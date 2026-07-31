Постигнато е споразумение за разоръжаване на "Хамас"

Постигнато е споразумение за разоръжаване на групировката "Хамас" и преминаване към гражданско управление на ивицата Газа. Това съобщи в социалните мрежи бившият външен министър Николай Младенов, който в момента е върховен представител за Газа в Съвета за мир, създаден по инициатива на американския президент Доналд Тръмп.

"Записаното в споразумението е от съществено значение. Но онова, което предстои оттук нататък, е още по-важно. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него. Изтеглянето трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването. А преходното управление и палестинският народ имат нужда от политическа и практическа подкрепа, за да поемат бъдещето си в свои ръце", написа Младенов.

Тръмп пък заяви, че споразумението ще се изпълнява на етапи. Крайният ще бъде изтегляне на силите на израелската армия от Газа.

"Съветът за мир постигна историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас" и на останалите въоръжени групировки в ивицата Газа", заяви американският президент.

Според него това означава, че в Газа може най-сетне да има ново палестниско управление.

Новината за постигнатото споразумение бе потвърдена и от представител на "Хамас". Прес "Франс Прес" Гази Хамад, член на преговарящия екип заяви, че движението "Хамас" е направило "отстъпки за доброто на нашите хора в ивицата Газа, за да ги спасим от смърт и разселване", предаде БТА.

Областта е под израелска окупация от края на 2023 г. Тогава сили на "Хамас" нападнаха Израел. Убити бяха няколкостотин израелци, а в отговор правителството на премиера Бенямин Нетаняху започна мащабна военна операция.