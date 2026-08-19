НАТО е готовa да се защити при заплаха от Иран. България затяга мерките около "Безмер"

НАТО обяви, че има готовност да реагира на всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити своите членове, след като "Файненшъл таймс" публикува неофициална информация, че Техеран обмисля удари в Европа, включително в България.

"Нашето възпиране и отбранителният ни капацитет са силни и ефективни, както бе демонстрирано тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО прехвана в четири случая балистични ракети, летящи към Турция от Иран", добави представител на НАТО.

"два вътрешни източника, близки до режима“ в Техеран. По-рано днес на сайта на в. "Файненшъл таймс“ бе публикувана информация , че "иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво". Британското издание се позова нав Техеран.

Към момента българските министерства на външните работи и отбраната нямат официален коментар на информацията.

Техеран на няколко пъти предупреждаваше, че България ще понесе отговорност за това, че е разрешила на САЩ да базира самолети-цистерни във военната авиобаза "Безмер". Според българските служби обаче няма непосредствена заплаха срещу страната. На официално ниво бяха проведени и разговори с висши представители на Иран.

Вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че са предприети всички възможни мерки за сигурност.

"За "Безмер" сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента", каза Демерджиев.

В авиобаза "Безмер" са дислоцирани два самолета-цистерни, като САЩ имат разрешение да разположат у нас до 8 машини и 250 души.

Преди това те бяха базирани на летището в София.