"Шкода" предсрочно предава новите влакове, "Алстом" мълчи (галерия)

Чешката компания "Шкода" предсрочно предава всичките 20 влака, които България купи с пари по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

В същото време от "Алстом" няма официална информация дали ще изпълнят обещаните 12 мотриси до края на август. Френската компания предприе тактиката на "притеснителна тишина" около доставката на влаковете.

Новината беше съобщена първо от "ЖП гара Илиянци", където се намират чешките мотриси, и разпространена от столичния общински съветник от "Демократична България" Симеон Ставрев на страницата му във "Фейсбук".

В същото време Министерството на транспорта и съобщенията, което е възложител на поръчките за новите влакове, оглушително мълчи, въпреки че в сряда то би трябва да приеме новите влакове на "Шкода", според публикацията на Симеон Ставрев.

Новите влакове

От 10 август 2026 г. новите влакове на "Шкода" влизат в редовна експлоатация в Западна България.

Ден по-рано ще е последният работен ден за най-старите мотриси серия 32.00, произведени между 1969 и 1980.

До август 2027 г. се очаква "БДЖ - Пътнически превози" да разполага с общо 25 нови електрически мотрисни влака от серии 34.00 "Шкода" и 35.00 "Алстом". Тези срокове са на база неофициална информация, наблюдавана експлоатация и любителски анализи от железопътни ентусиасти, посочва Симеон Ставрев.

Съгласно сключените договори между транспортното министерство и двамата производители на железопътен подвижен състав до края на август страната ни трябва да получи общо 37 мотрисни влака - 25 от "Шкода" и 12 от "Алстом".

Последни изпитания

От три седмици на жп гара "Илиянци" върви изпитване на новите мотриси. Чешката компания е наела депо на "ТТЛ" ЕООД.

Извършват се последни настройки по покривното оборудване и други места по мотрисните състави, в които има електронно оборудане, агрегати и възли, за функционирането им.

След това всяка една мотриса преминава скоростно-спирачни проби в междугарието Илиянци - Курило, път 2, което е за максимална скорост 120 км/ч.

След успешното приключване на пробите, мотрисите заминават към вагонно депо "Надежда", а други мотриси за настройки и проби пристигат в гарата, за подаване в индустриалния клон, където се помещава депото за поддръжка на "Шкода", става ясно от "Фейсбук" страницата на "ЖП гара Илиянци".

Къде ще се движат мотрисите

Въвеждането на новия подвижен състав ще промени разпределението на влаковете в цялата страна.

Мотрисите "Сименс", които бяха купени през 2007 - 2008 г., се предвижда да бъдат пренасочени към Северна България след близо две десетилетия работа в южната част на страната. В направленията към Берковица, Габрово, Шумен, Комунари и Русе се очаква обслужването да се поеме от "Сименс" серии 30 и 31, посочва Симеон Ставрев.

Той коментира, че новите състави на "Алстом" са за по-дълги разстояния и ще се използват по направленията София - Пловдив, София - Варна, София - Русе, София - Бургас, София - Видин.

Паралелно с мотрисите се извършва промяна и при вагонния парк. До края на тази година част от старите вагони серии 25-63 и 15-63 спират от движение, а останалите - през 2027 г. В момента много от тях работят с удължена техническа ревизия до 12 месеца.

Серия 21-33 е практически пред изчезване с едва 3 вагона в движение. Новозакупените 91 вагона от "Дойче Бан" серия 22-97 следва да поемат бързите, международните и експресните влакове, докато купените 76 вагонa през 2024, пак от немските железници, вероятно ще запазят основно присъствието си в нощните композиции, пише Симеон Ставрев.