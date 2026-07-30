Съюзът на архитектите иска Васил Терзиев да спре конкурса за главен архитект

Съюзът на архитектите в България (САБ) критикува остро новия конкурс за избор на главен архитект на София. Според професионалната организация процедурата е обявена в разгара на отпускарския сезон, а изискванията към кандидатите са минималните, възможни по закон.

В писмо до кмета Васил Терзиев от САБ настояват конкурсът да бъде спрян и обявен след средата на септември, "след адекватна подготовка и формулирани изисквания и условия". Казва се още, че в противен случай професионалната организация няма да излъчи свой представител в комисията по оценка на кандидатите.

Според Закона за устройство на територията в комисията по избора трябва да има представители на Камарата на архитектите в България и на Съюза на архитектите в България. Не е ясно дали при липса на представител на една от организациите процедурата въобще може да бъде довършена до край.

Писмото е подписано от бившия главен архитект на София Петър Диков, който към момента е председател на САБ.

Вторият за този мандат конкурс за главен архитект на София беше обявен миналата седмица със срок за подаване на документи от 14 дни.

"Конкурсът е с 14-дневен срок, който изтича на 10 август – време, в което 80% от работещите хора ползват годишните си отпуски. След обезличаването на позицията на главен архитект с отменяне на 90% от правомощията му и поставянето му в ролята на фигурант в предложената от Вас нова структура на направление "Архитектура и градоустройство" (бивше, сега в Столична община няма нито архитектура, нито градоустройство), сега се прави един необясним и нелогичен конкурс", пише в позицията. И се допълва, че спешността и формалните изисквания "създават впечатление за предизвестен конкурс".

Първият конкурс за главен архитект в мандата на Васил Терзиев беше обявен в края на 2024 г. При същите условия - минималните изисквания за длъжността, 14-дневен срок за подаване на документи, тест и събеседване с допуснатите кандидати. Още тогава отпадна изискването за разработване на концепция, тъй като правомощията на главния архитект бяха орязани до издаването на документи, свързани със строителството, но не и с градоустройството, за което се изисква някаква визия.

И при първата процедура имаше критики, както и съмнения, че резултатът е предварително известен. Причината е, че за поста кандидатства назначената от Васил Терзиев за временно изпълняващ длъжността Богдана Панайотова. Конкурсът беше обявен, след като изтекоха 6-те месеца, в които тя можеше да заема поста, без да е минала през процедура по подбор. Освен това действията ѝ като временен главен архитект предизвикаха доста обществени, а и политически критики, тъй като през този период бяха задействани спорни процедури за строежи, отлагани дори от ГЕРБ

Васил Терзиев защитаваше действията на арх. Богдана Панайотова, докато в края на същата година поиска оставката ѝ заради разногласия по новата структура на направлението "Архитектура и градоустройство", което тя ръководеше. Планът, който в последствие се осъществи, беше то на практика да премине към новия зам.-кмет по градоустройството – на поста в момента е арх. Любо Георгиев. Заедно с това правомощията на главния архитект бяха значително орязани.