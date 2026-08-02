Патриархът прекъснал литургия заради освирквания срещу Митрофанова?

Патриарх Даниил е прекъснал литургията си в столичния храм "Св. Неделя" заради освирквания срещу присъстващата в черквата руска посланичка Елеонора Митрофанова. Това съобщи специализираният сайт "ХристиянствоБГ". Според изданието в храма е имало много хора и заради литургията, но най-вече заради чудотворната Хавайска икона на Пресвета Богородица, която е в София от няколко дни.
Че напрежение в храма е имало, става ясно и от репортаж на бТВ. Според медията опашката от чакащи да влязат в храма е била голяма и се е наложило патриархът да моли за търпение. "ХристиянствоБГ" твърди, че вътре са се чули скандирания "Тук не е Москва" и освирквания.
Митрофанова е била в компанията на лидера на АБВ Румен Петков. Това се разбира от информация на БТА. Тя е публикувана в късния следобед с важно уточение – че се прави по задължение, тъй като според закона за държавната агенция тя разпространява безвъмездно информация от политическите партии.
"Огромният интерес и стремежът на хората да достигнат до иконата на моменти доведоха и до напрежение между част от присъстващите. Това обаче не помрачи духовното значение на събитието и силната вяра, събрала толкова много хора на едно място в и извън храма. На светата литургия присъства и извънредният и пълномощен посланик на Руската федерация в България Елеонора Митрофанова, която беше посрещната с видимо позитивно отношение от събралите се в храма миряни", твърди се в съобщението на АБВ.
От Светия синод няма коментар по темата.
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31 коментара
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да се събори тая грозотия насред София. Скапан блюдолизец станал светия на най-антихристиянската секта в историята си има храм?! Дайте на х.Итлер да направиме некое друго капище.
Е, ти па за едно ручейче... Бойко свинята цяло поточе пусна.
Патриарха, както и радев я смятат за Свещена Крава. Съгласен съм с тях само наполовина.
Анархо-демократ и възпитание са две несъвместими неща.
Ще хвърчат килимявки и ушанки! Ботев и Левски гледат!
Митрофанова е приятелка на твоя Решетников Румен, бе ГРУпак по-рано легендиран като "Явор от Германия, Костовист", а след като го разкрих, че НЕ е в Германия, НЕ знае немски и че е Решетниковист, се рембрандира, за да е пак тук и пак да вреди.Митрофанова нарече твоя Решетников Румен ХУБАВ, което само извратено същество с неопределен пол може да нарече този изключително ГРОЗЕН тип.Но и за теб ГРУтроле, Румен Решетников бе много хубав,10 години тук го хвали!
Ето това се казва вярна служба... но на Москва, не на Бога! Народа в храма му припомни, че „Тук не е Москва“! Време е това ДС/КГБ крило в Синода да си ходи, преди окончателно да са превърнали БПЦ в посоля на кремъл.Даниля няма моралния авторитет да бъде български патриарх – той действа като лакей на руския империализъм, а не като Христов пастир.
Много обичам Луди луди жаби насън..
СИЧКИ ЩЕ ГОРЯТ В АЦКОТО ДЖАКУЗИ!!! КАЛНА СЕ В ОТЦА, СИНА И СВЕТОТО АВОКАДО!!!!!