Софийската епархия застана зад патриарха и се разграничи от Никанор

Свещениците от Софийска епархия подписаха декларация в подкрепа на българския патриарх Даниил на фона на конфликта му с игумена на Гигинския манастир "Св. св. безсребърници и чудотворци Козма и Дамян" архимандрит Никанор.
"Категорично се разграничаваме от архимандрит Никанор, защото смятаме думите и делата му, уличния му и хулигански жаргон за неприемливи и недопустими за клирик на Българската православна църква – Българска патриаршия. Нещо повече, те са опасни и могат да доведат до гибелни духовни последствия, особено сред неукрепналите във вярата и изкушени от политиката. Смятаме, че в Църквата всичко трябва "да става с приличие и ред“ (I Кор. 14:40)", гласи декларацията на свещенството в Софийската епархия, приета в четвъртък на конференция, оглавена от самия патриарх.
В нея са участвали председатели и свещенослужители от столичните храмове, а ставрофорен иконом Христо Пудин, който е председател на столичния храм "Св. Наум Охридски", и група свещеници са представили въпросната декларация в "подкрепа на каноничния ред в Църквата, авторитета на Българския патриарх и единството на БПЦ".
Текстът на декларацията е бил прочетен пред участниците от ставрофорен иконом Кирил Дидов – духовен надзорник на Софийска епархия", съобщиха от БПЦ. След като са чули текста на декларацията 75 свещеници са се подписали под нея.
В текста ѝ се посочва, че свещениците се чувстват длъжни "да не мълчим повече, когато биват хулени БПЦ и нашият духовен пастир – Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил".
Свещенослужителите твърдят, че са обезпокоени от зачестилите "публични атаки, недобросъвестни твърдения и клевети, които архимандрит Никанор, тиражира в медиите и социалните мрежи месеци наред".
Преди два дни архимандрит Никанор остро разкритикува патриарх Даниил и го призова да напусне поста си, определяйки го като вреден за църквата.
"Днес в ръцете на Атанас Трендафилов - "патриарх Даниил", Църквата отново е враг на своя народ и работи против интересите на тези, които я издържат материално, бидейки пленена и заробена, вкарана в демоничните кремълски коловози. Отново сме призвани към църковно-народна борба, ако искаме да имаме истински православна и истински народна църква, за каквато се бореха нашите възрожденски будители, а не жалко подобие на църква - лакей на руския империализъм", гласеше част от позицията на монаха.
Никанор упреква патриарха, че от година и половина не подписва иска му да напусне Църногорския манастир край село Гигинци и Българската православна църква заради сериозните противоречия с патриарха.
"Връщане в забравени времена"
Според свещениците от Софийската митрополия "реториката на архимандрит Никанор ни връща в едни вече позабравени времена на ранните години на разкола, в които уличният и нецърковен език си позволяваха да отправят какви ли не словесни безобразия към Българския патриарх"
Те отбелязват, че монахът често критикува митрополията и патриарха, но кулминацията на медийните му изяви настъпила с позицията му от преди два дни.
"В него той ( архимандрит Никанор – б.а) дръзва да нарече БПЦ – БП 'подобие на църква, лакей на руския империализъм“. Ние, като клирици на същата тази Църква, не се чувстваме лакеи на никого, нито пък служим на Бога в "подобие на църква", а сме служители в Тялото Христово, част от което е и БПЦ – БП, в частност – Софийска епархия. Също смятаме, че подобно отношение към Църквата може да се роди само в ума на човек, който е предпочел политическото и светско мислене пред духовния светоглед", гласи деклрацията.
Според свещениците думите на архимандрит Никанор "почти винаги приличат на партийни лозунги с ясно сочене с пръст на врага в расо в Църквата".
"В този смисъл, той нееднократно е хулил и обвинявал в какви ли не престъпления не само Негово Светейшество, но и мнозина наши събратя и миряни, които са, меко казано, скандализирани от поведението му".
Свещениците заявяват, че са смутени от "лекотата, с която архимандритът използва циничен език спрямо хората, които подозира в политическа измяна и едновременно с това от начина, по който изисква безпределна любов и милост към самия него".
В позицията си преди два дни монахът написа, че лятото на 2004 г. "тежко въоръжени мъже" са нахлули в манастира му и насила са ги присъединили към "каноничния Синод", за което българската държава впоследствие е осъдена в Страсбург.
Тези събития се отнасят до един от най-сериозните конфликти в новата история на Българската православна църква – църковния разкол между официалния Свети синод, оглавяван тогава от патриарх Максим, и отделилата се група духовници, станала известна като "алтернативен синод“, начело с митрополит Инокентий. През лятото на 2004 г. има държавна акция за отстраняване на духовници от алтернативния синод.
"За да бъде цялата ситуация превърната в гротеска, архимандрит Никанор заявява, че насила е бил присъединен към БПЦ – БП през 2004 г. Очевидно е пребивавал в нея повече от 20 години, през което време вероятно "насила" е станал йеромонах и архимандрит. И вероятно "насила" се е подписвал под ведомостите за заплата в Софийската света митрополия", гласи декларацията на свещениците от митрополията.
Според тях Никанор "многократно е служил с когото си иска и където си иска, без благословение от епархийския си митрополит, което е явно нарушение на църковната дисциплина".
"В това число е съслужвал и извън страната, в това число и с неканонични клирици. Кани в манастира, на който е игумен, сякаш е негова лична собственост, украински деца и се крие зад тях като зад жив щит, за да се изкара политически репресиран", продължава текстът.
В сряда на Никанор за втори път му беше наложен агрос - пълно запрещение от свещенослужение за 15 дни, като за официална причина беше посочена критичната му публикация в социалните мрежи. Срещу монаха е образувано и църковно дело.
Никанор беше привикан на среща с патриарха в деня, в който публикува острата си позиция. Той обяви, че няма да се яви на срещата и загатна, че може отново да му бъде наложено наказание, защото отново е приел деца от Украйна в манастира.
През есента на 2025 г. на архимандрит Никанор също му беше наложен аргос за "системни нарушения - неизпълнение или немарливо изпълнение на църковните правила".
Той обаче обяви, че не е извършвал канонични нарушения. Още тогава той каза, че наказанието му е съвпаднало с тръгването на група украински деца от манастира.
Пълна подкрепа за патриарха
Свещениците изразяват пълна подкрепа за патриарх Даниил и намерението си да служат в послушание към него.
"Обвиненията към патриарх Даниил, че е проводник на кремълско влияние в Църквата са смехотворни. Негово Светейшество нито в публичните си изяви, нито в лични разговори с някого от нас е проявявал друго, освен загриженост към Църквата и не е показвал пристрастия към която и да е друга поместна Църква или политическа идеология. За разлика от архимандрит Никанор, който се изявява като говорител в България на чужди интереси и влияния", гласи декларацията на свещениците.
Откакто беше избран за Български патриарх и Софийски митрополит през 2024 г., Даниил неколкократно е използвал близка до Кремъл реторика. Такива позиции той е заемал и когато все още беше Видински митрополит.
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Той няколко пъти е защитавал и близката до Москва Украинска православна църква, за което получи и специални благодарности от руския патриарх Кирил.
Свещениците посочват, че "дългогодишното "фейсбук-подвизаване" на архимандрит Никанор подменя самата идея и представа за Църквата" и го превръща в "арена на лични конфликти, политически противопоставяния и непрестанно публично самоутвърждаване".
"Превръщането на тази публична самоизява в своеобразна "медийна аскеза" фактически заменя монашеското безмълвие, послушание и покаяние с непрестанно присъствие в социалните мрежи, политическо агитаторство, системни заяждания, злословия и публично заклеймяване на архиереи, клирици и миряни. Подобно поведение вече не е само личен духовен провал, а създава опасен и съблазнителен образ на монашеството и свещенослужението, при който монашеското и клирическото достойнство се превръщат в средство за публично влияние, а свободата на словото – в оправдание за хулата, непослушанието и безотговорността", се заявява в декларацията.
Според свещениците БПЦ няма петно или порок, но е "света и непорочна". По думите им, ако някои търси пороци, е длъжен да ги намери в себе си.
Те твърдят, че поведението на архимандрит Никанор години наред силно съблазнява миряните и внася смут и разделение в душите им.
"Ако клирик може да си позволи такова поведение към собствения си Първойерарх, то къде биха могли да намерят надежда нашите енориаши, когато искат да защитят своята вяра", пише в декларацията.
В заключени свещениците още веднъж защитават патриарха и посочват, че църквата е семейство. Те допълват, че наложеното на архимандрита църковно наказание не е акт на отмъщение или църковно унижение, а духовно лекарство и призив към покаяние.
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11 коментара
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"...особено сред неукрепналите във вярата и изкушени от политиката." Иииий, ма как го накъдриха, бе! Като си спомня как баба ти Илияна лижеше ръцете на гундяев в поза партер, трябва много да е укрепнала във вярата.
Гундяйците са важни.
"Архибандит Сатанор" К. Костадинов
тъпославието е най-голямото проклятие на народа ни! Катострофалните цивилизационни, културни, стратегически, политически, икономически и дори битови последици от този глупав избор са съизмерими единствено с османското владичество.
тъпославието е много опасна сатанинска секта, пропагандираща мракобесие, суеверие, антисанитария, пАдАрастия, комуниZъм, фашиZъм, путюниZъм.
Дошло е време почтените хрисияни у нас да отхвърлят лидерството на сатаниста даниил и да признаят за свой духовен водач патриарх Вартоломей!
Очакваше се. Нормално е, да скочат на амбразурата, за защита на вожда. Лукави служители с чисти раса. Одъртяли , обрасли с православни бради, досущ Маркс и Енгелс. Само че,с кръстове и икони на гърди. Сигурно не искат да си спомнят, как убиха един "техен" брат, в началото на прехода? А,можеби, бяха и повече като него.
Абе тоя Никанор същият Никанор ли е , който взе кредит за стотици хиляди от КТБ и не го върна?!
Като че ли наско трендафилов е под пагон досущ като гундяев.
Аз мисля, че никанор е подбутван, възможно от няколко места. Той е семпъл индивид, няма ниво и замах за големи интриги. Маша.