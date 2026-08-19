НАТО е готовa да се защити при заплаха от Иран. България затяга мерките около "Безмер"

"Нашето възпиране и отбранителният ни капацитет са силни и ефективни, както бе демонстрирано тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО прехвана в четири случая балистични ракети, летящи към Турция от Иран", добави представител на НАТО.
По-рано днес на сайта на в. "Файненшъл таймс“ бе публикувана информация, че "иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво". Британското издание се позова на "два вътрешни източника, близки до режима“ в Техеран.
Към момента българските министерства на външните работи и отбраната нямат официален коментар на информацията.
Техеран на няколко пъти предупреждаваше, че България ще понесе отговорност за това, че е разрешила на САЩ да базира самолети-цистерни във военната авиобаза "Безмер". Според българските служби обаче няма непосредствена заплаха срещу страната. На официално ниво бяха проведени и разговори с висши представители на Иран.
Вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че са предприети всички възможни мерки за сигурност.
"За "Безмер" сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента", каза Демерджиев.
В авиобаза "Безмер" са дислоцирани два самолета-цистерни, като САЩ имат разрешение да разположат у нас до 8 машини и 250 души.
НАТО по-добре да се подготви да ни защитава от ядрените бомби на Израел.. Естествено, първо трябва да се изчистят куклите от Брюксел. Не Иран, а Израел има ядрено оръжие. Но по-страшно от ядреното оръжие на Израел са имигрантските инжекции, уредени ни от израелците, на които Европа периодично е подложена.
Мерките в „Безмер“ определено разобличават фалшивия „неутралитет“ на Радев. "Миротвореца" , който ни "пази" от войни, ни превръща в директна мишена за Иран. Освен всичко, въпросните самолети не са на НАТО, а са американски въздушни цистерни KC-135 за презареждане на чужди изтребители в реални бойни мисии. Когато превърнеш базата си в логистичен преден пост за американски атаки в Близкия изток, ти не си неутрален, а съучастник. С действията си Радев ни въвлече в чужд конфликт с празни лозунги за мир, което реално ни прави заложници.
Безотговорният тип Румен рЕШЕТНИКОВ си играе собствената игра, него съдбата на България не го интересува, много по-мощни страни от България не дадоха бази за войната срещу Иран.Медиапул продължава да се прави, че е едно и също разполагането на самолетите при служебното правителство и при Решетниковия, въпреки че Нейнски обясни, че първото искане е за тренировъчни цели, не мога да си представя, че Нейнски лъже за документ, който може да бъде намерен.Но Медиапул си играе собствената игра,както позволява … издевателства срещу умни участници във форума, които напускат в знак на протест.Имам амонамент в западни медии и понякога пиша там, подобен безобразен форум като този няма.Или поддържат форума, така че да може да се поддържа истинска дискусия, или го затварят, това е задължение на въпросния сайт/медия на територията на ЕС.
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Алоу... Радев, вече се войнолюбец - лицемер мръсен руски.
На тва са му бръкнали в газо́ тия азиатци балгаристанци значи. Очевидно му харесва щот само това му е в чутурката, горкото :-)
НАТО по-добре да се подготви да ни защитава от ядрените бомби на Израел.. Естествено, първо трябва да се изчистят куклите от Брюксел. Не Иран, а Израел има ядрено оръжие. Но по-страшно от ядреното оръжие на Израел са имигрантските инжекции, уредени ни от израелците, на които Европа периодично е подложена.
Най слабото и безполезно звено от общата европейска защита е Азиатски Булгаристан. Не знам защо ги траят тия некъпани балкански аборигени.
Мерките в „Безмер“ определено разобличават фалшивия „неутралитет“ на Радев. "Миротвореца" , който ни "пази" от войни, ни превръща в директна мишена за Иран. Освен всичко, въпросните самолети не са на НАТО, а са американски въздушни цистерни KC-135 за презареждане на чужди изтребители в реални бойни мисии. Когато превърнеш базата си в логистичен преден пост за американски атаки в Близкия изток, ти не си неутрален, а съучастник. С действията си Радев ни въвлече в чужд конфликт с празни лозунги за мир, което реално ни прави заложници.
Предвид липсата на ПВО, радари, изправни изтребители и обучени летци, нашите бестрашни фуражки са предприели мерки, като са помолили гръцките и турците да ни пазят... Какво падение само....
Бой по хамериканските пудели по света ! Съединените А-нални Щати са вече враг !!
Безотговорният тип Румен рЕШЕТНИКОВ си играе собствената игра, него съдбата на България не го интересува, много по-мощни страни от България не дадоха бази за войната срещу Иран.Медиапул продължава да се прави, че е едно и също разполагането на самолетите при служебното правителство и при Решетниковия, въпреки че Нейнски обясни, че първото искане е за тренировъчни цели, не мога да си представя, че Нейнски лъже за документ, който може да бъде намерен.Но Медиапул си играе собствената игра,както позволява …
издевателства срещу умни участници във форума, които напускат в знак на протест.Имам амонамент в западни медии и понякога пиша там, подобен безобразен форум като този няма.Или поддържат форума, така че да може да се поддържа истинска дискусия, или го затварят, това е задължение на въпросния сайт/медия на територията на ЕС.