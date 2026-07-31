Конкурсът за главен архитект на София продължава по план въпреки критиките от гилдията

Обявеният миналата седмица конкурс за главен архитект на София продължава по план. Желаещите да участват в него могат да подадат документи до 10 август, а в началото на септември се предвижда да започне и следващата фаза от подбора – тест, а след това и интервю.

Това съобщиха от Столичната община в отговор на позиция на Съюза на архитектите в България (САБ). Тя е подписана от председателя на браншовата организация и дългогодишен бивш главен архитект на София Петър Диков.

Критиките

В писмо до кмета Васил Терзиев от САБ настояха конкурсът да бъде спрян, тъй като е обявен в отпускарския сезон и с минимални изисквания и това създава впечатление за предизвестен резултат. Освен това за пореден път се критикува административната реформа, прокарана от Васил Терзиев, с която бяха орязани правомощията на главния архитект.

От САБ обявиха, че ако процедурата не бъде прекратена, организацията няма да изпрати свой представител в комисията по подбора на кандидатите. Според Закона за устройство на територията в нея трябва да има представители на САБ и на Камарата на архитектите в България.

Отговорът

С ден закъснение от Столичната община отговориха остро на позицията на Съюза на архитектите и поискаха доказателства, че тя не е лично на Петър Диков, а е гласувана от управителния съвет на браншовата организация.

"Също така, бихме искали да научим на коя точно законова норма се позовава арх. Диков, за да откаже САБ да изпълни своето задължение да излъчи представители в конкурсната комисия. Разбираме, че позицията на главния архитект винаги е била ключова за София. Самият г-н Диков я заемаше в продължение на близо десет години – в периода 8 февруари 2006 г. – 17 ноември 2015 г., и неговият престой на този пост често е ставал повод за значими негативни коментари и за формирането на критични и саркастични групи в социалните мрежи", пише в отговора на общината.

В него се отхвърлят твърденията в писмото на САБ, че позицията на главния архитект на София е "обезличена", и се посочва, че по подобен начин са структурирани и администрациите в други общини.

"Счита ли той (арх. Петър Диков – б.а.) главните архитекти на Варна, Бургас, Велико Търново, Благоевград и Русе за обикновени "фигуранти"? Апокалиптичните становища на арх. Диков от края на миналата година, че главният архитект ще бъде оставен сам и няма да може да си върши работата, вече се доказаха като несъстоятелни и грешни. Главният архитект на Столична община работи успешно с цялата администрация на общината", твърдят от общината.

Документи можело да се пратят и от плажа

По отношение на критиката, че конкурсът за главен архитект на София беше обявен в разгара на летните почивки, от общината отговарят, че "за всеки отговорен и подготвен архитект, който има амбицията да заеме една от най-важните експертни позиции в държавата, 14-дневният срок е напълно достатъчен за подаване на документи". Освен това те може да бъдат пуснати и по електронен път – "удобство, което позволява на всеки мотивиран кандидат да заяви участие от всяка точка на света, дори от плажа".

"Столична община не може да си позволи да поставя развитието на София на пауза, докато чака края на нечия ваканция. Динамиката на публичната служба изисква работа сега, а не "след празниците". Затова крайният срок за подаване на документи остава 10 август 2026 г., тъй като това е и нормативното изискване. А самото провеждане на конкурсната процедура планираме да осъществим (замяна на повторението "провеждане... да проведем") в началото на септември. Благодарим на арх. Диков за загрижеността, но сме убедени, че професионалистите не се нуждаят от специални покани, допълнително време или допълнителна мотивация, за да подадат документи, дори по време на летните почивки", пишат от местната власт.