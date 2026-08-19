На Луната се появи нов кратер, след като част от ракета на SpaceX се вряза в повърхността ѝ

NASA публикува серия от снимки на нов кратер на Луната. Той се е образувал на 5 август, когато ускорителният блок на ракета на SpaceX, който повече от година е дрейфувал в космоса, се е врязал в Луната със скорост около 8.7 хиляди километра в час.

Снимките на кратера са направени от космическия апарат на NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), който обикаля около Луната.

За да заснемат мястото на удара, инженерите наклонили космическия апарат така, че камерите му да бъдат насочени към кратера всеки път, когато LRO преминава на около 60 мили (97 км) над Луната със скорост 1 миля в секунда (1.6 км/сек). Космическият апарат обикаля Луната от полюс до полюс на всеки два часа, докато Луната бавно се върти под него. За да заснеме конкретно място, апаратът трябва да изчака, докато то попадне в полезрението му - в този случай това е отнело шест дни.

Да бъде насочен апаратът правилно, е било само половината от предизвикателството, тъй като времето също е трябвало да бъде изчислено изключително точно. Ако камерата заснемела изображението дори само 10 секунди по-рано или по-късно, целта щяла да се измести от центъра на кадъра с около 10 мили (16 км).

Благодарение на различните ъгли на наблюдение учените успели да видят кратера при различни условия на осветеност, които разкрили уникални особености. На изображенията, на които ръбът на кратера се откроява ясно, учените измерили широчина от 60 фута (около 18 метра). Те също така установили, че кратерът е дълбок по-малко от 10 фута (около 3 метра), въз основа на дължината на сянката му.

Кратерът се е образувал на 5 август, когато част от ракета Falcon 9 на SpaceX се е врязала в повърхността след изстрелването си през януари 2025 г. за мисията Firefly Blue Ghost 1.

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