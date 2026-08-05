Сметната палата ще провeрява Пеевски за конфликт на интереси

Сметната палата е образувала производство за конфликт на интереси срещу Делян Пеевски, съобщи институцията в сряда, като идентифицира народния представител само с инициалите му Д. П. Поводът е сигнал на И. Д. (вероятно вътрешният министър Иван Демерджиев, б. р.) за разминаване между декларираното от Пеевски имущество и начина му на живот по повод данните на МВР за осъществени от него стотици полети с частни самолети до Дубай.

Преди няколко седмици Демерджиев изнесе данни за полетите на Пеевски в чужбина с частни самолети. Част от тях са платени от адвокатско дружество, а такива плащания би следвало да бъдат посочени в декларацията му. Пеевски не отрече, че полетите му да плащани от фирмата, а само коментира, че у нас санкциите по глобалния закон "Магнитски" не важат в България. Тъй като е санкциониран за корупция, той е силно ограничен при ползване на банкови услуги.

Според информацията на Демерджиев Пеевски е летял до Дубай заедно с конституционната съдийка Десислава Атанасова. Тя отрече и показа справки от МВР и паспорта си като доказателство. Министърът обаче заяви, че Атанасова е имала два паспорта – обикновен и дипломатически.

До три месеца от встъпването в длъжност на новата Антикорупционна комисия, чийто председател бе избран с жребий днес - Пламен Тодоров, Сметната палата отговаря за прилагането на две от основните процедури по новия антикорупционен закон - проверките на декларациите за имущество и интереси на хората във властта и установяването на конфликт на интереси.

В прессъобщението си Сметната палата не споменава за имуществената декларация на Делян Пеевски, а казва, че е образувала производство за конфликт на интереси.

"Конфликт на интереси може да бъде установен, ако са изпълнени едновременно три условия - лицето да заема публична длъжност, да е упражнило конкретно правомощие и да е налице частен интерес, който води до облага за него или за свързано с него лице", уточняват от палатата. Това означава, че ще се проверява дали като депутат Пеевски евентуално не е гласувал, внесъл законопроект или задал парламентарен въпрос, срещу което да е стоял частен интерен в негова ползва или в полза на свързано с него лице.

По принцип санкцията при установяване на конфликт на интереси е освобождаване от заеманата длъжност, но Конституцията на България не включва установяването на конфликт на интереси като основание за прекратяване на пълномощията на народен представител. Такова основание би било например установяването на несъвместимост.

Проверката на палатата ще обхване тригодишен период назад, защото това е максималният срок от извършването на нарушението, в който може да се образува производство за конфликт на интереси.

По отношение на имуществените декларации на Делян Пеевски "Да, България" още миналата есен сезира прокуратурата заради разкрити от политическата формация разминавания, които те твърдят, че са на стойност около 100 млн. лв. Сигналът бе пратен също до НАП и до старата Антикорупционна комисия, но до момента няма публична информация за образувани проверки или установени нарушения.

Ако Сметната палата разкрие несъответствие между доходите и имуществото на хората на висши държавни длъжности, което надхвърля 5000 евро, тя трябва да предаде случая за проверка или ревизия на Националната агенция за приходите. Данъчните могат да начислят допълнителни данъци и осигуровки, както и да предадат случая на прокуратурата, ако установят данни за умишлено укриване на публични задължения.

Ако обаче Сметната палата установи разминаване над 12 500 евро, тя трябва да извърши проверка на имущественото състояние на депутата и да уведоми Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

По принцип скоро всичко това трябва да се върши от новата Антикорупционна комисия и не е ясно дали Сметната палата изобщо ще има времето и ресурсите да провери имуществото на Делян Пеевски и да довърши производството за конфликт на интереси.