Група италиански ученици от еврейски произход са станали жертва на антисемитско нападение в България. Тази история бе разказана от няколко италиански медии във вторник и стана повод за реакция от няколко институции у нас.
Според италианските издания група млади неонацисти са нападнали ученици и преподавателите им. Първоначално бе съобщено, че случката се е разиграла на 2 август пред хотел в София. След това обаче бе уточнено, че инцидентът е станал в Банско.
Групата агресивни младежи се събрала пред входа на хотела и блокирала достъпа до сградата. Те крещяли нацисткия поздрав "ЗигХайл" и се опитали да нахлуят. Била извикана полиция и скандалът утихнал. Малко след заминаването на униформените обаче агресивните младежи се върнали. От видео, публикувано в социалните мрежи, се вижда, че става дума за четирима младежи. На въпросния запис не се вижда входът на хотела да е блокиран.
Според съобщението на МВР скандал наистина е имало, но става дума за "словесен конфликт".
"До физически контакт между двете групи не се е стигнало. Органите на реда веднага са се отзовали на сигнал, подаден от охраната на хотела, в който е била настанена групата чуждестранни младежи. Органите на реда са потушили напрежението, породено от словесна агресия от двете страни", заявяват от силовото ведомство.
По случая е образувана преписка, а материалите са докладвани в прокуратурата в Благоевград.
Италианският външен министър реагира на случката с коментар, че това е "пореден акт на антисемитизъм".
"Това е едно явление, срещу което трябва да се води борба, една форма на омраза и дискриминация, която трябва да бъде изкоренена", написа Таяни в социалните мрежи.
Председателят на Еврейската общност в Рим Виктор Фадлун заяви, че става дума за "позорна провокация", съобщи БТА.
"Нашите деца не са свободни да пътуват из Европа, без да бъдат изложени на насилие и словесна агресия от страна на антисемити", каза Фалдун и призова българските власти "да изяснят напълно случая и виновните за това нападение да бъдат установени и изправени пред правосъдието възможно най-скоро".
Във вторник от българското външно министерство също пуснаха позиция, в която заявиха, че България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм.
"България е дълбоко загрижена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива прояви са недопустими и нямат място в едно демократично общество", заявява се в нея.
Заподозрените в антисемитската проява са непълнолетни. Няма данни за задържани или обвиняеми.
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24 коментара
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Кой извършва тези атаки?Атаките и вандалските прояви срещу християнски обекти в Йерусалим се извършват основно от радикални израелски религиозни екстремисти и ултраортодоксални еврейски младежи. Християнските лидери в Стария град и независими организации за защита на религиозните права класифицират тези извършители в няколко конкретни групи:Профил на извършителитеУлтраортодоксални еврейски младежи: Голяма част от инцидентите с плюене, вербален тормоз и хвърляне на камъни по църкви се извършват от …
млади мъже и непълнолетни от ултраортодоксалната общност. Според доклади на Уикипедия за насилието срещу християни в Израел, тези групи често са радикализирани от националистически и антихристиянски идеи.Екстремистки заселнически групировки: Радикални групи, активни в Източен Йерусалим и Западния бряг (като младежкото движение „Hilltop Youth“ и мрежата „Price Tag“), организират целенасочени палежи и тежък вандализъм над църковни имоти.
В Йерусалим се наблюдава тревожно нарастване на вандалските актове, физическите сблъсъци и оскверняванията срещу християнски църкви, гробища и духовници, извършвани предимно от радикални религиозни екстремисти. Християнските лидери и институции алармират за системна нетърпимост и тормоз в Стария град.Основни прояви на вандализъм и агресияОскверняване на светини: Атаки срещу обекти като Гробницата на св. Богородица, вандалски прояви близо до Новата порта и графити с обидни антихристиянски послания.Атака …
срещу гробища: Систематично чупене и оскверняване на надгробни плочи в исторически християнски места за поклонение, включително протестантското гробище в планината Сион.Тормоз над духовенство и вярващи: Служители на църкви и обикновени поклонници редовно са подлагани на плюене, блъскане и вербни обиди по улиците на Йерусалим.
Дали има връзка с ширещия се Сатанизъм?? Германският лекар и сеекк ссолог от еврейски произход Магнус Хиршфелд (Magnus Hirschfeld) е пионерът, който през 1919 г. основава в Берлин първия в света Института за сеекк суални изследвания (Institut für Seе xualwissenschaft), където под негово ръководство през 20-те и началото на 30-те години на XX век се извършват едни от първите по рода си съвременни потвърждаващи пола (трр аансджендър) операции // https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Baphomet_by_%C3%89liphas_L%C3%A9vi.jpg/960px-Baphomet_by_%C3%89liphas_L%C3%A9vi.jpg?utm_source=en.wikipedia.org&utm_campaign=index&utm_content=thumbnail
Интересна Информация: "Основателят на Църквата на Сатаната е Антон Шандор ЛаВей (роден като Хауърд Стантън Леви/Levey през 1930 г. в Чикаго). Според някои биографични данни и изследвания на неговия произход, семейството му има еврейски корени (ашкенази) по линия на неговите предци, въпреки че той самият никога не е практикувал юдаизъм и изгражда организацията на основата на светски и атеистични философски възгледи"
Най-смешното е, че под потребителско име "либертарианец" нямаш нито един коментар без pacucmки и ксенофобски фрази.
Ставрев, провери първо фактите преди да слагаш етикети. Провери името на организацията. Провери с какво се занимава организацията (написал съм го но и ти провери). Съвсем скоро германски съд постанови, че приравняването на третия райх с ционисткия режим в израел не е престъпление защото методите които едните са ползвали, а другите ползват са близки.
Не е антисемитско да наречеш ционизма нацистки режим.
Случката с тези деца е отвратителна и в това спор няма. Все пак за мен по-интересен факт е …
в какво са били въвлечени децата на този лагер отколкото излагацията на лупменизираните келеши. Лично мое мнение е, че Медияпул трябваше да посочи поне името на организацията, а нека всеки сам си направи изводите. Криейки факти, човек не може да си направи изводи какво наистина се е случило и ЗАЩО.
Реки от Кръв се леят в Палестина Газа, искариоте! https://media-cldnry.s-nbcnews.com/image/upload/t_fit-560w,f_avif,q_auto:eco,dpr_2/MSNBC/Components/Photo/_new/100318-gaza-rocket-bcol-6a.jpg // https://media-cldnry.s-nbcnews.com/image/upload/t_fit-560w,f_auto,q_auto:best/msnbc/Components/Photos/061108/061108_gaza_hmed_3a.jpg
"антиеврейска прпаганда из форума".. " Libertarian 5 август 2026 14:32 #4 Най смешното е, че някакви балкански циганета, решили че са наци идиоти.. Вън Булгаристан от ЕС ! "
От къде знаещ кой първи се е заял!?