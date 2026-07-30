Размяната на удари в Близкия изток отново набира сила

Размяната на удари между САЩ и Иран в Близкия изток бе подновена в нощта срещу четвъртък.

Американските сили нанесоха удари срещу Иран, определени като "мощен отговор" на последните ирански ракетни атаки срещу американските сили в Йордания, съобщава "Уолстрийт Джърнъл". Ударите последваха само часове след обещанието на президента на САЩ Доналд Тръмп да отвърне на изненадващия удар с балистични ракети, с което попари надеждите за скорошен дипломатически пробив.

"Непровокираната атака на Иран срещу американски войски наруши краткото примирие, след като двете страни преустановиха ударите в петък, за да дадат възможност на преговарящите да договорят споразумение за преминаване на кораби през Ормузкия проток“, допълва вестникът. Въпреки че иранската ракетна атака във вторник беше успешно прехваната, обстрелът засили натиска върху Тръмп да реагира и заплаши с възобновяване на военните действия, тъй като войната с Иран навлиза в шестия си месец.

Часове след иранските удари срещу Йордания, американските военни заявиха, че американски и саудитски самолети са извършили удари срещу подкрепяни от Иран групировки в Ирак, допълва изданието.

Снощи американските сили предприеха вълни от въздушни удари срещу Иран.

Повторното разпалване на конфликти на множество фронтове след няколко дни на относително затишие повишиха риска от завръщане към пълномащабна война, отбелязва в. "Ню Йорк Пост". Според изданието това отново подчертава трудностите при прекратяването на петмесечния конфликт, който разтърси световната икономика и е непопулярен сред американците. Боевете засилват опасенията, че САЩ изчерпват още повече и без това намалелите си запаси от усъвършенствани боеприпаси, необходими за защита на базите и съюзниците им.

Регионален служител заяви, че медиаторите "все още се опитват" да възстановят спокойствието и да постигнат връщане към прекратяването на огъня, но не предостави допълнителни детайли.

Пакистан, който играе ролята на посредник в преговорите между САЩ и Техеран, обяви, че Техеран и Вашингтон са започнали да преговарят, за да намалят напрежението в Ормузкия проток, предаде Франс прес.

"В момента се водят преговори между двете страни, особено що се отнася до Ормузкия проток, за да се намали напрежението в региона", заяви говорителят на пакистанското Министерство на външните работи Тахир Андраби.

"Иран се оказа упорит враг", изтъква в. "Ню Йорк Таймс". Американските военни прихванаха ракетите с видима лекота, но инцидентът отново въвлече Тръмп в бойните действия. Изданието отбелязва, че войната, която Тръмп се опитва да доведе до дипломатически край от април насам, сега заплашва да се разрасне точно в момента, в който Вашингтон иска да я преодолее.

"Когато Тръмп започна войната, той си мислеше, че може да я контролира. Иранският отговор е да разпростре бойното поле много, много по-нашироко, така че САЩ да бъдат принудени да защитават по-обширен фронт", коментира пред "Ню Йорк Таймс" Уали Насър, професор в университета "Джонс Хопкинс". Според него настоящото ръководство на Ислямската република е коренно различно от старото, до голяма степен ликвидирано в началото на конфликта, което често предприемаше единствено ответни удари така, че да спаси репутацията у дома, но без да ескалира военните действия. Според Насър, настоящото ръководство в Техеран цели да нанесе колкото се може повече щети по САЩ и техните съюзници, като така задействат фактора на възпирането.