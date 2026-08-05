Готвят се забрани за перки на перспективни терени

С хипотези, общи интерпретации и изкривени данни за стари или на няколко пъти заявявани инвеститорски намерения се готвят забрани на вятърни електроцентрали на места, които са определени като перспективни за инсталиране на перки. Това се посочва с позиция на Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА), изразяваща сериозната загриженост на своите членове относно ограниченията, предложени в Доклада за екологична оценка и Доклада за оценка за степента на въздействие към актуализирания Интегриран национален план "Енергетика и климат" (ИНПЕК 2024).

Нещо повече, нейни становища по въпроса, изпратени още през юни до министрите на енергетиката, околната среда, земеделието, регионалното развитие и транспорта, изобщо не са взети предвид и реално обновеният документ, който би тряввало да насърчава развитието на възобновяемата енергия, налага ограничения, каквито не са изисквани дори за защита на биоразнообразието.

Става въпрос за въвеждането на ограничителни буферни зони около защитени зони от 2 и 6 км, за които дори в самите заповеди на защитените зони не е предвидена забрана за ВЕИ. "При липса на доказателства за функционална зависимост на предмета на опазване от всички територии в тези буфери, както и при липса на анализ защо точно тези отстояния са необходими, предложените ограничения не могат да бъдат определени, като съразмерни, пропорционални и достатъчно обосновани", посочва се в становище на организацията до медиите.

Според нея не е извършена аналитична оценка на значимостта на потенциалните въздействия на перките върху близките защитени зони и не се доказва научно обосновано, че те ще навредят на природата. Заключенията за налагане на рестрикциите се базират на хипотетични предположения и обща интерпретация, не е приложен и количествен и качествен анализ за въздействието, според критериите за значимост на защитената територия, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Асоциацията посочва също така, че в доклада за оценката се цитират 56 000 MВ "процедирани" ветроенергийни проекта включват нереализирани, изтекли и многократно подадени инвестиционни предложения. Реалната инсталирана мощност

в България е значително по-малка, около 0,716 GW за вятърни паркове към настоящия

момент. Боравенето с "номинален процедиран капацитет" вместо с реални показатели

изкуствено завишава кумулативния ефект и води до системно изкривяване на

оценката, посочват от БГВЕА.

Организацията смята, че предложените забрани застрашават изпълнението на националните и европейските цели в областта на енергетиката и климата. "Те ограничават възможностите за развитие на конкурентно производство на чиста електроенергия и могат да отслабят привлекателността на България за инвестиции в енергоемки производства, центрове за данни, производство на зелен водород и други високотехнологични индустрии", посочва се в позицията им.

"Решенията, които ще бъдат взети по ИНПЕК, ще окажат влияние далеч отвъд енергийния сектор. Те ще определят доколко България ще остане привлекателна за нови инвестиции в българската икономика, които биха могли да разчитат на конкурентна, чиста и достъпна електроенергия. Те ще дадат сигнал за надеждното функциониране на правовата държава, която изпълнява поетите международни ангажименти. Затова считаме, че всички ограничения следва да бъдат основани на актуални научни данни, действащото законодателство и задълбочена оценка на техните икономически последици. Само така можем едновременно да защитим околната среда, да гарантираме правна сигурност и да подкрепим устойчивото развитие на българската икономика", пише още в позицията.

В нея се отбелязва, че ограниченията излизат далеч извън границите на защитените зони от мрежата "Натура 2000" и обхващат значителни части от регионите с най-висок ветрови потенциал в България, включително Добруджа, Източните Родопи и части от Бургаска област, които са определени по административните граници на общините, а не на база на хабитати с определено застрашено биоразнообразие.

Според асоциацията обсъжданите мерки трябва да бъдат разглеждани и през призмата на дългосрочната енергийна и индустриална политика на страната. Наличието на достатъчно местно производство на електроенергия от възобновяеми източници е ключов фактор за привличането на нови производства, центрове за данни, производство на зелен водород и други високотехнологични инвестиции. Ограничаването на развитието на един от най-конкурентните местни енергийни ресурси би намалило това стратегическо предимство на България и съответно би дало предимство на инвестициите в съседните държави, с които сме в общ енергиен пазар, допълва се в становището.

БГВЕА призовава преди приемането на окончателното становище по екологична оценка на ИНПЕК, да преразгледат предложените ограничения в открит диалог с експертната общност и заинтересованите страни. Асоциацията е убедена, че е възможно да бъде постигнат баланс между ефективната защита на околната среда и създаването на предвидима регулаторна рамка, основана на актуални научни данни и действащото законодателство.