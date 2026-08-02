Украйна атакува няколко стратегически обекта на руска територия

През нощта на 2 август украински безпилотни летателни апарати атакуваха няколко стратегически обекта на територията на Русия, нанасяйки удари по нефтопреработвателните заводи в Саратов и Уфа, както и унищожавайки голям логистичен център на Wildberries в Самарска област. Освен това под удар попаднаха военното летище "Енгелс" и нефтена база в Калужка област.

За атаката срещу Саратовската рафинерия и авиобазата в Енгелс съобщи военният анализатор Ян Матвеев. "В Саратов беше атакувана и гори местната рафинерия. Потвърден е удар по авиобаза "Енгелс-2", като изглежда отново цел са били стратегическите бомбардировачи Ту-95МС. Един от дроновете е попаднал в жилищна сграда", написа той в своя Telegram канал, като публикува и видеозаписи на очевидци. Ударът по авиобазата беше потвърден и от мониторинговия канал Exilenova+.

По данни на ASTRA това е най-малко петнайстата атака срещу Саратовската рафинерия от началото на пълномащабната война. Предприятието, собственост на "Роснефт", е сред най-старите нефтопреработвателни заводи в Русия. То преработва около 4,8 милиона тона петрол годишно и остава една от ключовите рафинерии в Поволжието.

Губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин потвърди атаката срещу Саратов и Енгелс. По негови данни при удара са загинали двама души. "В резултат на атаката с безпилотни летателни апарати в Енгелс беше повредена жилищна сграда. Загинаха двама души… За гражданите ще бъдат осигурени временни места за настаняване, докато специалистите обследват конструкцията на сградата", написа той в Telegram.

Друга цел на атаката беше нефтопреработвателният завод "Башнефт-Уфанефтехим" в Уфа. За удара съобщават Ян Матвеев, Exilenova+ и ASTRA. Това е втора атака срещу предприятието през последните два дни. Заводът е най-големият в Башкортостан и има капацитет да преработва до 8,2 милиона тона петрол годишно. Той произвежда около 60 вида продукти, включително автомобилни и корабни горива, нефтен кокс, втечнени газове и сяра.

В Самарска област безпилотни апарати атакуваха разпределителен център на Wildberries, съобщи губернаторът Вячеслав Федорищев. От компанията потвърдиха атаката и възникналия пожар в склада, като заявиха, че по предварителни данни няма пострадали. Компанията уточни, че приемането на доставки и изпращането на поръчки са пренасочени към други логистични центрове. Exilenova+ публикува видеозаписи на очевидци, на които се вижда, че складът е напълно обхванат от пламъци, а над него се издига гъст стълб черен дим.

По-късно Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна потвърди поразяването на Саратовската рафинерия, авиобазата "Енгелс", където са базирани стратегическите бомбардировачи Ту-95МС и Ту-160, както и нефтената база "Людиновская" в Калужка област, която според украинската страна се използва и за нуждите на руската армия.

От своя страна руското Министерство на отбраната заяви, че през нощта средствата за противовъздушна отбрана са унищожили 635 украински безпилотни летателни апарата над различни руски региони, включително над Московска област, както и над Воронежка, Саратовска и Тулска област.