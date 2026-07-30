UEFA ще бойкотира Световното първенство, ако FIFA не оттегли плановете си за частни инвестиции

55-те национални федерации, членуващи в Съюза на европейските футболни асоциации (UEFA), единодушно решиха да бойкотират Световното първенство и всички турнири на FIFA, ако ръководената от близкия на Тръмп Джани Инфантино межуднародна федерация не преосмисли плановете си за продажба на дялове от своите турнири на частни инвеститори.

"Нито един национален отбор от UEFA няма да участва в турнир на FIFA, докато тези предложения са на дневен ред", посочват в позиция от UEFA и настояват предложенията на Инфантино да бъдат изцяло оттеглени и да бъдат "предоставени правно обвързващи гаранции, че FIFA никога повече няма да допуска частна собственост върху своето управление или своите турнири".

"Никой не бива да се съмнява - UEFA и нейните национални асоциации ще се противопоставят на тези планове с пълна решимост. Има моменти, в които институциите се оценяват не по това какво са готови да приемат, а според това за какво не правят компромис. Това е един от тези моменти", заявяват от европейската футболна асоциация.

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

Според UEFA има неща, които не могат да бъдат продавани и Световното първенство е сред тях.

"Световното първенство на FIFA принадлежи на футбола. Така е било винаги. И докато Европа има глас, то никога няма да бъде обект на продажба", гласи позицията.

Преди два дни Международната футболна федерация обяви плановете си за създаване на дъщерно дружество - FIFA Forward Enterprise (FFE) , което да управлява турнирите на FIFA.

Чрез новата структура международната федерация планира да привлече до 4.2 млрд. долара от дългосрочни инвеститори, които ще придобият единствено миноритарни дялове.

Макар Инфантино да защитава идеята и да я представя като отлична възможност за развитието и финансирането на футбола, зад плана наднича американският президент Доналд Тръмп. Очаква се групата от външни инвеститори да бъде оглавена от компанията Thrive Eternal, която е свързана с Джошуа Къшнър. Той е брат на зетя на Тръмп Джаред Къшнър.

Това предложение обаче бързо доведе до остри реакции в световния футбол, първата от които беше именно на UEFA. Европейската асоциация, която е в обтегнати отношения с FIFA покрай скандалите на Мондиала, обяви, че "душата на футбола" не е за продан. По-късно критики дойдоха от редица други футболни конфедерации и асоциации, както и от политически фигури.

Стана ясно също, че президентът на FIFA Джани Инфантино се е свързал с членовете на FIFA и им е поставил краен срок да приемат предложението до 19 септември, като им е обещал и финансови стимули за федерациите от 40 млн. долара, половината от които да получат в началото на 2027 г.

Покрай тези събития беше съобщено, че UEFA ще проведе извънредна онлайн среща, но се очакваше тя да се осъществи следващата седмица.

Още в четвъртък европейската асоциация излезе с позиция, че отхвърля предложението на FIFA.

"Световното първенство не може да бъде третирано като инвестиционен продукт. То е едно от най-големите спортни наследства на футбола. Изградено е през поколенията от футболисти, национални отбори и милиони привърженици на всички континенти. Никоя част от него не бива никога да бъде отстъпвана на частни инвеститори. Световното първенство не се продава", гласи позицията им.

Според всички 55 асоциации членки е безотговорно и неоправдано предложение с такова значение за бъдещето на спорта да бъде разработено в тайна.

"Това не е просто дълбок провал на лидерството, това е отказ на FIFA да изпълни своя дълг като пазител на световния футбол".

UEFA смята, че футболните асоциации по света са изправени пред ултиматум да приемат необратимото поставяне на най-значимите футболни турнири под контрола на частни интереси, или да понесат последствията.

В позицията се изтъква, че опасенията не са само около начина, по който е взето решението за подобна идея. Според UEFA в момента, в който външни инвеститори придобият дялове от собствеността върху турнирите на FIFA, футболът ще се промени завинаги.

"Стремежът към търговска възвръщаемост ще се превърне в постоянно задължение. Очакванията на инвеститорите ще се превърнат в ежедневен натиск. От този момент нататък всяко решение за международния календар, всяка промяна във формата на турнирите и всяко решение, определящо бъдещето на футбола, вече няма да бъде продиктувано от интересите на играта, а от интересите на акционерите", заявяват от UEFA.

Според асоциацията такъв модел няма място в световния футбол, чието бъдеще не може да бъде диктувано от " очакванията на хора, чийто основен дълг е да максимизират финансовата възвръщаемост".