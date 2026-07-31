ПБ: "Няма място за доволни равносметки", "допуснахме грешки", но "започнахме да изпълняваме обещанията си"

Обещанията, дадени в предизборната кампания, започнахме да изпълняваме от първия ден, заяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" (ПБ) Петър Витанов в декларация в края на настоящата пленарна сесия и преди ваканцията на Народното събрание през август.

Три месеца са само началото и няма място за доволни равносметки, посочи той.

"За тези три месеца всички ние нямахме време да се колебаем, допускахме грешки, напасвахме се в движение, опознавахме се в процеса на работа, но ви уверявам, че научихме уроците, които опозицията не пропусна да ни предаде. Затова благодаря и на опозицията“, заяви Витанов, след което изреди приетите от мнозинството на ПБ законодателни актове..

Той започна с приетите промени в Закона за съдебната власт, с което са открили процедурата по избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, който е с изтекъл мандат, а днес вече има правила за избор на новите членове на Съвета от парламентарната квота. От опозицията зависи да имаме и нов главен прокурор до края на тази година, заяви Петър Витанов и напомни, че са нужни 160 гласа.

После припомни за приетия закон за държавния бюджет, който определи като "възможния". "Той е реалистичен, с дефицит от 5,7% от БВП и минимална работна заплата от 620 евро. Той гарантира финансовата стабилност на държавата и осигурява някакъв ресурс за социалните политики. Всичко това въпреки завещания скрит дефицит на опитните управленци от ГЕРБ и финансовите магьосници от "Продължаваме промяната", заяви той.

Председателят на ПГ на ПБ отбеляза, че парламентът е приел всички законови промени, необходими за изпълнение на реформите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), които са били забавени с години. Сред приетите промени са ключовите антикорупционни закони – създаването на нова политически независима антикорупционна комисия и усъвършенстване на механизма за независимо разследване на главния прокурор. С тези решения България изпълнява ангажиментите си към Европа и отключва милиарди евро по ПВУ, заяви Витанов.

"Върнахме машинното гласуване. С промените в Изборния кодекс направихме още една крачка към мечтания край на купения и контролиран вот. Върнахме справедливостта за всички българи зад граница, като отпадна ограничението за секциите в държавите извън Европейския съюз", отчете той.

"След грозните 30-секундни заседания на предходния парламент и лобистките решения, свързани с особения управител на "Лукойл", Конституционният съд се произнесе, че тези решения на предишното правителство са грешни. Поправихме и тях", каза Витанов. Приехме законови промени, които дават възможност на държавата да предприема временни мерки за защита на обществени интереси и енергийната сигурност по отношение на дружествата за търговия с нефт и нефтопродукти, посочи той. С този акт възстановяваме държавния контрол върху ключови енергийни дружества, отбеляза Витанов.

Замразихме депутатските заплати, намалихме партийните субсидии и предоставихме правото на опозицията да оглави парламентарни комисии, отчете още той.

"На финала искам да благодаря на опозицията за това, че никога не пропуска повод да ни атакува. Разбира се, ако такъв няма, често си го измисля", каза председателят на ПГ на ПБ. "Колеги от опозицията, заповядайте след отпуската, ние ще ви чакаме тук с нашата програма за управление, с подготвените закони и 131 депутати, които не са бройка, а мотивирани и достойни хора, които работят за България. Елате след отпуската не с демагогия, а с идеи“, посочи той.