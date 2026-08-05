От антисемитизъм до словесeн конфликт. Как скандал в Банско стана международен проблем

Група италиански ученици от еврейски произход са станали жертва на антисемитско нападение в България. Тази история бе разказана от няколко италиански медии във вторник и стана повод за реакция от няколко институции у нас.

Според италианските издания група млади неонацисти са нападнали ученици и преподавателите им. Първоначално бе съобщено, че случката се е разиграла на 2 август пред хотел в София. След това обаче бе уточнено, че инцидентът е станал в Банско.

Групата агресивни младежи се събрала пред входа на хотела и блокирала достъпа до сградата. Те крещяли нацисткия поздрав "ЗигХайл" и се опитали да нахлуят. Била извикана полиция и скандалът утихнал. Малко след заминаването на униформените обаче агресивните младежи се върнали. От видео, публикувано в социалните мрежи, се вижда, че става дума за четирима младежи. На въпросния запис не се вижда входът на хотела да е блокиран.

Според съобщението на МВР скандал наистина е имало, но става дума за "словесен конфликт".

"До физически контакт между двете групи не се е стигнало. Органите на реда веднага са се отзовали на сигнал, подаден от охраната на хотела, в който е била настанена групата чуждестранни младежи. Органите на реда са потушили напрежението, породено от словесна агресия от двете страни", заявяват от силовото ведомство.

По случая е образувана преписка, а материалите са докладвани в прокуратурата в Благоевград.

Италианският външен министър реагира на случката с коментар, че това е "пореден акт на антисемитизъм".

"Това е едно явление, срещу което трябва да се води борба, една форма на омраза и дискриминация, която трябва да бъде изкоренена", написа Таяни в социалните мрежи.

Председателят на Еврейската общност в Рим Виктор Фадлун заяви, че става дума за "позорна провокация", съобщи БТА.

"Нашите деца не са свободни да пътуват из Европа, без да бъдат изложени на насилие и словесна агресия от страна на антисемити", каза Фалдун и призова българските власти "да изяснят напълно случая и виновните за това нападение да бъдат установени и изправени пред правосъдието възможно най-скоро".

Във вторник от българското външно министерство също пуснаха позиция, в която заявиха, че България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм.

"България е дълбоко загрижена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива прояви са недопустими и нямат място в едно демократично общество", заявява се в нея.

Заподозрените в антисемитската проява са непълнолетни. Няма данни за задържани или обвиняеми.