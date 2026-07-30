Предоговаряне на концесиите за злато и редки метали иска от кабинета "Възраждане"

"Министерският съвет да предприеме незабавно необходимите действия за предоговаряне на действащите концесионни договори за добив на злато, благородни и редки метали с цел увеличаване на размера на концесионните възнаграждения, осигуряване на по-ефективен контрол върху изпълнението на договорите и по-пълна защита на държавния интерес, а при обективна невъзможност за постигане на съгласие да предприеме действия за тяхното прекратяване при условията и по реда на действащото законодателство".

Това предвижда проект на решение на Народното събрание, внесен от депутати от "Възраждане", след които лидерът им Костадин Костадинов. Според партията така ще се осигурят повече приходи в републиканския бюджет.

Като мотив за предложението си политическата сила посочва, че сегашните концесии са сключени при други пазарни условия и пре различни цени на суровините, затова се налагало да се извърши анализ дали действащите договорни условия продължават да осигуряват справедлив баланс между интересите на държавата и концесионерите.

Реално обаче договорите за добив на метали имат клаузи, че възнагражденията за държавата са обвързани с цени на световните борси, а и само в началото на годината бе приета нова наредба за концесионните такси, в която нивата им бяха повишени.

Като друг аргумент за предоговаране или разваляне на концесионните договори от "Възраждане" посочват, че дружествата работели "напълно непрозрачно поради липса на ясно нормиран в договорите контрол на добивите" и таксите се плащат само според декларираните от концесионерите количества.

Според депутатите на Костадинов държавата сега "няма възможност да контролира какво количество концентрат се изнася от страната, какво е съдържанието на злато, сребро и мед и има ли и в какъв обем съдържание на други благородни метали".

В проекта на решение се посочва още, че практика в отрасъла било държавите периодично да преразглеждат финансовите условия за предоставяне на права за добив, когато настъпят съществени промени в пазарната среда или когато общественият интерес налага по-ефективно управление на природните ресурси.

Затова държавата трябвало да защити по-ефективно интереса си при подземните богатства, смятат от "Възраждане".