Патриархът прекъснал литургия заради освирквания срещу Митрофанова?

Патриарх Даниил е прекъснал литургията си в столичния храм "Св. Неделя" заради освирквания срещу присъстващата в черквата руска посланичка Елеонора Митрофанова. Това съобщи специализираният сайт "ХристиянствоБГ". Според изданието в храма е имало много хора и заради литургията, но най-вече заради чудотворната Хавайска икона на Пресвета Богородица, която е в София от няколко дни.

Че напрежение в храма е имало, става ясно и от репортаж на бТВ. Според медията опашката от чакащи да влязат в храма е била голяма и се е наложило патриархът да моли за търпение. "ХристиянствоБГ" твърди, че вътре са се чули скандирания "Тук не е Москва" и освирквания.

Митрофанова е била в компанията на лидера на АБВ Румен Петков. Това се разбира от информация на БТА. Тя е публикувана в късния следобед с важно уточение – че се прави по задължение, тъй като според закона за държавната агенция тя разпространява безвъмездно информация от политическите партии.

"Огромният интерес и стремежът на хората да достигнат до иконата на моменти доведоха и до напрежение между част от присъстващите. Това обаче не помрачи духовното значение на събитието и силната вяра, събрала толкова много хора на едно място в и извън храма. На светата литургия присъства и извънредният и пълномощен посланик на Руската федерация в България Елеонора Митрофанова, която беше посрещната с видимо позитивно отношение от събралите се в храма миряни", твърди се в съобщението на АБВ.

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