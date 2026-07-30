Осъдиха нападателя на Салман Рушди за тероризъм, грози го доживотен затвор

Mъжът, нападнал с нож известния писател Салман Рушди през 2022 г., беше признат за виновен по федерални обвинения в тероризъм, съобщиха световните агенции.

Съдебните заседатели във федералния съд в Ню Йорк признаха 28-годишния Хади Матар за виновен по всички повдигнати обвинения. Матар вече беше осъден от щатски съд на 25 години затвор през май миналата година.

Сега нападателят е заплашен от доживотен затвор. През лятото на 2022 г. той частично ослепи американския писател Салман Рушди, след като го нападна на сцената на амфитеатър в Ню Йорк малко преди писателят да изнесе лекция, посветена на безопасността на авторите.

Рушди беше намушкан 15 пъти пред стотици зрители и получи тежки наранявания, вследствие на което загуби зрението на дясното си око.

В четвъртък Матар беше признат за виновен по всички, повдиганти срещу него обвинения, а именно опит за предоставяне на материална подкрепа "Хизбула", участие в тероризъм, преминаващ националните граници и материална подкрепа на терористи.

По думите на прокурора на САЩ Майкъл Дижакомо Матар е прекарал месеци в планиране на покушението на Рушди.

Според федералните прокурори Матар е следвал фетва, призоваваща за екзекуцията на Рушди заради художественото изобразяване на пророка Мохамед в бестселъра му "Сатанински строфи".

През 1989 г. тогавашният ирански аятолах Рулах Хомейни издава религиозен указ – фетва, която призовава писателят да бъде убит заради романи си, който включва съновидение за пророка на исляма Мохамед. Това се счита за богохулно от част от мюслюманите.

Беше обявена и многомилионна награда за извършителя на подобно убийство, а през 1991 г. беше убит японският преводач на романа Хитоши Игараши.

Близо десет години по-късно иранското правителство се дистанцира от религиозния указ, но през 2006 г. тя беше одобрена от "Хизбула", а през 2017 г. повторно потвърдена от Али Хаменей.

След нападението правителството на Иран отрече съпричастност към деянието, но говорителят на външното министерство обяви, че писателят сам е си е навлякъл проблемите.

Присъдата на нападателя сложи край на едноседмичния процес.

В неговото начало показания даде самият писател. По думите му той е усетил нещо, което първоначално помислил за удар с юмрук под брадичката, без да осъзнава, че го пробождат с нож.

"След това бях на сцената, легнал, а около мен имаше огромна локва кръв. Беше огромно, разрастващо се езеро от кръв", каза Рушди, цитиран от Асошиетед прес.

Той разказа и за дългия процес на възстановяване, през който е трябвало да се учи наново на най-елементарни ежедневни задачи. Рушди е описвал детайлно нападението и борбата за живота си, както по време на предишното дело срещу Матар, така и в своята мемоарна книга и медийни изяви.

Писателят показа незрящото си дясно око и обяви, че не знае каква е била целта или намерението на нападателя, но цялото му тяло е било покрито с рани.

Рушди е роден в Индия, израснал е във Великобритания, а сега е американски гражданин. Той печели наградата "Букър" през 1981 г. за романа си "Среднощни деца". След фетвата той трябваше да се укрива в продължение на години и близо десетилетие живя уединено в Лондон. В началото на века писателят започна да се появява на все повече публични събития в Ню Йорк, където се бе преместил.