в неделя формалният финал на феста беше сложен от леко нелепото, но всъщност доста забавно шоу на германците от Electric Callboy – банда, която по невъобразим начин успя да съчетае синтпоп естетика от 90-те, алтернативен рок и експлозивен метълкор, хвърляйки в потрес част от публиката.

Германците от Electric Callboy успяха да развеселят доста и от най-скептичните към тях фенове на метъла

С цветните си 90-тарски костюми, рязка смяна на стиловете и звеците – от откровено диско до почти траш метъл, конфети и пироефекти, обаче германците все пак успяха да накарат хората да купонясват.

Организаторите посочват, че спектакълът, първи за Electric Callboy в България, е доказателство, че вкусът на публиката у нас се е развил бързо през последните години и днес е далеч по-широк, отколкото на старта на най-големия фестивал за рок и метъл музика у нас - Hills of Rock.

Преди тях на главната сцена настроението бе съвсем различно, когато и Lamb Of God направи дебюта си на българска земя. Бандата взриви всички, които се бяха събрали да усетят отблизо разрушителната ѝ енергия. Фронменът им Ренди Блайт се зачуди защо им е отнело толкова време да дойдат в България.

Истинският край на Hills of Rock 2026 обаче бе сложен от безкомпромисно диво шоу на "Контрол". Пред най-малката сцена на феста бе толкова плътно, толкова подскачащо, толкова шумно и толкова самоотвержено се пееха както осемдесетарските и деветдесеталските хитове на групата, ака и по-новите, че след "38-те парчета по план", че вокалистът им Иван склучи сделка с останалите музиканти за допълнителни десет. И преди три часа много хора си припяваха "Ужас, това е ужас" или "Олеле, колко съм пиян".

"Контрол" няма как да са същите без гласа на Кольо Гилъна и клавирите на Краси Неделин, но вокалът Иван Гатев спретна достойно шоу за стари и нови фенове

Така фестивалът отново събра хора на едно място от различни стилове, култури и поколения.

Програмата на Hills of Rock 2026 включваше и жестов превод, който дава на хората с увреден слух пълноценен достъп до случващото се на сцената.

След светкавичната разпродажба на промо билетите, от Fest Team обешаха съвсем скоро да разкрият и първите имена за следващата фестивална година.