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Десет години по-късно и с десетки милиони по-скъпо България най-накрая купи 3D радари

Никола Лалов 3 коментара
3D радар
Най-малко 10 години, след като България започна проекта за закупуването на 3D радари, той ще бъде завършен. Парламентът одобри сделката  с Франция и компанията "Тhales" за седем броя 3D радара GM400α  на цена до 195 млн. евро, които ще бъдат покрити с преференциален заем по европейския механизъм "SAFE".
 
Проектът мина през какви ли не промени и забавяния, като сега излиза с 50 млн. евро по-скъпо, отколкото можеше да бъде подписан преди две години.
 
По думите на военния министър Димитър Стоянов трикоординатните радари са необходими и за да гарантираме националния си суверенитет и въздушно пространство. Радарите, с които в момента разполагаме, макар и цифровизирани голяма част от тях, са надхвърлили три пъти "жизнения си ресурс“ и е изключително сложно, почти невъзможно да се поддържа, затова се внася и този проект, обясни той.
 
Публична тайна е, че България има много сериозни проблеми с радарното си покритие. 
 
Липсата на 3D радари компрометира и проекта за придобиването на новите изтребители F-16 Block 70, тъй като те са необходими за системите за командване и управление на Военновъздушните сили.
 

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Проектът беше задвижен за последно през 2023 г. Тогава на първо място бе класирано предложението на френската корпорация Thales.
 
Офертата бе по-ниска от очакванията с около 25% или с 50 млн. евро по-ниска от индикативната от 400 млн. лева.
 
Така радарите щяха да излязат около 150 млн. евро, докато сделката която се подготвя сега е за близо 200 млн. евро.
 
Според МО сделката поскъпва, защото ще придобием възможно най-модерните радари, но експерти, с които Mediapool разговаря, имат резерви към това обяснение и коментират, че забавянето на подписването води до автоматично поскъпване.
 
Предвижда се придобиване на седем нови трикоординатни радара, комуникационни и криптографски устройства и интегриране на хардуерни и софтуерни продукти в системата за командване и управление на Военновъздушните сили (ВВС). 
 
Отбранителните продукти и услуги, които ще се осигурят, включват седем броя 3D радара GM400α, с конзоли за локално и дистанционно управление (общо седем конзоли); четири допълнителни конзоли за дистанционно управление; обучение във Франция на до шест оператори и шест техници; комплекти инструменти за поддръжка на радарите; една година гаранция считано от датата на доставка на радарите в България; резервни части за пет години; възможност на радарите за работа от камион (мобилна тактическа версия); сертифициране на IFF за работа в Режим 5.
 
Чрез реализацията на проекта ще се изпълнят изискванията на НАТО за формиране на основно радарно покритие в зоната на отговорност на България за откриване, съпровождане и опознаване на въздухоплавателни средства, летящи на височини над 3000 м над морското равнище, както и формиране на Опозната картина за въздушната обстановка за осигуряване изпълнението на мисията Air Policing.

Ключови думи

изтребители Димитър Стоянов 3D радари радарно покритие
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3 коментара

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  1. dion12
    #3

    Как една година гаранция? Това е подигравка, то ще мине повече време да ги позиционират.

  2. Православен
    #2

    Нещастен народ на нещастна държава с управници юроде.

  3. простакa
    #1

    Брендо, сега, трябва да купува подводница, за да може да влиза в БГ за вечерната проверка в централния затвор,

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