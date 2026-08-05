Шишков очаква строителството на Националната детска болница да започне до края на 2027 г.

София ще има национална детска болница, като очакванията са до септември 2027 г. да има цялостен проект и издадено разрешение за строеж. Това заяви регионалният министър Иван Шишков в сряда. Според него при изпълнение на този график строителството може да започне до края на следващата година.

"Ние сме единствените, които направиха нещо за детската болница – намерихме терен, направихме подробен устройствен план, започна подготовка за строителство. Така, както направихме възможен старта на много инфраструктурни обекти", заяви Шишков, визирайки работата на служебния кабинет на Гълъб Донев.

По думите му липсата на напредък през последните години е необяснима. "Защо за 3 години никой не е направил нищо, за да проектира болницата, да довърши Софийския околовръстен път?", попита риторично регионалният министър.

Коментарът му идва след като през миналата седмица премиерът Румен Радев обеща да извади проекта за Националната детска болница от правната каша, в която се намира.

Здравният министър Катя Ивкова обяви, че държавата ще промени начина на управление на проекта, така че Министерството на здравеопазването да поеме изцяло контрола и отговорността за изграждането на болницата, тъй като не е доволна от свършеното от Здравната инвестиционна компания за детската болница (ЗИКДБ).

Предвижда се създаването на междуведомствен съвет, който ще бъде оглавен от Ивкова и в който ще участват министри от различни ведомства. Всички ключови решения по проекта ще бъдат съгласувани с МЗ и обсъждани в съвета.

Ивкова посочи, че паралелно с подготовката за строителството трябва да се работи и по процедурата за получаване на комплексна оценка от Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ (ИАМН), която е необходима за разкриването на новата болница.

В момента проектът е на етап възлагане на проектирането. Процедурата за избор на изпълнител обаче беше атакувана пред Комисията за защита на конкуренцията и отменена, а решението на антимонополния орган се обжалва в съда.