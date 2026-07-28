"Градът е различен на две гуми". Стенопис ще напомня на софиянци романтиката на карането на колело

"Искахме да оставим това послание на софиянци – да карат повече колела, защото когато си на две гуми, това е едно различно преживяване на града", разказа пред Mediapool съоснователят на фондация Visionary Деляна Ангелова по повод новия мащабен стенопис "Приятелство на колело", който ще вдъхва живот на една от централните софийски улици.

В продължение на 10 дни 15-метрова стена на жилищна сграда на ул. "Славянска 35" е платно за графити художникът и стенописец Йоан Ценков – JahOne. На нея художникът създава една нежна и романтична картина, която да измъква хората от шума на злободневието.

"Идеята е в картината да има романтична нотка и да се създаде усещането за лекота, за приятни моменти, когато си на колелото. Споделянето с любимите създания и приятелите също е загатнато", разказва Йоан пред Mediapool.

На картината, наситена с ярки, но и нежни цветове, е изобразена жена, която кара велосипед, придружена от своя малък четириног приятел.



Сн. Mediapool

Ролята на Giro dÍtalia

Вдъхновението за мащабния стенопис идва от престижното колоездачно състезание Giro d'Italia. През май България беше домакин на първите три етапа на състезанието.

"Част от вдъхновението дойде от световната колоездачна обиколка Giro dÍtalia, на която България беше домакин. Тази година много българи се въодушевиха от колоезденето точно покрай събитието. Ние сме любители на карането на колела, използваме го често като алтернатива на транспорта в София, а често караме и в планините. Припознахме се в темата и искахме да оставим това послание на софиянци – да карат повече колела, защото това е едно различно преживяване на града", обясни Деляна Ангелова.

По думите ѝ друго важно послание на стенописа е хората да си позволяват да мечтаят.

"Картината е в приятни залезни тонове, които има съновиден и приказен характер. Това трябва да е сред посланията за хората, които ще наблюдават стенописа. Да излезем от телефоните и дигиталния свят и да видим света през едни по-романтични очи, да се наслаждаваме на красотата около нас", допълни тя.



Снимка: © Visionary/ Иван Шишиев (Етюд-и-те на София)

Според Деляна, когато човек види красотата във всекидневието, той се държи различно с хората около себе си, а красотата може да бъде провокирана както от природата, така и от подобна картина.

"Приятелство на колело"

Името на стенописа е избор на художника Йоан Ценков, който е и съосновател, и творчески директор на фондация "Visionary". Инициативата за стенописа е на фондациите Visionary и "София – европейска столица на спорта". Йоан бързо се припознава в темата и сам избира какво да нарисува и как да го озаглави.

"Когато със "София-европейска столицата на спорта", решихме да работим заедно и темата да бъде колоездене, Йоан беше сигурен, че иска да създаде картина на тази тема. Той имаше пълната свобода и мисля, че много добре уцели настроението, защото той обича да кара колело и го показа през неговата призма. Като художник той използва ярки цветове – розово, лилаво, тюркоаз и успява да ги съчетае в своя си стил и да изрази тази картина по романтичен начин", разказва Деляна.

По думите ѝ за Йоан карането на колело е свързано с приятелството, защото е момент на споделяне на преживяването.



Сн. Mediapool

"Няма значение дали е в компания с приятели, или както на картината виждаме една жена, която вози своя четириног приятел. Той избра този начин да го представи. За мен карането на колело сама също е една естествена връзка с града и дори може да се разгледа като приятелство между теб самия и града", казва Деляна.

Самият Йоан споделя, че кара колело от дете и за него е било вдъхновяващо да подготви проекта.

"Мислех кой да е главният герой, дали да са няколко, дали да бъде по-спортно, по-градско, но в крайна сметка това е резултатът", казва той.



Художникът прекарва почти целия работен процес на вишка на метри от земята, Сн. Снимка: © Visionary/ Иван Шишиев (Етюд-и-те на София)

Изработването на колелото е било сред по-трудните елементи в картината заради повечето прави линии.

"Там човек трябва да се постарае повече да спазва конкретни принципи и няма много творческа свобода", обяснява художникът.

Преобразена е не само 15-метровата стена на сградата зад мавзолея на княз Александър I Батенберег, но и приземният ѝ етаж, където досега е имало вандалски драсканици. Сега там са изобразени деца на скейтборд и тротинетка, както и мъж на велосипед.



Сн. Mediapool

Официалното откриване на стенописа ще бъде в четвъртък (30 юли) от 18:00 часа. На него ще присъстват хора от квартала, авторът JahOne и представители на Visionary и "София – европейска столица на спорта", зам.-кметът на София по "Култура и туризъм" Ирина Дакова и представители на различни европейски дипломатически мисии в София. На събитието е поканен е и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов.

Още проекти пред Visionary

Фондация Visionary я очаква наситено лято, като само ден след откриването на стенописа ще проведе тридневен уъркшоп с бразилския визуален артист от български произход Стефан Дойчинов.

Той ще бъде в София за първи път по покана на "Чистилището" и ще проведе уъркшоп "Личен символизъм и артистичен процес", като Visionary са партньори на събитието.

През август артистите на фондацията започват работа по колективен стенопис в Дебърската градина в Красно село.

През есента ще се проведе и следващото издание на проекта "Кръговрат на познанието" в "Студентски град" в сътрудничество с Националната художествена академия.

Вече два красиви стенописа вкарват цвят сред панелните блокове в квартала, предстои изграждането на трети, а вероятно и четвърти. Участие в новите издания на проекта ще вземат бразилски художници.