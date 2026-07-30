Босът на ПСЖ може да смени Инфантино като президент на ФИФА

Европейски футболни ръководители обсъждат възможността президентът на френския тим "Пари Сен Жермен" Насер Ал-Хелаифи да бъде издигнат като кандидат за президент на ФИФА, съобщи Politico.

Разговорите по този въпрос са започнали по време на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, което приключи на 19 февруари.

Един от основните мотиви са появилите се информации, че настоящият президент на ФИФА Джани Инфантино обмисля продажбата на дял от търговските права на световните първенства на частни инвеститори, пише Politico.

От "Пари Сен Жермен" обаче категорично отрекоха подобен сценарий.

"Насер Ал-Хелаифи няма абсолютно никакви амбиции, намерения или интерес към роля във ФИФА", заявиха представители на френския клуб.

По-рано британското издание The Times съобщи, че Инфантино разглежда възможността да продаде част от комерсиалните права върху Мондиала на частни инвеститори.

Според публикацията УЕФА се противопоставя на подобна идея, като смята, че ФИФА не трябва едностранно да променя бъдещето на световния футбол в интерес на частни капитали.

Междувременно преди дни беше съобщено, че американският президент Доналд Тръмп искал Джани Инфантино да е следващият генерален секретар на ООН. Информацията е на американското издание New York Post и италианската новинарска агенция АНСА.