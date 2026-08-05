Новите правила свиха професионалните домоуправители до 224

Професия "домоуправител" се упражнява легално от едва 224 фирми с днешна дата. Това показва публичният регистър, който се поддържа от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
Това е наполовина по-малко спрямо компаниите, които фигурираха на този пазар преди да бъдат предприети мерки за затягане на контрола, след като редица граждани останаха измамени.
Една от най-нашумелите истории беше от Русе. Преди пет години 38 семейства останаха измамени от "професонален" домоуправител, който взел парите за ремонт на покрива на блока и общите части и изчезнал.
За да се спре с тази практика, през 2023 г. бяха направени промени в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и наредбата към нея. Въведоха се критерии, като задължителна застраховка "Професионална отговорност", наемането на персонал на трудов договор и чисто съдебно минало. Целта беше да се изсветли сектора, а гражданите да бъдат защитени от некоректни фирми.
Публичният регистър заработи през март 2026 г. От 23 март до 7 май в него са регистрирани 53 юридически лица, а настоящият регионален министър арх. Иван Шишков е подписал 171 удостоверения на професионални управители - търговци за извършване на дейност по управление на етажна собственост. Това е три пъти повече спрямо издадените удостоверения от създаването на Регистъра на професионалните управители, похвалиха се от МРРБ.
Регистърът е публичен и е достъпен на интернет страницата на министерството в раздел "Регистри".
Най-много професионални домоуправители са регистрирани в София, следвани от големите градове с активен жилищен пазар като Варна, Пловдив и Бургас. Прави впечатление, че в някои областни центрове, като Кюстендил, Видин, Монтана и Ловеч например все още няма регистрирана нито една компания. За това пък има такива в сравнително малки градове като Мартен, който е близо до Русе, и Нови Искър - до София.
В професионалния регистър гражданите могат безплатно да направят справка за това дали дадена фирма е регистрирана и има ли право да извършва дейността на професионален домоуправител. В него са публикувани данни за името и правната форма на организацията, единен идентификационен код, седалище и адрес за кореспонденция, управител и действителен собственик, номер и срок на издаденото удостоверение за извършване на дейността.
Таксата за вписване в регистъра е 80 евро, а при електронно заявяване на услугата - 72 евро. Пълната информация и необходимите документи за бизнеса са достъпни в секцията за жилищна политика на сайта на МРРБ.
Важен елемент от новия стандарт за сигурност е въвеждането на задължителната застраховка "Професионална отговорност". Тя трябва да бъде сключена в 15-дневен срок след вписването на фирмата в регистъра. Подновява се всяка година без прекъсване по време на упражняването на дейността. По този начин държавата гарантира, че управлението на общите части в блоковете се поема от финансово стабилни и отговорни компании.
179 разрешения за строеж на големи инфраструктурни обекти
Сто разрешения за строеж са подписани от министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков от встъпването му в длъжност на 8 май до днес.
От началото на годината от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) са издадени общо 179 разрешения за строеж на национални обекти съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Издадените разрешения са за проекти за високоскоростен интернет в цялата страна по Националния план за възстановяване и устойчивост, модернизация на жп линията София - Пловдив, укрепване на свлачища на третокласния път Дебелец - Елена и на скоростния Мездра - Ботевград, основен ремонт на пътя през Дюленския проход, реконструкция на преносен газопровод към Гърция, реконструкция на ГКПП "Капитан Андреево" и други.
От началото на мандата арх. Шишков е издал и 4 заповеди за изработване на устройствени планове. Издадени са и 3 заповеди за одобряване на устройствени планове.
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