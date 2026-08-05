Microsoft предупреди за мащабна кампания на руски хакери срещу обществени Wi-Fi мрежи в хотели по целия свят

Корпорацията Microsoft съобщи, че е разкрила мащабна кампания на руски хакери, насочена срещу инфраструктурата на обществените Wi-Fi мрежи в хотели, конферентни центрове и други обществени места по света.

Кампанията е засегнала хотели и обекти, използващи т.нар. captive portals – страници за удостоверяване на потребителите, които се отварят при свързване към обществена Wi-Fi мрежа. Според Microsoft нападателите вероятно са успели да получат достъп до общи услуги, използвани едновременно от няколко оператори на Wi-Fi мрежи с такива портали за достъп.

"Ако това действително е така, една успешна атака може да даде на нападателите достъп до голям брой хотелски и обществени Wi-Fi мрежи наведнъж", се казва в доклада на компанията.

В рамките на кампанията киберпрестъпниците незабелязано са пренасочвали потребителите към контролирана от тях фишинг инфраструктура и са разпространявали зловреден софтуер. Вредоносните програми са били представяни като актуализации на интернет браузъра или на операционната система.

Съобщенията с предложение за обновяване са се появявали по време на автоматичните проверки на интернет връзката, които браузърите извършват веднага след свързване към нова мрежа.

Microsoft твърди, че зад атаката стои хакерската група Storm-2945, свързана с Midnight Blizzard. Компанията редовно съобщава за активността на тази групировка и свързва нейните участници със Службата за външно разузнаване на Русия.

Според Microsoft хакерите от Midnight Blizzard стоят и зад мащабната кибератака срещу американски държавни институции през 2020 г., извършена чрез софтуера на SolarWinds, както и зад пробива в пощенската услуга Outlook през 2023 г.